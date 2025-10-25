Što svaki znak Zodijaka pokreće u krevetu? Ovnovi vole strast, Bik sigurnost, Vaga harmoniju

RIBE: FANTAZIJA I PREDAJA Seks je za Ribe transcendentalno iskustvo u njihovoj moći. Za vas se duše isprepliću tijekom ovog svetog čina. Čak i kada ste ležerni, ne možete a da ne osjetite emocije, snove i potrebe svog partnera. Najbolja kompatibilnost dolazi od vaše mašte koja oživljava - hoće li vam ova posebna osoba pomoći da oživite svoje najluđe fantazije, u spavaćoj sobi i izvan nje? Netko mora biti vaš ostvareni san; inače ćete se probuditi i jednog dana htjeti više. | Foto: Fotolia