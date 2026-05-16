Što nam psi poručuju kad nas ližu? Ova ponašanja vlasnici često zanemaruju

Psi već tisućama godina žive uz ljude, a njihovo ponašanje i dalje fascinira veterinare, trenere i vlasnike kućnih ljubimaca. Iako ne govore ljudskim jezikom, stručnjaci ističu da psi svakodnevno komuniciraju nizom pokreta, pogleda i navika koje mogu otkriti kako se osjećaju.

Brojni vlasnici prepoznaju kada je njihov pas sretan, uplašen ili uzbuđen, no mnogi signali ostaju pogrešno protumačeni. Stručnjaci za ponašanje pasa upozoravaju kako pojedine reakcije nisu samo simpatične navike, već važni pokazatelji emocionalnog stanja i zdravlja životinje.

Dug i miran kontakt očima između psa i vlasnika smatra se jednim od najjačih znakova povezanosti. Psi pogledom pokazuju povjerenje i osjećaj sigurnosti, a stručnjaci tvrde kako se tijekom takvih trenutaka kod ljudi i pasa povećava razina hormona povezanih s osjećajem bliskosti.

S druge strane, režanje nije uvijek znak agresije. Tihi i duboki zvukovi često upućuju na nelagodu, strah ili nesigurnost. Kinolozi upozoravaju da je tada važno ne reagirati naglo jer se pas može dodatno uznemiriti.

Zašto psi prate vlasnike posvuda?

Mnogi vlasnici primjećuju kako ih pas prati čak i do kupaonice. Prema stručnjacima, riječ je o ponašanju koje proizlazi iz pseće potrebe za blizinom i osjećajem sigurnosti. Psi su društvene životinje i prirodno žele biti dio aktivnosti svog “čopora”.

Jedno od najpoznatijih upozorenja odnosi se na čokoladu. Veterinari podsjećaju da čokolada sadrži teobromin, tvar koju psi teško razgrađuju. Veće količine mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, osobito kod manjih pasa.

Istraživanja pokazuju da psi razumiju mnogo više nego što se nekad vjerovalo. Mogu prepoznati velik broj riječi i reagirati na ton glasa, a pojedini stručnjaci njihovu inteligenciju uspoređuju s inteligencijom malog djeteta.

Psi također imaju sposobnost pamćenja iskustava, iako ne razmišljaju o prošlosti na isti način kao ljudi. Primjerice, pas koji je uživao na plaži može ponovno pokazati uzbuđenje kada se vrati na isto mjesto.

Ponašanja koja često imaju skriveno značenje

Neka pseća ponašanja vlasnicima su zabavna, ali mogu imati dublje objašnjenje:

naginjanje glave pomaže psima da bolje lociraju zvukove

sjedenje na vlasnikovim stopalima pokazuje potrebu za bliskošću i zaštitom

pretjerano lizanje može biti znak stresa ili zdravstvenih problema

kopanje rupa često je povezano s instinktom i regulacijom tjelesne temperature

povlačenje stražnjice po podu može upućivati na zdravstvene tegobe koje zahtijevaju pregled veterinara

Psi se također snažno oslanjaju na njuh. Njuškanjem prikupljaju informacije o ljudima i okolini, a neka istraživanja sugeriraju da mogu prepoznati određene promjene povezane s bolestima.

Kako psi pokazuju ljubav

Psi privrženost iskazuju na različite načine – donošenjem predmeta, oslanjanjem tijela na vlasnika ili stavljanjem šape na ruku. Stručnjaci objašnjavaju da takvo ponašanje proizlazi iz potrebe za kontaktom i osjećajem sigurnosti.

Mnogi psi nakon kupanja trče po kući i skaču više nego inače. Riječ je o instinktivnoj reakciji kojom pokušavaju što prije osušiti krzno i riješiti se nelagode zbog vlage.

Iako ih ljudi najčešće povezuju s veseljem, psi mogu osjećati i tugu, frustraciju pa čak i žalovanje. Dugotrajna samoća može negativno utjecati na njihovo ponašanje te izazvati apatiju ili destruktivne reakcije.

Stručnjaci zato savjetuju vlasnicima da obrate pažnju na promjene u ponašanju svojih ljubimaca. Ono što se na prvi pogled čini kao neobična navika često je način na koji pas pokušava nešto poručiti, tvrdi cleverst.com