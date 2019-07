Top 5 najneizvjesnijih filmskih trenutaka koji su nas izludjeli

Tanka je linija između odličnih filmova i onih manje dobrih koje ni najbolja glumačka ekipa ne može spasiti. Postoje razne metode kojima scenaristi pribjegavaju kako bi pažnju gledatelja zadržali do samog kraja i film učiniti neizvjesnim i nezaboravnim. Uvođenje intrigantnog filmskog preokreta, jedna je od vrlo učinkovitih; priču može odvesti u potpuno drugom smjeru te promijeniti percepciju publike o prethodnim događajima ili određenim likovima. Iako se ukusi razlikuju, možemo reći kako postoji univerzalno mišljenje o "plot twistovima". Ako nisu dobro izvedene, scene koje donose nova iznenađenja mogu u potpunosti uništiti film, no ako su dobro napravljene, prosječan film mogu pretvoriti u legendaran. U nastavku donosimo 5 neizvjesnih filmskih trenutaka zbog kojih smo grizli nokte. Upozorenje - ako koji film niste gledali, ne čitajte odlomak do kraja!

1. The Sixth Sense - Šesto čulo

Započet ćemo s filmom M. Nighta Shyamalana koji je zbog šokantnog preokreta postao i sinonim za ''plot twist''. U filmu The Sixth Sense mladi Haley Joel Osment počinje raditi s terapeutom nakon što je imao nekoliko negativnih iskustava s duhovima koje je vidio. Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis), nakon što je skoro ubijen u uvodnim scenama, čini sve što je u njegovoj moći kako bi pomogao ovom mladiću. Osim što pomaže Haleyu, doktor se istodobno bavi svojim brakom koji se urušava zbog posljedica fatalnog incidenta tijekom otvaranja filma. Na kraju filma ispostavlja se kako je Dr. Malcolm cijelo vrijeme bio mrtav. Kakav zaokret!

2. Memento

Memento je jedan od starijih filmova Christophera Nolana, nastao prije nego što se upisao u povijest Batmanova Početka. Film slijedi potragu Leonarda Shelbyja koji traži čovjeka odgovornog za smrt njegove supruge. Jedini je problem što Leonard ima kratkotrajni gubitak pamćenja i ne može se sjetiti puno toga. Upravo zbog tog hendikepa Leonard si svaki put ostavlja polaroide i tetovira činjenice o zločinu na tijelu. U neočekivanom preokretu pokazalo se kako Leonard cijelo vrijeme proganja ubojicu s kojim se zapravo ne želi suočiti – sebe te se ispostavi kako je zapravo on odgovoran za smrt svoje supruge.

3. Shutter Island - Otok Shutter

Iz nekog razloga, čini se da Shutter Island, u kojem glavnu ulogu igra Leonardo DiCaprio, nikada nije dobio zasluženu pozornost, pa tako ni Oscara. Po mišljenju mnogih, film je trebao postići veći uspjeh upravo zbog toga što se u njegovoj radnji događaju neki od najnevjerojatnijih preokreta. Film prati američkog maršala Teddyja Danielsa i njegova novog partnera Chucka Aulea dok istražuju zatvor u Alcatrazu u kojem se nalaze psihički bolesnici koji su počinili zločine. Teddy želi istražiti nestanak jedne žene koja je navodno pobjegla. Prilikom istrage njezina nestanka počinje shvaćati kako se događa dosta čudnih stvari te mu se počinje priviđati i njegova žena, koju je izgubio u požaru. Međutim, u jednom trenutku gledatelji ostaju u potpunom šoku kad se otkrije da je Teddy zapravo pacijent koji prolazi kroz eksperimentalnu terapiju kako bi se pomirio s činjenicom da je ubio svoju suprugu.

4. Fight Club - Klub boraca

Film govori o tome kako se jedan uredski radnik (Edward Norton, poznat kao "pripovjedač") susreće s ekscentričnim čovjekom po imenu Tyler Durden (Brad Pitt) te obojica osnivaju tajni klub borbe koji se pretvara u suludi podzemni kult. Veliki je zaplet taj što Tyler zapravo nije stvaran, nego je plod pripovjedačke mašte. Kada je film prvi put izašao 1999. godine, publika je ostala šokirana. No gledajući film iznova shvatite kako je redatelj David Fincher u filmu skrio gomilu tragova koji odaju kraj. Jedan od tragova bilo je i kratko sublimirano treperenje Tylera na ekranu.

5. Beautiful Mind - Genijalni um

Film Beautiful Mind prati život Johna Nasha, Nobelom nagrađivanog matematičara koji živi poprilično neobičnim životom. U početku filma, Johna angažira Ministarstvo obrane kako bi analizirao časopise i novine te čitao skrivene ruske kodove. John ima suprugu koja mu je velika podrška i nevjerojatno blisku prijateljicu koja mu pri svakom svom posjetu dovede svoju nećakinju koja ga uvijek razveseli. Međutim, pred kraj kreator filma otkriva kako John pati od paranoidne šizofrenije te saznaje kako ne postoje nikakvi tajni ruski kodovi, a najveći udarac zadaje mu spoznaja kako su njegova prijateljica i njezina nećakinja samo plod njegovih halucinacija.



Koji vas je film držao u neizvjesnosti do samog kraja? Nastavite niz.

