Što me čeka u životu? Stalno idem jedan korak naprijed, a onda barem dva unazad

Dragi Mevludine,

molim vas da mi odgovorite što me čeka dalje u životu, stalno idem jedan korak naprijed, a onda barem dva unazad. Imam li šanse pronaći drugi posao na kojem će biti manje stresa?

Unaprijed hvala.

šifra: nebo

Odgovor:

Vidim da ste poprilično direktna i otvorena žena, ono što mislite to i kažete. Maštoviti ste i volite sanjariti. No vidim da su vas kroz život pratile velike poteškoće. Uvijek ste se borili koliko ste mogli, no mnogi su vas koristili zbog vaše dobrote. Na kraju, mnogima ste pomogli, ali sebe niste osigurali. No to je sad iza vas.

Vidim vam vrlo plodonosne aspekte u idućem razdoblju i vidim da ćete uspjeti promijeniti posao ili se barem izboriti za mnogo bolje uvjete. Slijede vam bolja vremena u financijskom smislu. Osobito su vam povoljno aspektirani svibanj i srpanj tako da će vam nova godina biti bolja od prethodne.

Bit ćete zadovoljniji, mnogo toga je na vašoj strani, od posla i financija do osobnih odnosa. U iduće dvije i pol godine ćete se stabilizirati na svim poljima. Zdravlje vam je stabilno, nikakve veće opasnosti ne vidim.

Javljaju se tu povremene glavobolje, što je više na psihičkoj osnovi, no ostalo je sve u redu. Ubuduće mislite malo više na sebe i na svoje potrebe, dosta ste o drugima razmišljali i vodili brigu.

Sretno!

Najčitaniji članci