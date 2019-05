Što možemo naučiti iz najvećih požara u svijetu?

Stanovnici Pariza šokirano su promatrali tešku nesreću koja je pogodila najpoznatiju katedralu u Francuskoj. Svjedoci su izjavili kako katedrala za njih predstavlja mnogo više od kamenja, to je dio njih koji gori. Vjerujemo da takav osjećaj dijele svi koji su ostali bez krova nad glavom, izgubili nešto što su godinama stvarali ili simbol nečega uz što su odrastali. Nažalost, požari se događaju i nema mjesta na zemaljskoj kugli koje njima nije pogođeno. U nastavku donosimo neke od najtežih trenutaka u povijesti koje je obilježila vatrena stihija i tako nanijela ne samo materijalnu štetu već uništila cijele obitelji i zajednice.

Joelma, Sao Paulo

Požar koji je zadesio poslovnu zgradu u središtu Sao Paula dogodio se 1. veljače 1974. godine. To je bio jedan od najvećih požara višekatnice u XX. stoljeću. Vatra je velikom brzinom ispunila stubište dimom, učinila ga neprohodnim i brzo se uspela do 15. kata. Dok su vatrogasci vodili borbu s vatrom, oko 170 ljudi izašlo je na krov ne bi li pokušali spasiti goli život, no teški uvjeti onemogućili su helikopteru da se približi. U požaru je stradalo 179 osoba jer zgrada nije imala ono najvažnije - izlaze u nuždi, požarne alarme ni ugrađene protupožarne sustave. Godinama nakon katastrofe zgrada Joelma bila je zatvorena radi obnove. Nakon što je obnovljena, preimenovana je u Trg da Bandeira, a "slučaj Joelme" doveo je do promjena u propisima o zaštiti od požara ne samo u Brazilu već i u cijelom svijetu.

Pakao u Šangaju

Crni dim lociran je u centru Šangaja 2010. godine. Vatra je buknula u neboderu visokom 28 katova, a na snimkama državne televizije vidi se kako su iz nebodera stanari skakali s prozora na skele oko zgrade, mnogi su se popeli i na krov i ondje čekali spas. Istraga je pokazala da su četiri zavarivača bez licenci nepropisno rukovala opremom za zavarivanje i tako izazvala jedan od najtragičnijih požara u povijesti Šangaja, javljali su kineski mediji. Poginulo je 58 osoba, a mnogi su ostali gotovo bez ičega. Nakon nemilog događaja kineska vlada odlučila je donijeti strože propise o građevinskoj industriji, kao i pojačane inspekcije za zaštitu od požara.

Katedrala Notre-Dame

Počeci izgradnje ove poznate gotičke pariške katedrale sežu u 12. stoljeće, kad je na poticaj biskupa Mauricea de Sullyja započela njezina izgradnja. Nažalost, 15. travnja 2019. katedrala je strašno stradala u požaru koji je uništio drveno krovište i velik dio njezine unutrašnjosti. Više od 500 vatrogasaca borilo se s vatrenom stihijom punih 9 sati, kad je napokon stavljena pod kontrolu. Katedrala nema osiguranje, kao ni ostatak vjerskih objekata izgrađenih prije 1905. godine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je obnoviti jedan od najljepših primjera europske arhitekture koju godišnje posjeti 13 milijuna ljudi iz cijeloga svijeta. Financijsku pomoć obećale su i francuske banke i milijarderi, kao i stotinjak novonastalih GoFundMe kampanja. Procjenjuje se da će obnova trajati godinama, a koštat će stotine milijuna eura.

Grenfell Tower, London

U noći 14. lipnja 2017. poznati londonski neboder zahvatio je plamen koji se u samo dvanaest minuta proširio do 23. kata. Očevici kažu da je Grenfell planuo kao šibica. Osim vatre, stanarima koji su u panici pokušavali pronaći izlaz poteškoće je zadavao i gusti dim. U požaru su život izgubile 72 osobe, uključujući i 2 koje su podlegle ozljedama u bolnici, 70 osoba je bilo ozlijeđeno, a 223 su se uspjele spasiti. Zaključni izvještaj potvrdio je kako je požar prouzročio kvar na zamrzivaču na četvrtom katu, a loši aluminijski paneli koji su postavljeni na zgradu tijekom renovacije godinu dana prije pridonijeli su brzom širenju vatre. Zgrada vrijedna 30 milijuna funti u nekoliko je sati uništena, stanari su preko noći ostali bez krova nad glavom. "Tragedija nam je uništila život i zajednice. A još nam je teže kad znamo da su se pogibije mogle spriječiti", vapili su stanari. Zgrada je, na sreću, bila osigurana, s 238 milijuna funti financirana je izgradnja novih domova.

Svi ovi primjeri pokazuju kako se požar događa najčešće slučajno i ne bira svoje žrtve. Zato je važno smanjiti rizik od nastanka, ali i ozbiljno shvaćati vježbe evakuacije i spašavanja bilo u stambenim ili poslovnih zgradama. Ne treba zapostaviti ni osiguranje nekretnine zahvaljujući kojem je nekim unesrećenima pružen novi početak.

Tema: Osiguraj se