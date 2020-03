Što se zapravo krije iza pojma pandemija i kad se proglašava?

Epidemija je veći broj slučajeva oboljelih od neke bolesti koji se pojavljuje u određenoj zajednici ili regiji, navodi Svjetska zdravstvena organizacija, a prenosi CNN.

Pandemiju pak definiraju kao globalno širenje nove bolesti. Posljednja prijavljena pandemija u svijetu bila je 2009. godine i odnosila se na širenje virusa gripe H1N1 koja je ubila stotine tisuća ljudi u svijetu.

- Riječ "pandemija" dolazi od grčke riječi "pandemos". Pan znači svatko, a demos je narod, pa onda ta kovanica označava koncept prema kojem svatko globalno može biti izložen infekciji i dio njih će se proporcionalno razboljeti - pojasnio je dr. Mike Ryan iz Svjetske zdravstvene organizacije.

Kad je konkretno riječ o novom korona virusu, kazao je da još ne razumijemo dinamiku prijenosa COVID - 19.

- Pripremamo se za potencijalnu pandemiju i fokusiramo se na ono što moramo učiniti sada, a to je dobra priprema. Kad kažem priprema, mislim na to da detektiramo zaražene, pripremimo se za njihovo liječenje, provjerimo s kim je oboljeli bio u kontaktu te provedemo adekvatne mjere karantene - nastavio je on.

Pandemija ne znači isto za sve ljude

Direktor američkog Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti dr. Anthony Fauci kazao je ranije ovog mjeseca kako nema aktualne znanstvene definicije što čini pandemiju.

- To je samo stvar granične semantike, da vam budem iskren - kazao je Fauci novinarima dodajući da na obje strane postoje argumenti može li se pojava korona virusa nazvati pandemijom.

- Mislim da ćete pronaći ljude koji imaju činjenice za obje strane, jer pandemija različitim ljudima označava različite stvari - kazao je on.

Općenito, WHO izbjegava javnozdravstvene situacije koje nisu gripa prozvati pandemijom. Za gripu koriste termin "spremnost za pandemiju gripe". Ne koriste više stari sustav opisivanja faza pandemijske gripe u rasponu od izvještaja o pojedinačnim infekcijama do pandemije.

- Ove promjene su se odvile zbog lekcija koje smo naučili iz iskustva 2009. godine sa H1N1 virusom - kazao je glasnogovornik WHO-a Tarik Jašarević.

Za novi korona virus različite grupe stvaraju pritisak da se nazove pandemijom, no za to treba vremena.

- U međuvremenu, naš savjet ostaje isti: državama članicama savjetujemo da donesu planove na temelju nacionalnih procjena rizika lokalnih prilika, uzimajući u obzir informacije koje pružaju globalne procjene WHO-a - rekao je Jašarević.

U siječnju je WHO proglasio novi korona virus nuždom za javno zdravstvo od međunarodne važnosti.

- Od tada smo vidjeli mnoštvo novih slučajeva u više zemalja. Kod većine oboljelih možemo pratiti kako su se razboljeli, što znači da ne postoje dokazi o široko rasprostranjenom prijenosu u zajednici. Neke su zemlje čak prijavile da su zaustavile širenje bolesti. Naravno, moraju biti na oprezu rado mogućnosti novih slučajeva zaraze, ali postoji vjerojatnost da će se pojavljivati još novih slučajeva na različitim mjestima - kazao je Jašarević pojašnjavajući da je riječ o kritičnom trenutku od izbijanja ove zaraze.

- Iako moramo nastojati zadržati virus pod kontrolom osnažujući nadzor putnika i provodeći temeljitu istragu kako bismo identificirali ljude s kojima je oboljeli bio u kontaktu, s druge strane moramo spriječiti širene zaraze na druge zemlje koje se također moraju pripremiti na mogućnost većeg širenja infekcije - zaključio je.

Dr. Nancy Messonnier iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti kazala je kako očekuju širenje bolesti i u SAD-u.

- Škole, zajednice, obitelji i tvrtke u SAD-u trebali bi se pripremiti na to da će im virus možda prekinuti normalno svakodnevno funkcioniranje. Nije upitno hoće li, nego kada će se to dogoditi i koliko će teških slučajeva biti u ovoj zemlji - kazala je.

- Činjenica da virus rezultira bolešću, a ponekad i smrću, zabrinjavajuće je širenje bliskom kontaktom. A ti faktori su upravo kriteriji za pandemiju. Kako je prijenos infekcije s čovjeka na čovjeka prepoznat u više zemalja, svijet se bliži i trećem kriteriju, a to je globalna infekcija novim virusom - kazala je.

Pandemije u prošlosti

Pandemije su dio povijesti čovječanstva od pamtivijeka, a najraniji zapisi koje imamo sežu u 1580. godinu. Od tada su se pojavile još najmanje četiri pandemije gripe u 19. stoljeću te tri u 20. stoljeću.

Najteža pandemija bila je španjolska gripa iz 1918. godine koja je zarazila najmanje 500 milijuna ljudi, što je tada bila trećina svjetske populacije, a ubila je oko 50 milijuna ljudi diljem svijeta. Ostaje nejasno odakle je potekao tadašnji virus H1N1, a znanstvenici misle da je povezan sa pticama.

Više Amerikanaca je umrlo od španjolske gripe nego što ih je poginulo u bitkama tijekom Prvog svjetskog rata. Pandemija je spontano prestala, no virus H1N1 je nastavio cirkulirati sljedećih desetljeća. A onda se 1957. godine novi virus H2N2 pojavio na istoku Azije i pokrenuo pandemiju koja je ubila 1,1 milijun ljudi u svijetu te oko 116.000 ljudi u SAD-u.

Virus su povezali sa sličnim virusima ptičjeg podrijetla, a prvi put se pojavio u Singapuru 1957. godine, zatim u Hong Kongu, a potom i na istočnoj američkoj obali.

Pandemija je uskoro prestala i virus je posve nestao desetak godina nakon pojavljivanja. Tijekom 1968. godine pojavila se pandemiji gripe uzrokovane A H3N2 virusom koji je nastao u Kini. Diljem svijeta od njega je umrlo oko milijun ljudi. Virus H3N2 nastavio je cirkulirati globalno u obliku sezonske gripe. U proljeće 2009. godine pojavio se A H1N1 virus koji se najprije pojavio u SAD-u i vrlo brzo se proširio globalno. Virus je sadržavao jedinstvenu kombinaciju gena gripe kakvu još nisu vidjeli ni kod životinja ni kod ljudi, a pretpostavlja se da je podrijetlo virusa od svinja.

Tijekom pandemije CDC procjenjuje da je između 150.000 i 575.000 ljudi diljem svijeta umrlo od virusa, a najčešće je bila riječ o mlađima od 65 godina. Svjetska zdravstvena organizacija je u kolovozu 2010. godine proglasila pandemiju virusom H1N1, a virus sezonski nastavlja cirkulirati kao gripa. Sad, početkom 2020. godine, svijet čeka rasplet događaja oko korona virusa iz Wuhana.

- Osim gripe, niti jedan drugi virus nije se kontinuirano širio svijetom. Zadnja pandemija gripe iz 1957. i 1968. godine ubila je više od milijun ljudi svaka. Iako smo sad daleko bolje pripremljeni nego u prošlosti, bolje smo povezani i mnogo više ljudi danas ima kronične zdravstvene probleme zbog kojih su virusne infekcije za njih osobito opasne - zaključio je dr. Tom Frieden, bivši direktor CDC-a.

