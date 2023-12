Što sve ljudi rade pod tušem: '10 puta dodirnem stopala', 'Izribam dobro sve, čak i obrve'

Neki ljudi peru zube dok se tuširaju, kako biste uštedjeli vrijeme ili iz nekih drugih praktičnih razloga. No, tu su brojni drugi rituali koji nas relaksiraju ili ih naprosto cijenimo.

- Moja kći koja ima 14 godina često razgovaramo o tome, razmišljamo trude li se ljudi oprati noge pod tušem. Nakon što smo razgovarali sa svojim prijateljima, zaključili smo da oni to rade, ipak je to drugačije od toga kad samo puste vodu po nogama - komentirao je 46-godišnji Alex iz Londona.

Neki imaju malo više neobične rituale tijekom svakodnevne higijene

- Iz nekog razloga, uvijek dodirnem nožne prste 10 puta pod tušem. Kad sam bio prilično mlad, čuo sam na radiju da je ključno da ostanete fleksibilni dodirujući nožne prste 10 puta dnevno, a tuširanje se čini dobrim mjestom za to. Od tada to radim - naglasila je 48-godišnja Leslie iz Kenta.

- Radim dugo i moram maksimalno iskoristiti vrijeme odmora. Zato perem zube pod tušem, to mi uštedi vrijeme. Mislio sam da je to normalno, no moja djevojka misli da je to apsolutno odvratno i mrzi pomisao da pljunem pod tušem, pa sam obećao da to neću raditi kod nje - izjavio je 29-godišnji David iz Birminghama.

- Ja sam luda za tuširanjem, to je moj luksuz, a najbolje što sam kupila je južnokorejska četka za tjeme za masažu glave. Mislim da je to posljedica toga što sam više od 13 godina bila samohrana majka i uvijek imala djecu koja su mi smetala. Nekada sam bila majstorica tuširanja od pola minute, no sada se u potpunosti prepustim. Perem noge, stopala, prste, obrve. Uglavnom što je moguće duže - otkrila je 50-godišnja Kim iz Cambridgea.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Kad imate puno dlaka na prsima, poput mene, dobro je istisnuti sav sapun na njih i koristiti ga kao neku vrstu 'rezervoara'. Pa uzmem malo, perem ostale dijelove tijela pa se vratim u 'rezervoar' po još. I moj prijatelj je to radio, no onda je morao obrijati dlake radi nastupa, pa mu je sad žao da nema 'rezervoar' - kroz smijeh je ispričao 42-godišnji Oli iz Londona.

- Tuš mi daje osjećaj sigurnosti, odem u njega kad se osjećam tjeskobno. U noćima kad ne mogu spavati ili kad imam nemirne misli, tuširanje mi pomaže. Kad sam doživjela bolni pobačaj, satima sam sjedila pod mlazom tople vode, tiho tugujući. A kad mi je previše espresso martinija izazvalo iscrpljujuću tjeskobu na odmoru, otišla sam ravno u svoju kupaonicu i ostala tamo dva dana - ispričala je 45-godišnja Samantha iz Bournemoutha.

- Uvođenje malog četverominutnog mjerača vremena za jaja uz tuširanje jedna je od najboljih stvari koje sam ikada učinila. Tako znam da moja kći tinejdžerica tamo neće provesti previše vremena. Istovremeno, moj petogodišnji sin to vidi kao 'zabavan' izazov, oprati se prije nego što vrijeme istekne, dok mi štedimo novac jer svi više pazimo na pridržavanje vremenskog ograničenja - otkrila je svoju priču 52-godišnja Jackie iz Surreyja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Petkom ili subotom navečer, uglavnom prije izlaska, volim se počastiti 'pivskim tušem'. Upravo tako zvuči – pijem pivo pod tušem, obično jako belgijsko, i ne mogu opisati koliko je to super - naglasio je 42-godišnji Mick, 42, Bedfordshirea.

- Kao vlasnik tvrtke koji ima mnogo toga na umu, volim da mi je tuš vruć. Čekam da se sve zapari, a onda tijekom tuširanja isplaniram dan i ono što treba učiniti te sve to pišem po zamagljenom staklu. Onda zapamtim što sam napisao i ponavljam tijekom dana - otkrio je 37-godišnji Paul iz Essexa.

- Kunem se u ledeno hladan tuš svakog jutra. Odličan je i za moje mentalno i za fizičko zdravlje, a nakon tuširanja izlazim osvježena, čiste glave i puna energije za cijeli dan. Hladna voda daje ogroman udar dopamina pa sam čak počela potpuno gasiti svoj bojler tako da voda nije ni mlaka. Jedini problem je kada ga zaboravim ponovno uključiti, pa se i moj 11-godišnjak se okupa u hladnoj kupki! - ispričala je 44-godišnja Hannah iz Londona.

- Volim pjevati i najbolje mjesto za vježbanje uvijek mi je bio tuš. Para mi grije glasnice, a akustika je odlična zbog pločica. Ne znam je li to ima veze sa znanosti, možda vibracije vode također imaju veze s tim – ali ja uvijek pjevam pod tušem, i potičem svoje studente glazbe da rade isto - ispričao je 52-godišnji Ben iz Cornwalla.

- Moje dvoje male djece, od tri i pet godina, peru se zajedno tako da je vrijeme tuširanja uvijek puno smijeha i pjesme. Njihova omiljena igra, koju sam pametno uvela, je čišćenje tuša. Posebno vole koristiti brisač za prozore kada završe. Čista djeca i čist tuš, to je dobitna kombinacija - ispričala je 38-godišnja Mart iz Londona.

- Nedavno smo kupili i renovirali kuću iz snova, a tuš nam je najdraži dio. Naručio sam umjetnika da nam naslika karikature na kojima smo ja i moja žena goli na plaži, koje smo dali otisnuti na pločice, a vrijeme koje provodim pod tušem izmami mi osmijeh na lice svako jutro - otkrio je 39-godišnji Tim iz Hove-a.

- Nemam običaj stajati pod tušem. Umjesto toga, radije sjednem na pod, uz neku lijepu opuštajuću glazbu, zatvorim oči i zamislim da sjedim ispod tropskog vodopada - ispričala je 37-godišnja Caits iz Essexa, piše The Guardian.