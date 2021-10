Neće svaki 'prvi spoj' biti savršen, odnosno veća je vjerojatnost da ćete doživjeti više 'loših' prvih spojeva, nego onih nakon kojih poželite nešto više. Možda je stvar u tome da druga strana previše govori o sebi i zamori vas time. Možda je neugodan ili neugodna prema konobaru, što vas može odbiti od želje da se družite ponovo. Možda druga strana čak i nije napravila ništa loše, nego jednostavno ne uspijevate održavati razgovor zanimljivim...

Barem jednom u životu naići ćete na takvu situaciju, pa je dobro imati rješenje za slučaj da ne želite nastaviti dalje.

- Dani kad je bilo dovoljno dogovoriti da vas prijateljica nazove i odglumi 'hitan slučaj' ako joj date znak ipak su iza vas i treba smisliti ozbiljniji pristup situaciji - kaže Thomas Edwards, osnivač The Professional Wingman, za Elite Daily.

I za to postoje neke preporuke i pravila koja možete iskoristiti ako zaista želite prekinuti spoj, a ipak ostati u donekle dobrim odnosima.

Spašavanje lošeg prvog spoja nije vaša obaveza, ako se zaista osjećate nelagodno, ne morate štititi ničije osjećaje nauštrb svojih, kaže Meredith Prescott, psihoterapeutkinja za parove.

Završite spoj jednostavnim 'Hvala!'

Ako nije riječ o stvarno užasnom spoju, jednostavno 'hvala' dobar je standardni način da ga prekinete. Prescott preporučuje nešto poput: 'Cijenim što ste došli da se družimo ovdje uz (umetnite aktivnost), ali mislim da ću krenuti'. Ako se osjećate iznimno velikodušno, pri odlasku dodajte još i: 'Hvala, još jednom'.

Ovo je uljudan i izravan način okončanja lošeg sudara i ne daje drugoj strani nikakve lažne dojmove o tome kako je noć prošla.

- Ne morate reći da vam je bilo lijepo - dodaje Prescott. Osim toga, iskazujući zahvalnost prije nego što zaista odete, možete preskočiti poruku zahvale nakon spoja, koja bi mogla produljiti mučenje.

Završite tako što ćete biti jasni i iskreni

Što se tiče spojeva, nekako je uvriježeno da se iskrenost izbjegava. No, postoji velika razlika između iskrenog pozdrava i brutalne iskrenosti. Ne morate biti zlobni niti zli, čak i kad mislite da više nikad, ni pod koju cijenu, ne želite vidjeti tu osobu. Prescott predlaže da budete 'jasni na nježan, ali pošten način'.

Njezin omiljeni scenarij je: 'Bilo mi je drago upoznati vas i cijenim što ste došli na (ubacite aktivnost). Ali ne osjećam romantičnu vezu među nama'. Ako vam se nešto posebno nije svidjelo (na primjer, druga strana je naručila jelo bez da vas pita što želite, ili nije ponudila da podijelite račun), to im možete i reći, kaže. Dakle, nešto poput: 'Drago mi je što smo se pokušali upoznati, ali to nije ono što tražim od partnera'.

Jedno upozorenje: Ovakav osobni razgovor će izazvati dodatna pitanja na koja možda ne želite odgovoriti. Dakle, ako niste voljni duboko zaroniti u razgovor, možete to nakon spoja poslati u sms poruci. No, to baš i nije najzreliji način rješavanja stvari.

- Ako znate da ih više nikada ne želite vidjeti tu osobu, znak je poštovanja riješiti to osobno - kaže Prescott.

Završite spoj bijelom laži (ako je potrebno)

Većina prvih sastanaka traje oko sat ili dva, ovisno o tome koliko dobro se razvijaju ili koliko brzo vam se pojavi taksi. No, ako ste spremni prekinuti noć, mala 'bijela laž' nikome neće štetiti, a vama može biti od koristi. Ipak, neka bude što autentičnija i što bliža istini, da se ne zapetljate. .

- Možda zaista imate sastanak rano ujutro? Ili biste mogli reći nešto poput: 'Stvarno sam umorna(ran) i osjećam da bih se trebao ići odmoriti'. Zapamtite, toj osobi ne dugujete izgovor ili objašnjenje, pa je ulaženje u izmišljanje novih detalja jako nepotrebno - kaže Prescott. No, laž bi vam trebala biti posljednje utočište.

- Možete izgovoriti bijelu laž, no razmislite biste li htjeli da druga strana tako postupi prema vama da se uloge promijene? - dodaje terapeutkinja. Laganje definitivno nije dobra navika za početak veze, no nije toliko strašno ako se osjećate neugodno već na prvom spoju. Samo nemojte dopustiti da jedna laž vodi drugima. Ništa nije gore od lažnog 'Hajde da ovo ponovimo nekad', koje se nikad neće obistiniti, kaže stručnjakinja.

Što god izabrali, imajte na umu da priprema izlaza može biti vrlo stresna te da ne želite povrijediti osjećaje druge strane, ali ni davati lažnu nadu.