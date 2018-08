Što ne zaboravljaju: Vodenjak poniženje, Jarac koga je volio

Ovan

Pripadnici ovog znaka naizgled nisu tipovi koji se previše opterećuje prošlošću, no postoje neke odluke koje su počinili u mladosti, a oni smatraju da su im donijele štetu i utjecale na život.

Odabir pogrešnog zanimanja, odluka o zasnivanju obitelji ili preseljenju životne su situacije s kojima su se pomirili, no u trenucima krize uvijek se preispituju i misle da je moglo biti drugačije. Sutradan se opet hvataju u koštac sa životom.

Bik

Praktični i racionalni pripadnici ovog znaka nisu jedni od onih koji očajavaju nad svojom sudbinom, već se maksimalno trude iskoristiti sve što im je u određenom trenutku dato.

Ipak, postoje neke situacije u životu koje dugo pamte i preko kojih ne prelaze olako, a to su one u kojima su im drugi izrazili nepoštovanje ili ih na neki način izdali. Iako ne moraju razvrgnuti te odnose, oni ne zaboravljaju i stvari nikad više ne mogu biti po starom.

Blizanci

Inteligentni i hiperaktivni pripadnici ovog znaka brzo se prilagođavaju svim novonastalim situacijama te im ne treba dugo kako bi se posve posvetili drugačijem stilu života, ciljevima ili ljudima u njemu.

Pravi kameleoni, Blizanci vrlo rijetko razmišljaju na način "što bi bilo kad bi bilo" te okreću glavu u smjeru budućnosti. Ipak, ono što sebi mogu zamjerati je nedovoljno profesionalno ostvarenje ili pak to što nisu realizirali neke svoje potencijale.

Rak

Romantični pripadnici ovog znaka u svom su životu više orijentirani na ljude, nego na same događaje. Oni neće žaliti zbog propuštenih financijskih ili poslovnih prilika, to što nisu otišli na neko putovanje ili se dodatno obrazovali, no hoće zbog ljubavne veze u kojoj su dali sve od sebe i sanjali o budućnosti no ona je završila.

To će ih iskustvo oblikovati tako da će u sebi ostaviti dozu onog "ne možeš uvijek imati sve što želiš" u njima i učiniti ih manje naivnima u životu.

Lav

Iako nisu generalno površni, pripadnici ovog znaka skloni su banalizirati situacije u životu. Vode se onom to je sve normalno i svakom se događa, pa nema smisla gubiti vrijeme na razmišljanje o njima. Jedino vrijeme u kojem oni žale i prisjećaju se je ono koje ima posljedica u sadašnjosti.

Primjerice žalit će jer se nisu iskazali više na poslu pa bi sada mogli imati povišicu, ili pak to što je netko u datom trenutku bio bolji od njih i dobio ono što su sami željeli.

Djevica

Pripadnici ovog znaka također su posvećeni životu u svakodnevici i traže rješenje za sadašnje probleme. Iako su optimistični, postoji jedna njihova melankolična crta zbog koje će idealizirati neke osjećaje i ljude iz prošlosti, pa će nesvjesno pokušati reprizirati to i danas, samo s drugim akterima.

Pritom nisu nepravedni prema ljudima iz sadašnjeg života, već oni samo traže svoj provjereni recept za sreću.

Vaga

Pripadnici ovog znaka iznimno su posvećeni osjećaju pravednosti u životu, pa se i u međuljudskim odnosima trude držati "fair playa". Tako im nije teško prijeći preko stvari u životu koje mogu izracionalizirati - primjerice otkaza ili propuštenih prilika, no nikako ne mogu opravdati nepravdu i izdaju od strane bližnjih.

Osobito su osjetljivi na to da ih razočaraju prijatelji u koje su imali puno povjerenje.

Škorpion

Vatreni i temperamentni pripadnici ovog znaka poznati su po svom razumnom razmišljanju, ali i povremenim razdobljima mračnog razmišljanja u životu.

Većinu stvari prihvaćaju na način da su se ionako trebale dogoditi, no kako su vrlo posvećeni ljubavnom aspektu života, vrlo teško zaboravljaju prevaru ljubavnog partnera. Prvenstveno im je teško povjerovati da bi to njima netko napravio, a kasnije smoći snage i ponovno vjerovati nekome.

Strijelac

Iako to nije previše u skladu s njihovom naravi, pripadnici ovog znaka u životu će najteže zaboraviti i prijeći preko vlastitih greški u prosudbi. Zamjerat će si na svojoj naivnosti, brzopletosti ili pak slušanju drugih koji su ih savjetovali.

S druge strane, u ljudskim odnosima nemaju puno stvari koje teško zaboravljaju, jer gotovo iz svakog odnosa vuku neku pouku i na to gledaju kao na "životnu školu".

Jarac

Hladnokrvni i trezveni, pripadnici ovog znaka rijetko sami sebi dopuštaju slabost i osjećaj nedostatka kontrole u životu.

Ipak, njihova melankolična strana najviše dolazi do izražaja u razmišljanju o nekadašnjim ljubavnim partnerima, bliskim prijateljima ili pak nekom tko im je puno značio. Iznad svega, situacije gubitka ljudi su im najteže i najtraumatičnije te njih najteže zaboravljaju.

Vodenjak

Iako nisu previše tašti, pripadnici ovog znaka iznimno drže do svog ugleda u smislu da ne žele da ih drugi ljudi doživljavaju kao budale koje mogu izigrati. Zbog toga ih takve situacije najviše proganjaju, jer u njima pati njihov ego i doživljaj samog sebe.

S drugim životnim situacijama nemaju previše problema oko zaborava, pod uvjetom da su si pronašli drugo ispunjenje ili zanimaciju.

Ribe

Pripadnici ovog znaka pravi su sanjarski tipovi koji ponekad i uživaju u bolnom prisjećanju, jer kod njih iz analize tužnih osjećaja i sjećanja dolazi do osjećaja katarze i motiviranja za budućnost.

Najviše pamte propuštene prilike bilo koje vrste, jer oni smatraju kako samo jedna ispravna ili pogrešna odluka sa sobom povlači čitav niz događaja. Prisjećaju se najčešće u trenucima povlačenja iz društva, no ta nostalgija gotovo da nije ni sa čime izazvana.