Iako su faze prehlade različite, mogućnosti liječenja prilično su slične. Puno odmora i hidratacije potrebno je u svakoj fazi ove bolesti. Simptomi se mogu ublažiti lijekovima za prehladu koji se izdaju bez recepta, a čaj i med mogu pomoći. Ali, imajte na umu da ne postoje lijekovi koji će izliječiti prehladu, napominje dr. Terrell Smith, liječnik iz SAD-a i osnivač tvrtke Spora Health.

- Olakšati patnju si možete ispiranjem nosa fiziološkom otopinom, protuupalnim lijekovima te ovlaživačem zraka u prostoru - dodao je i naglasio kako se većina stručnjaka slaže da, kad je riječ o prehladi, najpametnije se fokusirati na prevenciju.

- Naše navike i naš način života imaju velik utjecaj na imunološki sustav. Znamo da ljudi koji redovito vježbaju, čak i ako se samo šeću, manje obolijevaju od prehlade i gripe. Također, dobar san je ključan za jačanje imuniteta kao i uravnotežena prehrana. Također, zdrava prehrana i redovita lagana tjelovježba mogu skratiti trajanje prehlade, ali ako to radite prije nego ste se razboljeli. Kad se razbolite, odmoru morate dati prioritet naspram vježbanju - savjetuje dr. Smith.

Prehladu uzrokuje preko 200 vrsti različitih virusa i ne liječi se antibioticima jer virusi na njih ne reagiraju. Obično se najprije javi grlobolja i nos počinje curiti. Potom dolazi do začepljenosti nosa i slabijeg kašlja. Povišena temperatura obično izostaje ili je lagano povišena prvih dana kod odraslih, dok je kod djece češća.

- Postoje neke uobičajene faze kroz koje prehlada prolazi kod većine ljudi - kazao je ovaj liječnik i nabrojao ih redom.

1. Infekcija/izloženost

- Prva faza prehlade je infekcija ili početna izloženost virusu koji uzrokuje prehladu. U ovoj fazi se dolazi u kontakt s patogenom i on ima priliku izazvati prehladu, ali još nema simptoma. U ovoj je fazi moguće biti zarazan, ali oboljeli su najzarazniji tek nakon pojave prvih simptoma - objasnio je dr. Smith i dodao kako ljudi u ovoj fazi vjerojatno ne znaju da su zaraženi i da će se razboljeti.

2. Inkubacija

Inkubacija traje između jednog i tri dana. To je period koji prođe od trenutka zaraze do početka razvoja prvih simptoma.

3. Pojava simptoma

Nakon razdoblja inkubacije dolazi do pojave prvih simptoma, koji u prosjeku traju sedam do 10 dana, no pojedinci kašlju i do dva tjedna. Ovu fazu možemo podijeliti na - rane simptomi i vrhunac simptoma.

Rani simptomi

Ovu fazu karakterizira blaži osjećaj nelagode, poput grebanja u grlu, umora i curenja iz nosa.

- U ovoj fazi je teško reći imate li prehladu ili alergiju. Osim toga, ova faza se ne razlikuje od drugih vrsta infekcija. Često sam čuo ljude kako spominju ovakve simptome i komentiraju: 'Ne brinite se, nisam zarazan/zarazna?, ali to nije tako. Čim su se pojavili simptomi, osoba je zarazna - objašnjava dr. Smith.

Vrhunac simptoma

- Nakon pojave prvih simptoma dolazi do vrhunca. To obično počinje nekoliko dana od početka ranih simptoma, ali kod nekih mojih pacijenata je znalo proći i tjedan ili dva. Tijekom ove faze simptomi napreduju do potpune prehlade, koja može uključivati ​​začepljen nos, kihanje, curenje iz nosa, upalu grla, kašalj i bolove u tijelu. Ova faza traje oko dva do tri dana i tada je bolesnik najzarazniji - pojašnjava liječnik.

4. Oporavak

U ovoj fazi oboljeli počinju osjećati olakšanje.

- Ova faza uglavnom počinje otprilike sedam do 10 dana nakon početka simptomatske faze, ali viđao sam pacijente kojima je bilo potrebno do mjesec dana, ovisno o osobi i njezinim navikama te o samom virusu koji je uzrokovao prehladu - kaže liječnik, a prenosi mindbodygreen.com.

Odmarajte se, opustite i pijte više tekućine

Spavanje pomaže imunološkom sustavu da radi kako treba. Kada se prehladite, potrebno vam je više sna i odmora kako bi se tijelo moglo boriti s virusima i pomoći vam da ozdravite. Prva tri dana od pojave prvih simptoma se odmarajte više.

Imajte na umu i to da, kad se čovjek razboli, lako postaje dehidriran, a bolno grlo može učiniti da vam se pije manje nego inače. Također, povišena temperatura ubrzava potrošnju vlage iz tijela kao i pojačano stvaranje sluzi.

Zato, kada ste prehlađeni pijte više tekućine, bilo da se radi o vodi, čaju ili juhi. Suzdržite se od kofeina i alkohola jer iz tijela izvlače više tekućine nego što je ostane nakon što ih popijete.

Pokušajte se opustiti što je više moguće. Naime, stres jako loše djeluje na imunološki sustav i vaš organizam se ne može boriti s virusima kako bi trebao. Kad ste pod velikim stresom lakše ćete se razboljeti, a ako ste već bolesni, sporije ćete ozdravljati i simptomi bolesti bit će lošiji.

Želite li se brže oporaviti, svakako se suzdržite od posezanja za slatkišima, jer šećer oslabljuje imunitet. Kad pojedete šećer, energija u tijelu naglo poraste, ali isto tako naglo i pada, a to iscrpljuje organizam.

Kad posjetiti liječnika?

Ozbiljnost simptoma često je odraz imunološkog sustava, a ne ozbiljnosti virusa. Isti virus može uzrokovati potpuno različite simptome kod različitih ljudi. Ono što je vama možda lagana prehlada, nekom drugom može postati ozbiljni virusni bronhitis.

Trebali biste razmotriti odlazak kod svojeg liječnika opće prakse ako se pojavi groznica, lokalizirana bol u ušima ili sinusima, ili ukoliko simptomi traju više od tjedan dana bez znakova poboljšanja.

Kako spriječiti zarazu?

Virusi se šire kapljično stoga je izuzetno važno paziti koliko ih ispuštamo u okoliš. Kao što smo spomenuli, kod kihanja i kašljanja dobro je staviti maramicu na nos ili usta, a ukoliko je nemate pri ruci ili je ne stignete izvaditi iz torbe, tada kao prepreku stavite ruku, možda šal ili maramu koju imate oko vrata.

Također, često perite ruke, ne dijelite pribor za jelo ili piće s drugima i ne ljubite se. Zajedničku tipkovnicu, miš i telefon na poslu ili kod kuće prebrišite dezinfekcijskim maramicama prije korištenja.

I ono što liječnici naglašavaju - uvijek imajte na umu da je važno jačati imunološki sustav. Stoga, spavajte dovoljno, vježbajte i jedite zdravu hranu punu svježeg voća i povrća.

Opustite se i ne dopustite stresu da vas pregazi jer ste tad podložniji bolestima. Pokušajte češće prošetati po prirodi i svježem zraku, osim bolje cirkulacije i više kisika, blagodat je i opuštanje od svakodnevnih obveza i užurbanosti.

I ne zaboravite na češnjak! On je od davnina poznat kao odlična namirnica za jačanje otpornosti, a ako ne želite smrdjeti po njemu, jedite ga kuhanog u hrani, iako je sirov najučinkovitiji.