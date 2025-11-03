Obavijesti

DA VAM SE ŽELUDAC OKRENE...

Što jedemo? Svaka peta torba dostavljača hrane je prljava, a 42% jela ima higijenski problem

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Državni inspektorat

Ovom akcijom sanitarne inspekcije želi se podignuti svijesti svih dionika o njihovoj ulozi u lancu dostave hrane potrošaču. Loša higijena torbi zabilježena je u čak 20% slučajeva

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata nastavno na rastući trend naručivanja i dostave hrane, a uzevši u obzir povećan broj prijava koje ukazuju na zabrinutost potrošača vezano uz uvjete i način dostave iste, tijekom listopada ove godine provela je na području cijele Republike Hrvatske veliku akciju nadzora svih dionika u lancu, a koji imaju odgovornost za sigurnost hrane.

Naime, u proteklom razdoblju Državni inspektorat zaprimio je niz prijava građana koje ukazuju na ne higijenu dostavljača te nehigijensko stanje termoboxova/torbi u kojem se hrana dostavljena. Iako dostavljači stvaraju opći dojam kod krajnjeg korisnika, najznačajniju ulogu, kada je u pitanju sigurnost hrane, imaju ugostiteljski objekti koji hranu pripremaju te isporučuju.

Slijedom navedenoga pokrenuta je akcija u kojoj su nadzirani svi dionici sustava.
 
Akcija je provedena u tri faze te su njom bile obuhvaćene tri najveće platforme za dostavu hrane. U prvoj fazi provedeno je ukupno 28 nadzora nad uvjetima dostave hrane prilikom čega je putem ovlaštenog laboratorija uzorkovano 24 uzorka dostavljene hrane.

Foto: Državni inspektorat


 
U ovoj fazi sanitarni inspektori provjeravali su higijensko stanje termoboxa/torbe u kojoj je hrana dostavljena te osobnu higijenu dostavljača. Tijekom nadzora, a u suradnji s inspekcijom rada, utvrđivan je i radno pravni status dostavljača.
 
U sljedećem koraku obavili su se i nadzori nad tzv. 'agregatorima', pravnih osoba koji zapošljavaju dostavljače. Svrha tih nadzora bila je utvrditi jesu li upisani u Registar subjekata u poslovanju s hranom, imaju li zaposlenici položen tečaj zdravstvenog odgoja i ima li subjekt procedure i plan higijenskog održavanja termoboxa/torbe za hranu te njegova primjena.

Foto: Državni inspektorat


 
Od ukupno provedenih 20 nadzora 'agregatora' kod njih 16 utvrđena je 31 nesukladnost. Do ovoga trenutka izrečeno je 15 novčanih kazni u iznosu od 3.590 EUR-a, donesena su dva (2) rješenja za otklanjanje nedostataka, a za 16 nesukladnosti primijenjeno je načelo oportuniteta. Utvrđeni nedostaci uglavnom su se odnosili na to da dostavljači nisu imali položen tečaj zdravstvenog odgoja te na nedostatke u pogledu procedura pranja, čišćenja i dezinfekcije torbi za dostavu hrane. U 20 % nadzora utvrđena je ne higijena torbi.

Foto: Državni inspektorat


 
Nadalje, od ukupno uzorkovana 24 jela u svrhu ispitivanja mikrobioloških parametara u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu i Vodiču za mikrobiološke kriterije za hranu, Ministarstvo poljoprivrede, 10 (42%) jela ocijenjena su nesukladni prema Vodiču što upućuju na higijenske nedostatke u pripremi hrane u ugostiteljskom objektu. Za nesukladne nalaze u tijeku su nadzori u ugostiteljskim objektima te donošenje upravnih mjera.
Napominjemo kako ugostiteljski objekti imaju odgovornost da na tržište stave sigurnu hranu tj. da osiguraju higijenske uvjete u kojim se hrana priprema te ju zapakiraju u prikladnu ambalažu kako bi  krajnji potrošač bio siguran da, nakon što je zapakirana na mjestu pripreme preuzeta hrana je netaknuta i bez kontaminacije dostavljena na njegovu adresu.

Foto: Državni inspektorat


 
Sanitarna inspekcija, a nastavno na rezultate ove akcije u nadolazećem razdoblju nastavit će sa kontinuiranim nadzorima svih dionika koji imaju odgovornost za sigurnost hrane, a kako bi se broj nesukladnosti sveo na minimum te podigla svijesti svih dionika o njihovoj ulozi u lancu dostave hrane potrošaču.

