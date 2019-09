Što nas živcira kad moramo liječniku i kako tome doskočiti?

Kad razgovaramo s ljudima koji su nedavno posjetili liječnika - uglavnom su sretni što su dobili korisne savjete i medicinsku pomoć. Međutim, obično postoji više stvari koje nam uznemiruju pri svakom posjetu. U nastavku navodimo nekoliko situacija koje nam smetaju prilikom posjeta liječniku, ali i savjete kako tome doskočiti.

1. Googleova dijagnoza nije točna?

"Mole se pacijenti koji su već našli dijagnozu na Google-u da drugo mišljenje ne traže kod nas, nego na Yahoou", ovaj se natpis pojavio na vratima jedne obiteljske ambulante, nakon čega je postao pravi viralni hit. To nije začuđujuće s obzirom na to da smo svi bar jednom u životu pretražili simptome bolesti na internetu gdje smo pronašli mnoštvo potencijalnih uzroka, izlječenja i komplikacija. Gotovo u nekoliko koraka može se saznati što nam je, no je li to uvijek točna dijagnoza? Sigurni smo da se vašem liječniku kosa na glavi diže na spomen internetskih savjeta.

Za početak, da biste mogli shvatiti stručne informacije na internetu i izvući neki zaključak, morate imati temeljno medicinsko znanje. Također, ako zovete svog liječnika svaki put kad vas zaboli glava, a Google vam je rekao da je riječ o tumoru mozga, to samo povećava tjeskobu, troši dragocjeno vrijeme i uznemiruje vašeg liječnika. Uostalom, liječnici se niz godina obrazuju i obučavaju, stoga je pametnije prije pitati za savjet nego doći s gotovom dijagnozom. Ipak, medicina nije tako jednostavna.

via GIPHY

2. Što mi je zapravo?

Postoji li išta gore za pacijenta i njegova liječnika od toga da ne znaju postaviti točnu dijagnozu? Iako se liječnici školuju godinama, nemoguće je očekivati da će znati gotovo svaku - i najrjeđu bolest. Nemojte se ljutit što vas je poslao specijalistu, to je za vaše dobro!

Vjerujte da je liječniku podjednako stalo utvrditi točnu dijagnozu jer će samo tako znati odrediti pravilan način liječenja. Nadalje, važno je zapamtiti da je znanost o medicini vrlo napredna, svako malo dolazi do novih otkrića i naprednijih načina liječenja te uvijek treba biti u tijeku.

3. Ni ime mi ne zna

Budući da se propisane kvote u ordinacijama znatno premašuju, nije neobično ako vam liječnik ne zna ime odmah s vrata - iako ste njegov dugogodišnji pacijent. Morate znati kako je prije vas kroz ordinaciju prošlo puno pacijenata i da medicinsko osoblje vjerojatno radi bez pauze.

Primjerice, za ordinaciju opće, odnosno obiteljske medicine predviđeno je najmanje 1275 pacijenata, standardno je 1700, a maksimalno 2125. Neka samo 5% pacijenata navrati u jednom danu, broj intervencija penje na više od 100. Osim što se svakodnevno bore s dijagnozama, raznim lijekovima i povijestima bolesti, teško je zahtijevati da odmah znaju svačije ime. Zar ne?

via GIPHY

4. Preko reda - ne prolazi!

Padne nam mrak na oči kad znamo koliko je potrebno čekati kako bi se podigla obična uputnica ili predao neki nalaz. Svi smo bili u situaciji kad smo željeli "samo nešto pitati" i dokopati se medicinske sestre preko reda. Međutim praksa "preko reda" ne prolazi u svakoj ordinaciji, a evo i objašnjenja zašto je tomu tako.

U Domu zdravlja u Osijeku pacijente u ordinaciji obiteljske medicini dočekao je natpis: "U medicini ne postoji "SAMO ovo" ili "SAMO ono" te da “za svako SAMO treba sjesti i pričekati''. - Ljudi trebaju naučiti pričekati svoj red, iako se u praksi događa potpuno suprotno, jer svatko ima svoj kut gledanja. Moram priznati da moja medicinska sestra i ja obično pustimo takve pacijente koji "samo" nešto traže preko reda jer imamo preliberalan pristup, no činjenica jest da to smeta i nama i pacijentima koji čekaju svoj red. - prokomentirala je dr. med. Jadranka Belaj za Glas Slavonije.

Kad ulazite u ordinaciju, automatski prekidate rad s drugim pacijentom, što ometa komunikaciju i koncentraciju. Liječnik onda mora započeti posve drugačiji posao koji se - na koncu može pomiješati s drugim pacijentom. Pričekajte red kako biste poštovali privatnost drugih pacijenata.

5. Stalno je zauzeto

Koliko je puta potrebno nazvati broj ordinacije da se liječnik javi? Nitko ne zna odgovor na ovu pitalicu i svi ćemo se složiti kako je to iz prvog pokušaja gotovo nemoguće postići. No, trebamo se zapitati: što je zapravo posao liječnika i sestara? U samoj ordinaciji vječito su zauzeti, stoga nije čudino kako nemaju vremena javiti se na telefon koji konstantno zvoni. Pokušajte biti strpljivi!

via GIPHY

6. Uvijek čekam

Vjerovali ili ne, dok vi čekate - liječnici rade. Iako se čini da je u danu previše praznog hoda, najčešće je riječ o prenatrpanosti poslom. Zaista, upitate li bilo kojeg liječnika, reći će vam da jednostavno ne stiže sve na vrijeme. Ako se zareda više pacijenata s težim i kompliciranijim dijagnozama, vrijeme pregleda odužit će se te se onda sve vremenski pomiče - što je vrlo teško kasnije nadoknaditi.

7. Ne primjećuje me

Možda vam se nekad dogodilo da vam liječnici nisu apsolutno posvećeni - umjesto toga bave se dokumentacijom, klikanjem na računalu ili razgovaranjem sa sestrom koja je u blizini. Njihov posao može postati kaotičan u sekundi zato se pripremite unaprijed kako biste najbolje iskoristili svojih 5 minuta. Zamolite da vam razjasni sve što vam nije jasno, recite otvoreno sve što vas muči, i naravno, pažljivo saslušajte i primijenite savjete.

via GIPHY

UNIQA zdravstvenim osiguranjem. Bez uputnica i lista čekanja obavite preglede i dijagnostičke pretrage u odabranoj zdravstvenoj ustanovi. Dežurna medicinska služba na raspolaganju vam je 24/7. Ovakve se situacije lako mogu se izbjeći sobavite preglede i dijagnostičke pretrage u odabranoj zdravstvenoj ustanovi. Dežurna medicinska služba na raspolaganju vam je 24/7.

Tema: Osiguraj se