Što profesionalni organizatori nikada ne drže u svojoj kuhinji: Lista će vas iznenaditi

Profesionalni organizatori, međutim, imaju drugačiji pristup. Njihov cilj je stvoriti prostor koji je prije svega funkcionalan, a to postižu nemilosrdnom eliminacijom svega što je suvišno. Otkrivamo koje predmete stručnjaci izbjegavaju u svojim kuhinjama kako bi oslobodili dragocjeni prostor i učinili svakodnevicu jednostavnijom.

Uređaji koji samo skupljaju prašinu

Svi smo krivi za impulzivnu kupnju uređaja koji obećavaju revoluciju u našoj kuhinji. No, istina je da mnogi od njih završe zaboravljeni u stražnjem dijelu ormarića. Stručnjaci se slažu: ako uređaj ne koristite barem jednom tjedno, vjerojatno mu nije mjesto u kuhinji. Na listi za odstrel često se nalaze pekači kruha, aparati za sladoled ili šećernu vunu te sous vide uređaji. Iako zvuče primamljivo, u praksi se rijetko koriste i zauzimaju previše mjesta.

Slično vrijedi i za uređaje s jednom, vrlo specifičnom namjenom. Rezači za avokado, sjekači za jaja ili posebni noževi za jagode možda se čine korisnima, ali njihovu funkciju jednako dobro, ako ne i bolje, može obaviti običan oštar nož. Također, pripazite na duplikate.

​- Često vidim nekoliko verzija istog aparata, poput blendera, štapnog miksera i smoothie makera, koji svi rade vrlo sličan posao - objašnjava Emma, profesionalna organizatorica i osnivačica tvrtke Home Nip and Tuck.

Jedan kvalitetan uređaj sasvim je dovoljan. Isto pravilo vrijedi i za male aparate koji zatrpavaju radne ploče. Tosteri, kuhala za vodu i blenderi koji se ne koriste svakodnevno trebali bi biti spremljeni u ormarić.

Višak posuđa i "posebni" servisi

Jedna od najčešćih pogrešaka je gomilanje prevelikog broja šalica. Nakupljaju se kao pokloni, suveniri i promotivni materijali, a rijetko ih se rješavamo.

​- Šalice su vjerojatno najveće iznenađenje. Radila sam u kuhinjama s 30 ili 40 šalica, dok je kućanstvu realno potrebno osam do dvanaest u redovitoj uporabi - kaže profesionalna organizatorica Jo Jacob.

Isto vrijedi i za boce za vodu, kojih svako kućanstvo ima previše. Odredite po jednu za svakog člana obitelji, a ostale donirajte. Posebna priča su fini porculan i kristalne čaše koje čuvamo "za posebne prilike". Ti dragocjeni komadi ne samo da zauzimaju prostor potreban za svakodnevno posuđe, već su i pod većim rizikom od oštećenja u užurbanoj kuhinji. Stručnjaci savjetuju da ih izložite u vitrini u blagovaonici ili dnevnom boravku, gdje će biti sigurni i služiti kao ukras.

Predmeti kojima jednostavno nije mjesto u kuhinji

Postoje stvari koje iz sigurnosnih ili praktičnih razloga nikada ne bi trebale biti u kuhinjskim ormarićima ili na pultovima. Na prvom su mjestu sredstva za čišćenje. Većina sadrži opasne kemikalije koje moraju biti daleko od hrane i prostora za njezinu pripremu. Čuvajte ih na sigurnom mjestu izvan kuhinje, poput ostave ili praonice rublja.

Kuhinjski pultovi često postaju odlagalište za poštu, račune, recepte i razne sitnice. Ovaj nered ne samo da izgleda ružno, već otežava i frustrira korištenje kuhinje. Odredite drugo mjesto u domu za papirologiju, poput ladice u hodniku ili malog uredskog kutka.

Iako se čini praktičnim držati maslinovo ulje i začine pored štednjaka, to je velika pogreška. Toplina i svjetlost ubrzavaju oksidaciju ulja, zbog čega ono gubi kvalitetu i postaje užeglo. Začini pak gube aromu. Čuvajte ih na hladnom i tamnom mjestu, poput smočnice ili zatvorenog ormarića. Na kraju, preispitajte svoju kolekciju kuharica. Ako većinu recepata tražite na internetu, knjige koje ne koristite samo skupljaju prašinu. Zadržite one koje imaju sentimentalnu vrijednost i premjestite ih na policu s ostalim knjigama, a ostatak donirajte.

*Uz korištenje AI-ja