Znate li onaj osjećaj kad uđete u omiljeni kafić, a svi vas znaju po imenu? To je jeong. Neraskidiva poveznica koju dijelite sa cimerom na fakultetu? Također jeong. Onaj osjećaj koji vas prožme svaki put kad se vozite pored kuće u kojoj ste odrastali? I to je jeong. Koncept koji je toliko ukorijenjen u korejsku kulturu da je čak i Koreancima teško objasniti ga riječima, piše Oprahdaily.

- Jeong je općeniti osjećaj ljubavi, osjećaja, naklonosti i dubokih emocionalnih veza. To je poveznica koja spaja ljude, ali se odnosi i na određena mjesta ili stvari koja za vas imaju duboku sentimentalnu vrijednost - objašnjava Jungwon Kim, profesor na korejskim studijima na sveučilištu Kolumbija.

Charlotte Cho je suosnivačica popularne beauty trgovine Soko Glam koju je taj koncept osvojio tijekom petogodišnjeg boravka u Seulu pa je o tome napisala knjigu The Little Book of Jeong. Ona je Amerikanka podrijetlom iz Koreje koja je odrastala u Los Angelesu te opisuje kako je nastavila njegovati jeong i nakon odlaska iz Koreje, a posebno joj je pomogao u teškim životnim trenucima.

- Kad sam se borila sa postporođajnom tjeskobom, oslanjala sam se na ljude sa kojima dijelim jeong. Njihova podrška bila je presudna - kaže Cho.

Jeong zahtijeva emocionalnu investiciju, a Chose pita jesu li moderan način života i digitalizacija u kojoj su pratitelji sa društvenih mreža postali prijatelji omogućili zaboravljanje dubljih emocionalnih veza. Nakon više od godinu dana karantene te separacije od ljudi i mjesta koje volimo, možda je sada pravi trenutak za ponovno uspostavljanje tih veza.

Kako? Cho u svojoj knjizi navodi da možete početi sa sitnim detaljima. Ako se vraćate raditi iz ureda, zamolite kolegu da vam se pridruži na ručku umjesto da sami jedete za stolom. Male geste poput ovih vode do ispunjenijih odnosa čak i sa usputnim poznanicima.

Dodatni savjet koji Cho nudi jest taj da si dopustite biti ranjivi. Društveni mediji su nas potaknuli da dijelimo samo najljepše trenutke u životu, no zaboravljamo na smislene odnose koji uključuju dobro i zlo.

- Zaboravili smo kako spustiti zaštitne barijere - kaže Cho.

Sljedeći put kad se susretnete sa prijateljem, potaknite smisleni razgovor o pozitivnim stvarima u vašem životu, ali i izazovima sa kojima ste suočeni.

U konačnici, kad god možete, poduprite male tvrtke i postanite njihov redovni klijent. To pomaže ostvariti veze sa lokalnom zajednicom.

- Jeong se temelji na društvenoj naravi Koreanaca - kaže Cho.

Iz njega proizlazi želja da služite većem ili općem dobru, a upravo je to razlog zašto smo uopće bili u lock downu.