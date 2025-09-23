Mama's Food: Prvi smo hrvatski drive-in restoran domaće klope!

Ubrzan život pred ljude stavlja i nove izazove, kako u svakodnevici, tako i u ugostiteljstvu, a tom problemu kreativno je doskočio prvi drive-in restoran domaće hrane u Zagrebu, Mama’s food, otvoren u studenome 2024. godine. Dalibor Štefanović, s bratom, vlasnik je tog jedinstvenog restorana. Ovaj se restoran izdvaja upravo po tome što ispunjava zahtjeve današnjice - spaja moderan koncept s tradicionalnom hranom. Trenutačno ima pet zaposlenih, a recenzije su izvrsne.

- Danas je sve brzo, živo, ljudi imaju jako malo vremena u danu - rade, treniraju, vode djecu na razne aktivnosti, a u tomu svemu za domaću hranu ostaje jako malo vremena. Tako je nastala ideja o ovom restoranu - da radimo jela za van, ali po domaći. Iz vlastitog iskustva vidio sam kako je teško sve stizati. Razmišljali smo koliko bi olakšalo ljudima da imaju restoran s domaćom hranom, a fast food restorani dostupni su svugdje. Iako, smatram da Zagreb ima dobru ponudu restorana s domaćom hranom, ali puno ih je manje - priča nam vlasnik Dalibor.

Dosjetili su se drive-in restorana kako bi gostima olakšali problem pronalaska parkinga, a gosti katkad i teško izdvajaju vrijeme za sjesti u restoran i nešto pojesti u užurbanim rasporedima.

- Smatrali smo ovo izvrsnom idejom jer ljudima pruža maksimalnu ugodnost - ne moraju čak ni izići iz automobila. Samo nazovu i pokupe gotovo, toplo jelo, a mi ih dočekamo na prozorčiću s narudžbom. Cilj nam je da je ljudima usputno, kad idu s posla da samo pokupe i odmah donesu doma svježe jelo koje nije fast food - nastavlja priču Dalibor.

Na njihovu jelovniku pronaći ćete čobanac, grah s kobasicama, fileke sa špekom, gulaše, rižota, orzoto, palentu, ali i bečki, zagrebački i razne pljukance. Jela na žlicu mijenjaju se sezonski. Tako sad imaju punjenu papriku, a na zimu će u ponudi biti sarma i kiselo zelje.

- Dobro nam idu juneće šnicle. Nemamo određene priloge, već ljudi mogu sami birati što žele. Ja sam ljubitelj jela na žlicu, uvijek bih njih rado odabrao. Jako nam je važno da su jela ukusna i svježa, jedino to osigurava povratak gostiju - dodaje Dalibor.

Naglašava i kako redovito prati recenzije te da su ljudi uglavnom zadovoljni. Rijetko se dogodi neki propust, a to, kaže, nije neobično kad se izbacuje tolik jela dnevno.