SEKSUALNE ŽELJE
Što svaki znak Zodijaka pokreće u krevetu? Ovnovi vole strast, Bik sigurnost, Vaga harmoniju
Seksualna kompatibilnost je složenija nego što često priznajemo. Astrologija nudi uvid u potrebe za intimnošću svakog horoskopskog znaka, olakšavajući da shvatio svog partnera. Osjećaj usklađenosti zahtijeva svijest o tome tko ste, što vam treba i što vas uzbuđuje
Poboljšajte svoj seksualni život uz ove savjete što pokreće svaki znak horoskopa.
| Foto: 123RF
OVAN: STRAST I POŽUDA Ovnovi uživaju u uzbuđenju početnih faza privlačnosti i romantike. Vole biti na oprezu kroz stimulirajuća nova iskustva, kako u spavaćoj sobi tako i izvan nje, jer to rasplamsava njihov vatreni duh. Neka vas ponekad progone, radi zabave. Ovan traži partnera koji odgovara njihovom samopouzdanju, ne boji se zadirkivati ih ili izazivati i ne plaši ih se njihovih intenzivnih želja. Ispunjava ih uzbuđenje, dominacija i strast, podsjećajući na fazu medenog mjeseca koja traje vječno.
| Foto: Fotolia
BIK: SENZUALNOST I SIGURNOST Bikovi su senzualna bića kojima je potrebna istinska stabilnost kako bi u potpunosti prihvatili zadovoljavajuću intimnost. Za tebe su dodir, utješno okruženje i dosljednost daleko stimulativniji od iznenađenja ili šoka. Cijenite sporo goruću vezu ili intimne trenutke s nekim tko posvećuje vrijeme tebi. Nemaš problema s malo rutine ili predvidljivosti kada je u pitanju intimnost. Znaš u čemu uživaš i radije se prepuštaš svojim omiljenim užicima unutar svoje zone udobnosti.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI: ZNATIŽELJA I ZAIGRANOST Ne možete pokrenuti tijelo Blizanaca osim ako prvo ne zadovoljite njihovu potrebu za mentalnom stimulacijom. Mentalna predigra, duboki razgovori, duhovito dobacivanje i osjećaj strasti znatiželje rasplamsavaju vaše uzbuđenje oko partnera. Volite dinamične ljude. Netko tko vas može angažirati, razvijati, rasti i smijati se osvojit će vas.
| Foto: Fotolia
RAK: EMOCIJE I POVJERENJE Budući da ste osjetljiva osoba iza svoje čvrste vanjštine, najbolja intimnost dolazi s povezivanjem duše. Emocionalna intimnost je potrebna da bi se vaša fizička ranjivost osjećala istinski ispunjenom. Netko tko vam stvara utočište, regulira vaše promjene raspoloženja i čita između redaka s poetskom gracioznošću zavrtjet će vam glavu. Vaša najseksi, senzualna strana izlazi na vidjelo kada se osjećate sigurno s osobom s kojom se povezujete.
| Foto: Fotolia
LAV: SAMOPOUZDANJE I OBOŽAVANJE Naklonost je umjetnost, a Lav je vodeći teatralni umjetnik. Volite da vaša romansa bude razigrana, smjela i javna u svojim iskazima želje. Kada znate da vas vaš partner vidi kao glavni događaj, osjećate se obveznima dati mu pristup svojoj božanskoj tjelesnosti. Intimnost je samoizražavanje. Želite nekoga entuzijastičnog, smjelog i voljnog da vas obasipa beskrajnim komplimentima. Ništa nije seksipilnije od međusobnog obožavanja.
| Foto: Fotolia
DJEVICA: PREDANOST I PRECIZNOST Potreban vam je partner koji je prisutan, precizan i pažljiv prema vašim potrebama. Prizemljenost vam se čini privlačnom. Netko kaotičan i nezreo? Želja će brzo nestati. Osoba koja je emocionalno stabilna vjerojatnije će privući vaš interes. Da biste se uzbudili, najučinkovitiji su činovi služenja. Najdarežljivija ste sa svojom fizičkom naklonošću kada znate da je vaš partner jednako darežljiv prema vama.
| Foto: Fotolia
VAGA: HARMONIJA I ZADOVOLJSTVO Duboko cijenite ljubav. Privlače vas partneri koji želju čine elegantnom, uravnoteženom i uzajamnom. Za vas je seksualna kompatibilnost najuzbudljivija kada uključuje snažnu komunikaciju, istinsku povezanost i međusobno razumijevanje. Postizanje emocionalne ravnoteže omogućuje vam da se otvorite i potpuno predate.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION: MOĆ I TRANSFORMACIJA Mlaki ljudi neće pokrenuti Škorpiona. Žudite za transformativnim intenzitetom. Površna privlačnost zadovoljit će vas samo na trenutke. Trebate nešto ili nekoga toliko božanstvenog da osjećate da se morate predati psihičkoj vezi. Emocionalni rizik može vas uzbuditi. Seks je vaša sveta alkemija, gdje strahove pretvarate u osnaživanje. Zaranjajući duboko, istražujući tabue, poznati ste kao najseksualniji horoskopski znak s razlogom i trebate nekoga tko odgovara vašoj misterioznoj privlačnosti.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC: SLOBODA I AVANTURA Uživate u istraživanju uvjerenja, mogućnosti, filozofija i tijela. Sloboda vam je bitna, a smijeh doprinosi tom iskustvu. Privlači vas netko tko intimnost doživljava kao uzbudljivu avanturu - putovanje novim spoznajama koje se neprestano šire - i tko smatra vašu otvorenu iskrenost osvježavajuće privlačnom. Volite trenutke privlačnosti koji su radosni, intenzivni i toliko strastveni da vode do spontanih intimnih iskustava.
| Foto: Fotolia
JARAC: KONTROLA I PREDANOST Niste osoba koja lako ruši svoje zidove. Stoga, igranje s dinamikom kontrole i borbom za moć u spavaćoj sobi može vas i vašeg partnera zabavljati satima kada se pravilno izvede. Nadalje, najbolja seksualna kompatibilnost dolazi s nekim s kim ste izgradili predanu obvezu. Želite fizičko zadovoljstvo koje se osjeća obuzdano, zasluženo i izgrađeno na tihoj dosljednosti.
| Foto: Fotolia
VODENJAK: ZNATIŽELJA I POBUNA Cijenite vezu koja prelazi iz prijatelja u partnere. Intelektualna stimulacija koja vam je potrebna, bez obzira na to kako upoznajete partnera, je neophodna. S neobičnošću, ekscentričnom željom i progresivnim idealima, potreban vam je netko tko može parirati vašoj brzini. Netko tko je spreman isprobati nove stvari, izvan konvencionalnog seksualnog puta, uzbuđuje vas. Uzbuđenje? Možete se osjećati i slobodno i povezano.
| Foto: Fotolia
RIBE: FANTAZIJA I PREDAJA Seks je za Ribe transcendentalno iskustvo u njihovoj moći. Za vas se duše isprepliću tijekom ovog svetog čina. Čak i kada ste ležerni, ne možete a da ne osjetite emocije, snove i potrebe svog partnera. Najbolja kompatibilnost dolazi od vaše mašte koja oživljava - hoće li vam ova posebna osoba pomoći da oživite svoje najluđe fantazije, u spavaćoj sobi i izvan nje? Netko mora biti vaš ostvareni san; inače ćete se probuditi i jednog dana htjeti više.
| Foto: Fotolia