Sanjate da umirete, padate ili da vam zubi ispadaju? Evo što to doista znači za svakog od nas

Snovi o dobitku na lutriji ili napredovanju na poslu ponekad se mogu razlikovati od pravih snova koje proživljavamo kad sklopimo oči. No ne treba ih ignorirati, čak i ako su ružni

<p>Noćne more često uključuju snove o padovima, gušenju ili čak mogućnosti da se u javnosti pojavimo goli, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/10343694/nightmare-meanings-why-never-ignore/">The Sun.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatne činjenice o snovima</p><p>Poneki snovi toliko su zastrašujući da se zbog njih budimo okupani znojem usred noći. No kad smo premostili taj prvotni strah, mnogi od njih ostaju nas zbunjivati tijekom dana i pitamo se koje je njihovo značenje.</p><p><br/> - Snovi i noćne more nastaju kad mozak razrađuje iskustva koja smo proživjeli unazad nekoliko dana. Tijek zbivanja u snovima je simboličan i zato je važno razumjeti njihovo značenje. No ne postoji rječnik kojim možete interpretirati snove, jer svaki je san i simbol osoban i jedinstven, pojašnjava analitičarka snova<strong> Jane Theresa Anderson </strong>otkrivajući najčešćih deset noćnih mora i njihova značenja.</p><h2>1. Umiranje ili bolest</h2><p>San u kojem gledate kako umirete može vas jako uznemiriti. No to nije predskazanje.</p><p>- Noćne more koje uključuju smrt mogu imati mnogo uzroka, od procesuiranja vašeg straha prema umiranju i stava prema smrtnosti do pozitivnih uzroka poput napuštanja starih stavova ili ponašanja čijom smrću nastaje prostor za nešto novo - kaže Jane.</p><p>- Promjena je uvijek zastrašujuća, čak i kad je priželjkujemo. Noćne more mogu nam pomoći razumjeti naše strahove i osjećaje o napuštanju starih navika i stvaranju prostora za rast i promjenu. Problem kod razumijevanja snova o smrti je u tome što mnogi misle kako je riječ o stvarnom umiranju i teško nam je to smjestiti u perspektivu - pojasnila je ona.</p><h2>2. Prirodna katastrofa</h2><p>Snovi koji se temelje na okolišnim krizama pokazuju da ste vrlo nervozni oko nečega što bi se moglo zbiti u budućnosti. Prirodni fenomeni su nepredvidljivi, a to sugerira da imate osjećaj kako gubite kontrolu.</p><p>- Ova uobičajena noćna mora reflektira strah i osjećaj potpune nemoći pred izvjesnom pogibijom, kao u tsunamiju. Svaki je san jedinstven, no kod ovog sna neki se ljudi mogu povezati s činjenicom da se teško nose sa emocionalnim ili mentalnim teškoćama, dok drugi smatraju da su životni izazovi za njih preveliki. Kako tijelo nerijetko slijedi um, ako sanjate tsunami možda bi bilo dobro provjeriti kod liječnika imate li problema sa zadržavanjem tekućine - savjetovala je ona.</p><h2>3. Gušenje</h2><p>- Ako ste prehlađeni i pun vam je nos ili imate astmu, vjerojatno ste već sanjali ovaj san. No ako nemate zdravstvenih tegoba, ovakav tip snova se često veže uz osjećaj sputanosti u fizičkom, emocionalnom i duhovnom smislu. Dodatno, možda osjećate kao da se gušite tuđom pažnjom ili svojom životnom situacijom. Zbog svog zdravlja morate razumjeti da su strahovi oni koji vas koče u tome da u svijetu zauzmete osobni prostor, te vas ograničavaju u tome da se izrazite. Strahovi uzrokuju to da se stisnete i povučete. Razumijevanje tih strahova je prvi korak u njihovom prevladavanju - kaže Jane.</p><h2>4. Padanje</h2><p>Ovo je san s kojim su se mnogi susreli. Padate, a onda se trznete i probudite sekundu prije nego što ste pali na tlo. Iako vam srce ubrzano kuca i na rubu ste panike, nema razloga za pretjeranu zabrinutost.</p><p>- Radije promislite o razlogu zbog kojeg ste pali. Ako ste se bacili s litice, promislite čega se u životu odričete. Ako se tlo urušilo pod vama, provjerite što se mijenja u vašem životu. Ako se penjete i izgubite hvatište, to znači da ste izgubili iz vida svoje ciljeve. S druge strane, pad u crnu rupu može biti znak depresije. Naravno, to nisu precizne interpretacije nego primjeri kako propitkivati svoj san i pronaći poveznicu sa životom - kaže Jane savjetujući ljudima da istražuju snove i suoče se sa strahovima kako bi mogli zakoračiti u novo životno razdoblje.</p><h2>5. Goli u javnosti</h2><p>Ideja da se goli pojave u javnosti mnogima je zastrašujuća, a san o tome može biti znak dubljih problema. On može upozoravati da se ne osjećate dobro u svojoj koži ili da se borite s niskim samopouzdanjem.</p><p>- Bojite li se da će vas netko vidjeti onakvima kakvi jeste? Ne govorim o mesu, nego o onome što nosite na srcu i u umu. Ako vam je vaša slika u javnosti toliko važna, morate se zapitati zašto je to tako. Vrijeme je da postanete iskreniji i transparentniji te da se dobro osjećate sa stvarnim sobom radije nego da se skrivate iza neke slike. Ili se možda osjećate ranjivo i potrebna vam je zaštita. Razmislite o tome i znat ćete što vam je činiti - savjetovala je.