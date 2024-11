Što su Donald i Melania Trump po horoskopu i kako se slažu

Blizanci imaju određenu reputaciju u među znakovima Zodijaka. Ovaj zračni znak povezan je s dualnošću i često stereotipiziran kao zlobno dvoličan. Iako ne možemo potvrditi ima li Trump "zlu blizanačku energiju", on pokazuje vrlo klasičnu osobinu Blizanaca: opsjednut je komunikacijom.

Blizanci su vođeni jezikom i dijalogom, što objašnjava zašto su mnogi od najplodnijih tekstopisaca također rođeni pod ovim nebom Zodijaka: B.I.G., Tupac, Bob Dylan, Kanye West... Da, Kanye i Donald su Blizanci, što može objasniti njihovu međusobnu privlačnost i zašto su im osobnosti toliko slične. Obojica imaju reputaciju da javno govore šokantne stvari i da jačaju svoje karijere na reality televiziji i redovito gunđaju na Twitteru.

Trumpov Mjesec u Strijelcu izravno se suprotstavlja njegovom Suncu u Blizancima. Predsjednik je također rođen točno na dan pomrčine Mjeseca. Ljudi rođeni tijekom pomrčina imaju tendenciju da imaju veće osobnosti. Njihove karte rođenja jednostavno odražavaju dramu koja se događa u zvijezdama.

S Trumpovim Mjesecom (koji simbolizira njegov emocionalni unutarnji svijet) u vatrenom Strijelcu, on voli dramu i izazivati ​​kontroverze.

Trump je Lav u podznaku, što znači da je cjelokupna njegova percepcija stvarnosti pod utjecajem energije tog vatrenog znaka. Štoviše, Lav se povezuje s vodstvom, osobito s kraljevskom osobom, monarhijom i "božanskim pravom". Nema sumnje da Donald sebe vidi kao centar svemira.

Melania Trump je Bik, a njegov vladajući planet je Venera. Poznato je da je Venera planet ljepote i ljubavi što se također može vidjeti u znaku Bika.

Kao zemljani znak, oni vladaju fizičkim svijetom i vrlo su pouzdani ljudi. Tako su pouzdani i u karijeri i u osobnim odnosima.

Kao i većina zemaljskih znakova, Melania Trump je učinkovita, konkretna i ne previše emotivna. Važno joj je ono što vidi - stablo procjenjujete po njegovim plodovima.

Njezin Merkur, Venera i Saturn također padaju u znak Bika. Mjesec u Jarcu je postojan, ali nije sentimentalan. Vidimo to kod Melanije, koja i dalje stoji uz svog muškarca, a odbija ga držati za ruku.

Zašto, pitate se? Mjesec u znaku Jarca je strategija, igranje na karte za koje znaju da će se isplatiti. Ovdje postoji osvajačka energija, jer Mjesec nastoji osigurati budućnost na koju može računati i temelj bogatstva na kojem može graditi.

Urođena suprotnost između njegovog solarnog i lunarnog pomaže objasniti Trumpovu polarizirajuću osobnost. Ovo je odnos elementarnih nedostataka u kojem svaki pojedinac ima obilje onoga što drugome nedostaje: Donald, na iznenađenje za nikoga, nema niti jedan zemljani položaj u svojoj karti rođenja. Nije usidren, nije prizemljen i bori se za vrstu čvrste stabilnosti koju nudi četverostruki zemljani znak poput Melanije.

Melania nema ni vatre ni vode među svojim osobnim planetima, što objašnjava zašto je tako dobra u tome da izgleda hladno i nedostižno. Ono što je privlači Donaldu, osim njegove sposobnosti pružanja, je njezin Mars u Blizancima.

Vladari druge kuće vrijednosti i imovine, bogatstva i vrijednosti, Bikovi stavljaju premiju na udobnost. Iako je možda umorna od javnosti, Melania nije pijun u igri. Bik će ostati u nezadovoljavajućoj vezi godinama kako bi ostvario dugoročni plan, piše NYP