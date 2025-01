Što se krije iza nevjere? Danas to više nije samo seks s drugima

Postoji više načina na koje možete biti nevjerni partneru, a većina nas ne može se složiti oko toga što nevjera zapravo jest.

Nitko ne voli biti prevaren, to je jasno. Kada pitate razvedene ljude što ih je dovelo do rastave, nevjera je redovito na prvom mjestu. Bez obzira na to jeste li u braku ili u vezi, kad dođe do nevjere, često slijedi prekid. I to nije sve – istraživanja koja donosi BBC pokazuju da nevjera kod prevarenog partnera može uzrokovati depresiju, anksioznost, pa čak i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:10 Kako vratiti povjerenje nakon nevjere | Video: KanalRi

Što je zapravo nevjera?

Većina nas će se složiti da je seksualni odnos s nekim izvan veze klasičan primjer nevjere. Ali što je s poljupcem? Ili držanjem za ruke? A plesanje s drugom osobom? Flertovanje? Slanje seksi poruka? Što ako vaš partner gleda pornografski sadržaj dok niste kod kuće?

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Prema znanstvenicima, ovakva pitanja ostavljaju prostora za interpretaciju.

- Ljudi imaju različite definicije nevjere, posebno kad seksualni kontakt nije uključen - objašnjava Benjamin Warach, klinički psiholog i stručnjak za nevjeru.

Koliko je nevjera česta?

Nedavno istraživanje otkrilo je šokantne brojke. Znanstvenici su analizirali preko 300 studija s više od pola milijuna ljudi iz 47 zemalja.

17,45% ljudi priznalo je seksualnu nevjeru.

27,5% priznalo je emocionalnu nevjeru, poput dijeljenja intimnih osjećaja s nekim drugim.

35% priznalo je neseksualna, ali potencijalno nelojalna ponašanja, poput plesanja ili držanja za ruke s drugom osobom.

Što je još zanimljivo, muškarci su u svim kategorijama priznali nevjeru češće nego žene.

Tehnologija i granice

Zahvaljujući tehnologiji, varanje je postalo lakše nego ikad. Poruke, društvene mreže i aplikacije omogućuju ljudima da flertuju, pa čak i skrivaju svoje postupke od partnera. Upravo zato stručnjaci naglašavaju važnost otvorene komunikacije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Ako ste u vezi, razgovarajte s partnerom o tome što smatrate nevjerom. Važno je da oboje budete na istoj stranici i definirate granice - savjetuje Warach.

Sve je u dogovoru

Možda ćete se oboje složiti da vam ekskluzivnost nije prioritet, pa ćete eksperimentirati s poliamorijom ili otvorenim vezama. No čak i tada, granice postoje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Nevjera nije univerzalno pravilo – ono što vi smatrate prekršajem možda vaš partner neće, i obrnuto. Zato, prije nego što se nađete u situaciji koja može uzrokovati bol i razočaranje, sjednite i razgovarajte. Jer u vezi, kao i u životu, iskrenost je ključ.