</p><h2>6. Automobil bez kontrole</h2><p>Automobili u snovima predstavljaju životni put. Ako sanjate da ste u automobilu koji juri cestom i nemate kontrolu nad njim, promislite idete li u krivom smjeru.</p><p>- Interpretacija vam može pomoći da ustanovite što osjećate i zašto mislite da nemate kontrolu. Ako imate dojam da ste izgubili kontrolu nad nekim dijelovima života, ako ste opsjednuti kontrolom, vaša noćna mora tad može prikazivati kako pokušavate voziti automobil koji ne možete kontrolirati. Auto bez kočnica u noćnoj mori može vam pomoći razumjeti pritisak koji si sami postavljate oko sitnica u životu. Sa zdravstvenog aspekta, ako to povežete s mogućim značenjem vašeg jedinstvenog sna, zapitajte se kako usporiti. Bez toga možda jurite prema fizičkom, mentalnom, emocionalnom i duhovnom sudaru - upozorila je Anderson.</p><h2>7. Netko vas lovi</h2><p>Ljudi koji se boje sukoba s drugima često sanjaju noćne more u kojima ih netko lovi. To pokazuje da žele pobjeći od problema umjesto da se s njima suoče.</p><p>- Ova zastrašujuća noćna mora može vam pomoći razumjeti da bježite od suočavanja. Što više bježimo od straha, taj nas strah sve više lovi. Primjerice, ako bježite od rješavanja financijskih problema, situacija će biti samo još lošija. To će vas opsjedati jednako kao da vas netko lovi. Možda bježite od drugih problema poput starenja, zdravlja, odlučivanja, negativnih misli ili medicinske dijagnoze, pa čak možda bježite i od dijela sebe ili dijela života koji vam se ne sviđa - kaže Anderson dodajući kako interpretacija snova u tom slučaju pomaže ustanoviti i identificirati stvaran problem.</p><p><br/> - Tek se tada možete okrenuti i suočiti sa strahom od kojeg bježite i u konačnici riješiti problem. To će vam poboljšati zdravlje i kvalitetu života na svakoj razini, a život će vam se dramatično poboljšati, istaknula je ona.</p><h2>8. Ne možete se micati</h2><p>- Ovaj san se ponekad javlja kad se um počinje buditi, no tijelo je još usnulo. Termin pod kojim je stanje poznato zove se paraliza sna. Kad sanjamo, mišići nam se ne mogu micati puno i to je prirodna obrana kojom se štitimo da je ustanemo tijekom spavanja i povrijedimo se. No kad um i tijelo nisu sinkronizirani tih nekoliko sekundi, javlja se osjećaj kao da smo paralizirani, pojasnila je ona savjetujući ljudima da u tom slučaju pokušaju što mirnije disati i osvijestiti činjenicu da je riječ o prolaznom stanju.<br/> - U drugom slučaju to može biti vrlo simbolična noćna mora koja se javlja kad se u životu osjećate sputano i paralizirano, bilo u emotivnom ili mentalnom smislu. Interpretacija vaših noćnih mora pomaže vam otkriti što vas sputava., Snovi nam otkrivaju nesvjesne strahove i blokade i vrlo je moćno otkrivati ih, kaže ona.</p><p>- Kad je riječ o zdravlju, emocionalno i mentalno zdravlje je ugroženo. Budući da fizička bolest često slijedi mentalni ili emocionalni stres, pokrenite se i poboljšajte svoju fleksibilnost, savjetovala je.</p><h2>9. Ispadanje zuba</h2><p>Jane tvrdi kako snovi o ispadanju zuba sugeriraju manjak samopouzdanja ili ranjivost, no mogu predstavljati i tjeskobu zbog starenja ili gubitka nečeg što vam je nužno za emocionalno preživljavanje.</p><p>- Razmislite kako ste se osjećali tijekom tog sna. Jeste li osjećali sram, šok, ranjivost ili ste nevoljko otvorili usta? Jeste li bili očajni što ne možete zube vratiti na svoje mjesto? Promislite oko toga bojite li se što bi moglo izaći iz vaših usta ili ste posramljeni zbog nečega što ste rekli? Vjerojatno je riječ o problemu u komunikaciji i povjerenju. Vizualizirajte se kako imate sjajne i blistave zube te pritom izgovarate snažne riječi, savjetovala je ona.</p><p>U kineskoj tradiciji ispadanje zuba povezano je sa izgovaranjem laži ili izdajom vlastitih vrijednosti.</p><h2>10. Ne možete pronaći toalet</h2><p>Nije jednostavno ako morate na WC, a ne znate gdje je toalet. No što kad sanjate takav san? Na praktičnoj razini, možda vam samo tijelo govori kako je vrijeme da se hitno probudite jer morate na zahod. S druge strane, možda je riječ o činjenici da se borite s drugim teškoćama.</p><p>- Imate li dojam da ne možete pronaći privatnost kako biste se emocionalno opustili na nekoj razini? Imate li probleme, ali ne znate kako ih se riješiti? Ovaj san može se pojaviti ako su vam mjehur ili crijeva puni, no ako se probudite i zapravo ne morate na zahod, riječ je o simboličkom snu. Što vas sputava u tome da pronađete prostor za emocionalno otpuštanje. Možda vam treba masaža ili dobra knjiga, vrijeme da se opustite i otarasite onog što vas blokira u životu, zaključila je Anderson.</p><p> </p>