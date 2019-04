Evo što jede Meghan: Baš svaki dan započinje omiljenim jelom

Da je Meghan Markle oduvijek strastvena kad je riječ o hrani i zdravom životu pokazuje i njen stari lifestyle blog The Tig, koji je ugašen kad je glumica postala britanska vojvotkinja. Ime bloga na kojem je redovito pisala o hrani, isto mnogo govori - riječ je o skraćenici imena njena najdražeg vina, talijanskog vina Tignanello. Foto: Screenshot/TheTig/PrivatniAlbum

(fotografije s bloga The Tig)

Na svom blogu je Markle u glumačkim danima, objavljivala i najdraže recepte i komentirala ih s fanovima, a često je u intervjuima prije ulaska u kraljevsku obitelj davala i kulinarske savjete. Iako se njena dnevna rutina sada sigurno uvelike promijenila, činjenica da je dio najpoznatije europske obitelji nije utjecala na njenu ljubav prema zdravoj hrani.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Sa suprugom princom Harryjem ranije ove godine i javno je kuhala za okupljene prilikom posjete Maroku. No, javnost ipak najviše zanima što vojvotkinja najradije jede u privatno vrijeme. Još 2017. otkrila je da joj je najdraži doručak 'acai bowl', zdjela sa acai bobicama, čija je tekstura poput pudinga ili sladoleda, a koja se 'miješa' s raznim sastojcima po želji. Najčešće su to zobene pahuljice, svježe ili suho voće, mljevene lanene sjemenke te orašasti plodovi.

Foto: Dreamstime

No kako bi obogatila svoj najdraži doručak, Meghan zobenim pahuljicama i acai bobicama dodaje i kupine, maline ili borovnice, ali i banane te bademovo mlijeko.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Iako joj je dnevni raspored ispunjen do zadnje sekunde, Markle kaže da ne propušta priliku uživati u hranjivom zelenom soku koji radi od jabuke, kelja, špinata, limuna i đumbira. Obično ga pije prije doručka. No, osim zobenim pahuljicama, za doručak rado jede avokado. To je otkrio njezin vizažist Daniel Martin kada je nakon posjete palači na Instagramu objavio vojvotkinjin tost s avokadom kojeg mu je poslužila sama Meghan.

Za ručak vojvotkinja najviše voli tacose s ribom, a najdraže jelo iz djetinjstva joj je kvinoja koja se može stavljati u salate, koristiti umjesto zobene kaše, miješati u pogačice te spremati umjesto riže ili dodati kuhanom povrću.