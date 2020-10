Što ljudi sanjaju zadnjih mjeseci - većini je noćna mora korona!

Iz jave u san, pandemija korona virusa preselila se i u podsvijest pa tako mnogi sanjaju o zatvorenim granicama, smrti te puno ljudi u malim prostorijama

<p>Korona virus je ljudima doslovno postao noćna mora, pokazala je finska studija o snu u kojoj su sudjelovale stotine volontera. Oni su ispričali svoje snove znanstvenicima s helsinškog sveučilišta tijekom karantene uvedene zbog pandemije u prvom dijelu godine.</p><p>Snovi o izgubljenim putovnicama, zatvorenim granicama, o puno ljudi u malim prostorijama i o smrti iznova su se ponavljali u iskazima volontera. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona ne voli fiziološku otopinu</strong></p><p>Rukovanja i zagrljaji također su postali more. Ljudi koji su ih sanjali doživljavali su to kao neprilično kršenje pravila o fizičkom distanciranju. </p><p>"Snovi su obično privatna stvar, ali kada se okruženje brzo promijeni u tako kratkom vremenu, mnogi izgleda imaju iste asocijacije", rekla je glavna autorica studije, psihologinja Anu-Katriina Pesonen.</p><p>Studija je objavljena u časopisu "Frontiers in Psychology" i u njoj je sudjelovalo 4000 Finaca. </p><p>Četvrtina ih je prijavila češće noćne more nego prije pandemije, a trećina ih se učestalije budila noću.</p><p>No više od pola sudionika spavalo je i više nego inače, djelomično zbog toga jer su radili od kuće.</p><p> </p>