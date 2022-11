'Pozvali smo 27 djece na kćerin treći rođendan i baš nitko nije došao. Doslovno me srce boli'

Majka Breanna Strong je, kaže, dala sve od sebe da svojoj Avery organizira nezaboravnu proslavu trećeg rođendana. Unajmila je mekani prostor za igru, naručila je pizze i nabavila divnu Frozen tortu.

Trebalo je doći 27 malih uzvanika, no na rođendanu se nitko od njih nije pojavio.

Snimila je cijelu situaciju kako bi se barem malo utješila pa video objavila na TikToku. U njemu se vidi malena Avery kako sjedi sama za stolom i jede komad pizze.

- Pozvali smo 27 djece na Averyn treći rođendan, no nijedan njezin prijatelj nije se pojavio. Bio je to uzaludno potrošeni novac i vrijeme. Nije fer. Srce me doslovno boli - rekla je u videu koji je nazvala 'Voljela bih da sam ovo izmislila'.

Nije spomenula kako je njezina djevojčica reagirala na sve to, a video je pogledan preko 8 milijuna puta.

Ovo su neki od komentara uz njezinu objavu:

