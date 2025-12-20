Što očekuje svaki znak Zodijaka ove zime? Lavovi prestaju glumiti, a Škorpioni nude oprost

JARAC - Priznaješ da si umoran i dopuštaš nekome da ti pomogne nositi teret: Nosio si sve to tako dugo. Plan. Pritisak. Tiha bol. Ali ove zime, nešto u tebi se lomi na najbolji način. Prestaješ se pretvarati da si dobro, prestaješ se maskirati, i netko se pojavljuje - ne da te popravi, već da te drži dok se odmaraš, da ti pokaže da je sigurno i duboko ljudski, ponekad se rasplesti. | Foto: Fotolia