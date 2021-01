Ne prođe niti jedna zima, a da ne čujemo kako je nekoga ubio ugljični monoksid, plin bez boje, okusa i mirisa kojeg s dobrim razlogom nazivaju tihim ubojicom - teško ga je primijetiti. Njegove najnovije žrtve u prvim minutama nove godine su osmero mladih ljudi koje danas oplakuje cijela regija.

Uglični monoksid se u prostoru nakuplja ako su neadekvatne instalacije za grijanje, dimnjak nije očišćen ili je krivo postavljen, bojler za plin ne radi kako treba, kamin je neispravan, itd. Nastaje kao rezultat nepravilnog sagorijevanja drveta, prirodnog plina, benzina...

- Ugljični monoksid (CO) je vrlo otrovan plin koji uzrokuje više smrtnih slučajeva nego svi ostali otrovi zajedno. Nastaje nepotpunim sagorijevanjem organskih tvari (drvo, ugljen, plin, benzin i dr), kada se gorenje odvija uz nedovoljnu prisutnost kisika

Veliku opasnost predstavljaju neispravni dimnjaci i peći - upozoravaju u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

- Ugljičnog monoksida ima i u gradskom plinu i u ispušnim plinovima automobilskih motora. Ljudi često stradavaju u zatvorenim garažama u kojima drže upaljen motor, u kupaonama s plinskim grijačem vode (bojlerom) i zbog istjecanja plina u stanu. Trovanja se događaju i kad ispušni plinovi motora prodiru u kabinu vozila zbog neispravnosti ispušnih cijevi ili kroz ventilacijski sustav dok vozilo stoji u koloni - dodali su.

Udisanjem u zatvorenom prostoru dolazi do trovanja, a nerijetko i do smrti. Čovjek zaspe, plin ispuni prostoriju i više se nikad ne probudi. Naime, on se veže za hemoglobin u krvi i onemogućava prijenos kisika po tijelu, a znamo kako bez kisika života nema. Kako je ugljični monoksid teško primijetiti, pažnju treba usmjeriti na druge stvari koje pokazuju kako je netko u svojem domu izložen ovom otrovnom plinu.

Dugotrajna izloženost malim količinama ponekad izaziva trajno oštećenje živčanog sustava. Prva pomoć kod trovanja je hitan izlazak iz kuće na svježi zrak, a ponekad je presudno i davanje umjetnog disanja do dolaska hitne pomoći. Sve prozore i vrata dobro je otvoriti da se kuća provjetri.

Trovanje se lako zamijeni simptomima gripe

Ugljični monoksid (CO) nastaje zbog nepravilna izgaranja energenata koji sadrže ugljik (među kojima su drvo, prirodni plin, benzin...). Nazivaju ga tihim ubojicom jer je potpuno bez mirisa i boje te, za razliku od drugih plinova, ne nadražuje sluznicu i kožu, pa mu osoba može biti izložena dulje vrijeme, a da to uopće ne primijeti.

Već i male količine CO na dulji rok mogu izazvati paralizu i oštećenja mozga, pa je vrlo važno prepoznati prve simptome i reagirati na vrijeme. To mogu biti bljedilo u licu, osjećaj težine u glavi i šum u ušima, općenito osjećaj malaksalosti, kao i snažno lupanje srca, vrtoglavica, glavobolja, mučnina i(li) povraćanje.

Neke od tih simptoma relativno je lako zamijeniti sa simptomima gripe, trovanja hranom ili sa simptomima virusne infekcije, pa nikako ne smijete zanemariti mogućnost otrovanja. U to svakako treba posumnjati ako se simptomi javljaju prvenstveno dok ste kod kuće, odnosno povlače se kad izađete na svjež zrak, te ako i vaši ukućani imaju iste simptome dok su u kući.

