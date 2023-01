Što možete učiniti ako vas prijateljica konstantno ignorira?

Ghosting ili ignoriranje je situacija u kojoj netko posve isključi drugu stranu, bez ikakvog objašnjenja. Za razliku od prijatelja s kojima spontano gubite kontakt kroz vrijeme, ignoriranje ne ostavlja puno prostora za pretpostavke i vrlo je jednoznačno, piše HelloGiggles. Edukatorica Danielle Jackson kaže da je ignoriranje lako prepoznati i definirati jer je obično riječ o potpunom kraju komunikacije bez ponuđenog objašnjenja.

Razumljivo, to boli. Ako ste se ikada suočili sa takvom situacijom, znate da ona može biti bolna i frustrirajuća, ali kao i sve drugo u životu, možete je premostiti.

Foto: Canva

1. Obratite se prijatelju

Za početak, valja pokušati kontaktirati prijatelja koji vas ignorira bez objašnjenja te ustanoviti jeste li stvarno žrtva ghostinga ili prijatelj nije dostupan zbog putovanja, tugovanja zbog smrti bliskog člana obitelji i slično.

- Pokušajte prijatelju dati do znanja da vam nedostaje, da mislite na njega i da ste na raspolaganju ako vas treba. Nažalost, ako vas ignorira, vjerojatno se nećete čuti. Iako zvuči teško, prijateljstva ne traju uvijek zauvijek koliko god mi to željeli - kaže Jackson.

- To što vas prijatelj ignorira može biti još teže preboljeti jer ste vjerojatno više uložili u prijateljstvo nego u ljude s kojima ste slučajno izlazili - dodala je Jessica Alderdson, suosnivačica i stručnjakinja za veze u So Syncd-u te predlaže da se obratite prijatelju samo ako je to prijateljstvo koje još želite popraviti.

- Objasnite da duboko cijenite prijateljstvo i da želite razgovarati o situaciji. Ako je druga strana voljna razgovarati, to je dobar znak. Nema garancije da ćete uspjeti popraviti prijateljstvo, ali je moguće - kaže Alderdson.

2. Nemojte to shvatiti osobno

Iako može biti teško ne shvatiti to osobno, Jackson kaže da je važno zapamtiti da niste središte prijateljevog života.

- Možda ste učinili nešto da ih odbijete od sebe ili su u nekom trenutku bili ranjivi prema vama te osjećaju da su se previše izložili - kaže Jackson.

Foto: Dreamstime

Razlog može biti i nešto posve drugo, a možda nikad neće ni doznati o čemu je točno bila riječ. I dok je gubitak prijatelja težak, ključno je odvojiti vrijeme i pobrinuti se za sebe te njegovati mentalno zdravlje baš kao što biste to učinili nakon prekida romantične veze.

Okružite se prijateljima i obitelji koji vas vole i cijene. Ne dopustite da gubitak jednog prijateljstva utječe na vaše samopouzdanje, koliko god teško izgledalo.

- Lakše je reći da stvari ne doživljavate osobno nego to primijeniti, ali zapamtite da prijatelji odlučuju temeljem vlastitih života i problema, a ne vaših. U nekim slučajevima vaša prijateljica možda prolazi kroz nešto vrlo osobno što nema baš nikakve veze sa vama - objasnila je Alderdson.

Iako to ne čini ignoriranje prijatelja ispravnim ponašanjem, može pomoći da lakše prebrodite bol koju ste proživjeli zbog njega.

3. Krenite dalje

- Pokušajte pronaći način da nastavite sa životom bez takve prijateljice - predlaže Jackson.

Jer, na kraju krajeva, ako će vas prijateljica dovesti u situaciju da preispitujete sebe i prijateljstvo do kojeg vam je stalo, velika je vjerojatnost da je taj odnos ionako prirodno završio.

Foto: Dreamstime

- Ako ste dali sve od sebe da doprete do njih, nije na vama da glumite detektiva i otkrivate što im se dogodilo - kaže Jackson.

Umjesto da patite zbog završetka prijateljstva i tražite odgovore koje možda nikada nećete dobiti, gledajte u budućnost i poradite na produbljivanju drugih prijateljstava koja već imate.

