Što jesti za vrijeme gripe: Juha od kostiju obnavlja sluznicu...

U vrijeme prehlada, viroza ili gripe, važno je voditi računa o tome da u organizam ne unosimo ništa što ometa imunološki sustav. Na primjer, šećeri daju energiju organizmu, no ako imunološki sustav mora smiriti upalu uzrokovanu prevelikim unosom šećera, onda se ne može usredotočiti na borbu protiv viroze ili gripe. Stoga je jedan od prvih savjeta da u vrijeme prehlade ili gripe treba ograničiti unos slatkiša bogatih rafiniranim šećerom, kaže mag. nutricionizma Sandra Marić Bulat.

- No, šećer nije jedina inflamatorna hrana koju u vrijeme bolesti treba izbjegavati. Mliječni proizvodi također mogu izazvati upalu, kao i povećati proizvodnju sluzi u tijelu. Povećana proizvodnja sluzi vodit će tome da vam nos više curi, pa je u vrijeme kad su simptomi jako izraženi mlijeko bolje izbjegavati. U toj skupini je i alkohol, iako ljudi rakiju često hvale kao najbolji lijek protiv prehlade – kaže Sandra Marić Bulat. Dodaje kako prerada alkohola opterećuje tijelo, pa on nikako ne pomaže u oporavku od zimskih bolesti.

- Ako želimo da se imunitet usmjeri na borbi protiv bolesti, ne smijemo dozvoliti da se u vrijeme bolesti tijelo bavi detoksikacijom jetre i krvotoka od alkohola. U tom slučaju alkohol će ometati oporavak organizma od viroza i gripe – kaže.

Iako se ponekad čini da ljuti začini pomažu bar na kratko odčepiti začepljen nos, dobro ih je izbjegavati, jer začinjena hrana dodatno pogoršava curenje iz nosa, a može pogoršati i stanje upaljenog grla, dodaje nutricionistica. S druge strane, dodaje, sva hrana bogata antioksidansima, poput voća, povrća i orašastih plodova, snaži imunološki sustav i pomoći će da se lakše izborimo sa simptomima virusnih infekcija.

- Skoro sve voće i povrće sadrži vitamin C, dok su zeleno lisnato povrće i orašasti plodovi bogati vitaminom E, što su antioksidansi koji su važna potpora imunitetu. Preporučuje se kuhano povrće, jer je lakoprobavljiva hrana. Također, nećete pogriješiti s kuhanom junetinom ili piletinom, jer ne stvaraju opterećenje za organizam, ističe nutricionistica.

Za jačanje imuniteta sluznice preporučuje se tri puta tjedno jesti juhu od kostiju, dodaje. Također, korisno je birati namirnice koje su bogate cinkom.

- Riječ je o važnom nutrijentu koji potiče oporavak i pomaže imunološkom sustavu u borbi protiv bakterija i virusa. Hrana s visokim udjelom cinka uključuje crveno meso, piletinu i mahunarke, kao i mlijeko i jogurt, koji – valja podsjetiti – povećavaju proizvodnju sluzi, pa se nemojte oslanjati na mliječne proizvode ako vam curi nos i vlažno kašljete, savjetuje Sandra Marić Bulat.

Zimi je, dodaje, dobro voditi računa i o nadoknadi vitamina D, budući da ima manje sunca i naš ga organizam manje može sintetizirati preko kože.

- To utječe na naš imunitet. Zimi praktički nitko od nas ne dobiva dovoljno vitamina D. No, teško ga je osigurati prirodnim putem, jer ga tijelo ne može iskoristiti u dovoljnim količinama iz namirnica, pa nije naodmet posegnuti za vitaminom D u obliku dodatka prehrani, savjetuje nutricionistica.

Kako se kod starijih ljudi i imunokompromitiranih osoba češće mogu javiti komplikacije gripe ili Covida, a među opasnijima je upala pluća, naša sugovornica istaknula je i nekoliko namirnica koje mogu blagotvorno utjecati na jačanje pluća i doprinijeti tome da se ta komplikacija izbjegne, ili da ju prođemo sa manje problema.

Savjeti za prevenciju upale pluća i(li) brži oporavak

Med

Med je tradicionalna tvar s dugom poviješću u medicini. Oboljeli od upale pluća moraju konzumirati med jer umanjuje neugodne simptome prehlade, kašlja i upale grla. Naravno, može se uzimati i preventivno. Preporučujem med medljikovac (tzv. šumski med). Isto tako, dobro je piti limunadu, koju možete malo zagrijati ili piti svježu, u koju također možete dodati malo meda, savjetuje nutricionistica.

Kurkuma

Bol u prsima, jedan od ranih znakova upale pluća, smanjuje se protuupalnim djelovanjem kurkume. Djelujući kao mukolitik, kurkuma pomaže u čišćenju katara i sluzi iz bronhijalnih kanala, olakšavajući disanje. Kurkumu je dovoljno piti jednom do tri puta dnevno, količinu na vrhu čajne žličice na malo meda.

Jogurt

Dobro je poznato da jogurt sadrži zdrave bakterije koje su korisne za tijelo. Probiotici u njemu sprječavaju rast bakterija koje uzrokuju upalu pluća. Ako su dostupni, možete jesti i dodatne probiotičke napitke, jer imaju sličan učinak na tijelo kao jogurt. Jogurt općenito mora biti dio vaše prehrane jer jača imunološki sustav, ističe nutricionistica.

Hrana bogata proteinima

Prehrana bogata proteinima preporučuje se osobama s upalom pluća, kao i kod viroza i gripe, jer proteini imaju protuupalno djelovanje i potiču oporavak. No, imajte na umu da proteine ne sadrži samo meso, već možete posegnuti za orašastim plodovima te bijelom ribom, kao što su losos ili sardine.

Cjelovite žitarice

Kad je čovjek prehlađen i ima temperaturu, bol u prsima i problemi s disanjem ga iscrpljuju. U tom slučaju tijelu je potrebna odgovarajuća količina energije kako bi nadoknadio onu izgubljenu. Preporučuje se jesti puno ugljikohidrata, posebno cjelovitih žitarica. Namirnice poput kvinoje, smeđe riže i zobi odličan su izbor u ovom slučaju.

Zeleno lisnato povrće

Zeleno lisnato povrće je bogato hranjivim tvarima i pomaže u oporavku kod respiratornih infekcija. Tu pripadaju kelj, zelena salata i špinat. Sadrže antioksidanse koji štite tijelo od patogena.

Namirnice bogate vitaminom C

Vitamin C je vrlo jak antioksidans koji potiče imunitet i pomaže u ublažavanju upalnih procesa u organizmu. Tim vitaminom obiluju naranče, kivi, limun, šipak. Ipak, ako imate grlobolju, pripazite da ne jedete jako kisele naranče, jer to može pogoršati stanje. Osim u akutnom stanju, kad je bolest već nastupila, vitamin C dobro je uzimati i preventivno.