- Ne može se osjetiti pa ga to čini još opasnijim. Kaže se da je CO "podmukli ubojica" jer ubija bez upozorenja. Dovodi do slabosti i paraliziranosti čitavog tijela tako da otrovana osoba, kada shvati da nešto nije u redu, nije više sposobna maknuti se iz zatrovane atmosfere - napominju u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

- Ostali znakovi trovanja su: glavobolja, vrtoglavica, zujanje u ušima, poremećaji vida, mentalna konfuzija, mučnina, povraćanje, proljev i svijetlocrvena boja kože. Vrlo brzo dolazi do gubitka svijesti i smrti. Pri duljem udisanju malih količina ugljičnog monoksida (kronično trovanje) javljaju se glavobolja, vrtoglavica, umor, pospanost i fizička slabost - dodali su.

Prvi simptomi trovanja

Simptomi težeg trovanja

Prva pomoć u slučaju trovanja monoksidom

Ako sumnjate u otrovanje plinom, odmah pogasite aparate, otvorite prozore i izađite na svjež zrak dok se prostorija dobro ne prozrači. Odmah se javite liječniku i prijavite sumnju u trovanje ugljičnim monoksidom.

Kad shvatite da ste otrovani plinom, prvo obavezno pogasite sve uređaje na plin u kući i otvorite širom prozor te odmah izađite na svjež zrak i duboko dišite. A ako ste u situaciji da ulazite u prostor u kojem ima ugljičnog monoksida kako biste pomogli unesrećenima, odmah ih izvedite na svježi zrak.

Budite oprezni i tijekom spašavanja otrovanih ukućana

- Dok ulazite u zatrovanu prostoriju, zadržite dah da ne biste i sami stradali. Otvorite prozor i iznesite otrovanog što prije van. Ako je otrovana osoba bez svijesti provjerite disanje i krvotok i po potrebi započnite mjere oživljavanja. Onesviještenu osobu koja diše okrenite u bočni položaj - savjetuju u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Stalno provjeravajte prostor!

Također, odmah pozovite stručnjaka koji će provjeriti zašto je došlo do otpuštanja ugljičnog monoksida i ukloniti kvar. Općenito, prostor u kojemu su plinski bojler ili peć redovito treba provjetravati i nekoliko puta tijekom dana, a plinske peći, bojlere i dimnjake redovito čistiti i servisirati, upozoravaju stručnjaci. U oba slučaja obavezno to učinite uoči početka nove sezone grijanja.

Savjeti za rukovanje plinskim bojlerom

Redovite čistite dimnjake i provjeravajte ispravnost bojlera

Stručnjaci upozoravaju da prije svake sezone grijanja treba očistiti dimnjake i provjeriti ispravnost peći i bojlera.

Taj posao svakako povjerite stručnjacima jer se pogreške i propusti skupo plaćaju. Od 30-ak nesreća godišnje u Hrvatskoj u kojima zbog njihove neispravnosti dođe i do otrovanja ljudi, većina ih je u zatvorenim kupaonicama koje se teško provjetravaju i na starim bojlerima.

Česta su otrovanja i prilikom kuhanja, kad plin dugo gori u maloj kuhinji, a u novije vrijeme dodatnu opasnost predstavljaju PVC prozori i vrata, koji čvrsto zaustavljaju protok zraka i onemogućavaju prirodno provjetravanje prostorije. Ne zaboravite: tim se plinom možete otrovati i u garaži ako vozilo ostane upaljeno a vrata garaže zatvorena, ili nakon požara u kući.

Detektor i alarm čuvaju glavu

Na tržištu postoji i detektor ugljičnog monoksida, a cijena mu je oko 500 kuna. Ovaj uređaj stavlja se u prostoriju u kojoj je sustav grijanja, a preporuka je staviti ga i u spavaću sobu. Detektira li plin u zraku upalit će glasan alarm.

Preporučuje se postaviti takav alarm u svaku prostoriju s aparatom za plin, što možete učiniti i sami. No vodite računa da se pridržavate uputa proizvođača. Također, imajte na umu da baterija uređaja u prosjeku traje od tri do pet godina i na vrijeme je zamijenite.