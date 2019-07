Što kad vam majmun pokvari godišnji odmor?

Ljeto je i glavna tema razgovora postali su godišnji odmori. Planira se destinacija i sve aktivnosti koje će se tamo raditi, no pomisao da bi se nešto loše moglo dogoditi ne zadržava se predugo u našim mislima. Nažalost, nesreće se događaju svima, a u nastavku pročitajte 5 nevjerojatnih priča s putovanja koje su podijelili anonimni korisnici Reddita.

1. Grčka tragedija

Studentsko putovanje u Grčku i Tursku trebala je biti avantura života za korisnika SteakGunsanda, no sve što je moglo poći po zlu u tri tjedna putovanja, pošlo je. Nakon tri dana putovanja, najprije je izgubio kreditnu karticu u Turskoj, a to je značilo da ostatak putovanja mora preživjeti sa 100 dolara u džepu. Zatim se uputio na turističku plovidbu grčkim otocima, a rezervirao je najjeftinije brodske kabine koje su se nalazile pored ventilacije, zbog čega se sva voda na podovima i odjeći zadržavala i do pet dana. Zbog toga se u kabini uskoro počela pojavljivati plijesan. Četvrti dan, na povratku u Grčku, teško se razbolio, a kasnije je saznao da je riječ o bakterijskoj upali pluća. Zbog toga je imao temperaturu 39,4°C, kašljao je bez prestanka, a desno plućno krilo mu uopće nije radilo. Cijeli je oporavak trajao punih mjesec dana, a ovo putovanje će mu zauvijek ostati u sjećanju.

Foto: Guliver/Shutterstock

2. Prekooceanska viroza

Korisnik RalphiesBoogers s društvom je iz SAD-a posjetio Europu. Nakon tjedan dana uživanja, u zadnji tren su se odlučili u SAD vratiti prekooceanskim kruzerom, a ne avionom kojim su došli. Odmah prilikom ukrcavanja, svi putnici su dobili upozorenje da je za vrijeme prethodne plovidbe kruzerom zavladala viroza zbog koje je većina putnika povraćala i to po svim mogućim mjestima na kruzeru – dizalima, hodnicima, balkonima pa i samim zidovima. Osoblje kruzera uvjerilo je putnike kako je kruzer temeljito očišćen, no nije se činilo baš tako. Sobe su bile prljave, plahte žute, namještaj je bio prekriven tamnom prašinom. Nakon dva dana plovidbe, pročulo se da ljudi postaju bolesni i da su zbog toga zatvoreni u karantenu, a korisnik je i sam vidio tragove povraćanja po zidu. Zbog svega toga su prijevremeno napustili kruzer na prvom stajanju u Španjolskoj.

Foto: Guliver/Shutterstock

3. Ugriz majmuna

Korisnik Warpus prisjetio se svog odmora na Tajlandu. Ono što je trebalo biti opuštajuće istraživanje prirodnih ljepota Tajlanda uskoro je prekinuo bliski susret s ljutitim majmunom na plaži koji ga je agresivno ugrizao za ruku. Zbog toga je morao platiti 400 dolara za antibiotike i ugovoriti termine za cjepiva protiv bjesnoće. Svaki četvrti dan putovanja odlazio je na cijepljenje, zbog čega je morao otkazati ranije isplanirane aktivnosti, a planove mu je poremetila i činjenica da nije smio piti alkohol, a to je itekako planirao. Iako liječnici na Tajlandu nisu ulijevali povjerenje s obzirom na stanje ambulante, u SAD-u su mu potvrdili da je dobio sasvim adekvatan tretman. Od tog putovanja zamrzio je majmune.

Foto: Guliver/Shutterstock

4. Skupocjeno trovanje hranom

Korisnik DaBokes prepričao je iskustvo svog rođaka koji je za vrijeme odmora na Tajlandu iznenada postao bolestan zbog čega je hitno prevezen u bolnicu. U bolnici je proveo tjedan dana, a troškovi liječenja dosegli su vrtoglavih 10 000 dolara. Osoblje bolnice nije ga htjelo otpustiti kući sve dok troškovi ne budu podmireni, a s obzirom da nije imao putno osiguranje, njegovi roditelji su morali uplatiti cijeli iznos na račun bolnice. Tako ga je trovanje hranom na Tajlandu koštalo 10 000 dolara.

Foto: Guliver/Shutterstock

5. Tri tjedna kome u Australiji

Korisnik Reddita charlytune podijelio je iskustvo svoje polusestre koja je doživjela tešku automobilsku nesreću u Australiji, nakon koje je tri tjedna ostala u komi. Zbog toga je njezina obitelj doputovala u Australiju kako bi bili uz nju. Srećom, imala je putno osiguranje koje je platilo put njezinih roditelja iz Velike Britanije u Australiju, troškove liječenja i, na kraju, povratak kući u pratnji medicinskog osoblja. Njezina dva prijatelja koja su također bili u automobilu za vrijeme nesreće nisu imali putno osiguranje pa su njihovi roditelji morali podići hipoteke na kuće kako bi platili njihov povratak kući. Drugi se korisnik nadovezao na ovu priču sa sličnim iskustvom. Njegov prijatelj iz djetinjstva poginuo je u automobilskoj nesreći za vrijeme godišnjeg odmora. Roditelji su cijelu godinu skupljali 100 000 funti kako bi platili transport njegova tijela u domovinu.

Foto: Guliver/Shutterstock

Je li Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja dovoljna?

Nakon ovakvih priča, s pravom se pitate - kako se osigurati? Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, svi građani koji imaju obavezno hrvatsko zdravstveno osiguranje ostvarili su pravo na besplatnu Europsku zdravstvenu iskaznicu koja im osigurava zaštitu tijekom privremenog boravka na području zemalja članica EU-a. Međutim, iskaznica pokriva samo neodgodive intervencije isključivo u javnim ustanovama. Sve troškove privatne zdravstvene zaštite ili troškove spašavanja, zračni prijevoz natrag u domovinu, ukradeno ili izgubljeno vlasništvo europska iskaznica ne pokriva, ali zato to čini putno osiguranje.

Foto: Guliver/Shutterstock

Paketi putnog osiguranja imaju obujam pokrića diljem svijeta, mogu se ugovoriti na kraći period, a pokrivaju troškove liječenja, nesreća ili smrtnih slučajeva. Mogu se nadograditi i osiguranjem od nezgoda, otkazivanja putovanja, gubitka prtljage i sl. Primjerice, UNIQA putno osiguranje pokriva čak četiri vrste osiguranja, a to su zdravstveno osiguranje, osiguranje prtljage, otkaz putovanja ili nepredviđeni događaji kao što su nezgode. Ako ostanete bez prtljage, UNIQA će pokriti troškove nabave zamjenske prtljage. Ako ste bolesni i u zadnji tren morate otkazati putovanje, UNIQA će nadoknaditi troškove pružatelju turističke usluge do 90%. S obzirom na iskustva drugih ljudi na putovanjima, ne prepuštajte ništa slučaju i osigurajte se na vrijeme. Jeste li vi do sada bili na putovanjima na kojima bi vam osiguranje spasilo novac i živce?

