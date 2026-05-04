Iva je dadilja za ljubimce! 'Psi i mace su uz mene najsretniji'

Kamo idem ja, idu i oni sa mnom, na kavu, u prirodu, na more, pa čak ponekad i u shopping. S njima sam cijeli dan, govori nam Riječanka Iva Lončarić (31), koja već nekoliko godina radi na čuvanju i šetanju kućnih ljubimaca na cijelom riječkom području i na Krku. Kako nam objašnjava, odmalena je bila zaluđena životinjama i svime vezanim za njih.

- Sanjala sam o tome da jednog dana postanem veterinarka, no život je imao druge planove. Nakon završetka pomorskog fakulteta i traženja posla u struci, shvatila sam kako nema smisla da ostatak života provedem radeći nešto što ne volim i kako je vrijeme da se odvažim i pokušam ostvariti ono što me stvarno ispunjava - govori Iva.

Dodaje da je tijekom studiranja već počela čuvati pse i tad je osjetila koliko je to veseli.

- S vremenom se sve više javljala ideja o vlastitom obrtu, ali ne bilo kakvom. Htjela sam stvoriti nešto drukčije, mjesto na kojem će ljubimci biti u kućnim uvjetima, bez stresa i bez osjećaja da su ‘negdje na čuvanju’. Tako je nastao Paw Point: iz ljubavi, ali i iz želje da vlasnicima pružim sigurnost i povjerenje, a njihovim ljubimcima osjećaj doma, pažnje i individualne brige kakvu i sami imaju kod kuće - objašnjava nam ova Riječanka.

Ističe i kako je u njezinu poslu, osim iskustva, koje je gradila godinama, važno imati razvijenu empatiju i sposobnost “čitanja” ponašanja kućnih ljubimaca.

- U ovom poslu ključno je prepoznati kako se ljubimac osjeća u određenom trenutku, odnosno je li riječ o nelagodi, strahu, uzbuđenju ili čak bolu. Cilj mi je da ljubimci budu uključeni u svakodnevicu te da se osjećaju opušteno i sigurno - kaže nam Iva.

Kako objašnjava, cijena njezina rada ovisi o tome je li riječ o čuvanju ljubimaca po satu, danu ili višednevnom čuvanju. Osam eura je čuvanje po satu, a 35 eura je na dan, odnosno 24 sata.

- Cijena također može varirati u slučaju da ljubimac ima određena zdravstvena stanja koja zahtijevaju posebnu brigu, u slučaju da uzima terapiju, da ne može ostajati sam niti nakratko, a posebice ako vlasnici zahtijevaju da ljubimac na čuvanju bude sam. Cijena čuvanja viša je i tijekom blagdana te praznika - govori Iva i dodaje kako joj na čuvanje ljubimce dovode najčešće zaposleni ljudi i obitelji koje putuju.

Dovode ih i vlasnici koji žele da njihovi ljubimci imaju kvalitetnu skrb dok su odsutni. Priznaje kako je imala čudnih zahtjeva od vlasnika ljubimaca.

- Čuvala sam jednog psića za kojeg sam morala izvoditi određene rituale u određeno doba dana. Isprva sam mislila da neću moći upamtiti sva ta pravila i rituale, no s vremenom sam ih savladala. Psić je bio zadovoljan i miran kad bih sve odradila kako je zamislio - rekla nam je uz smiješak.

Ivin najveći trošak u poslu su i popravci ili kupnja novog namještaja koji ostane uništen nakon čuvanja.

- Psi i mace na čuvanju mnogo toga unište. Mačke grebu gdje god i što god stignu, a nerijetko i ruše stvari. Jedan mi je mačak tako razbio TV. Što se tiče pasa, najveći je problem zapišavanje, tj. označavanje nekastriranih mužjaka. Također, često se pomokre na krevet, kauč ili neko drugo neprikladno mjesto koje nije tvrda periva površina. Iz tog razloga često angažiram firmu za dubinsko čišćenje namještaja - otkriva Iva.

Kaže i kako taj posao naizgled nije težak, ali iziskuje mnogo strpljenja i, kako Iva kaže, velika je odgovornost.

- Mi koji radimo ovaj posao ne možemo računati na slobodne dane tijekom praznika i blagdana jer upravo je u to vrijeme najviše posla - govori nam Riječanka.

Dodaje i kako ljubimce treba čuvati i paziti.

- Ne propuštajte priliku da zajedno provedete kvalitetno vrijeme i da stvarate zajedničke uspomene jer jednog će dana te uspomene biti sve što će vam ostati - zaključila je Iva.