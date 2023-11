Hladan tuš 'briše' brige, podiže raspoloženje i jača imunitet

Hladan tuš ima puno zdravstvenih prednosti. Još su stari Grci prakticirali kupanje u hladnoj vodi. Arapske kupelji i danas imaju hladan bazen pored vrućeg i toplog.

Hladan tuš jača imunitet, smanjuje bol u mišićima i zglobovima te pozitivno djeluje na raspoloženje.

- Kad ste u hladnoj vodi, vaš mozak previše je zauzet fokusiranjem na to da neugodan osjećaj nestane. Time prestajemo razmišljati o stvarima koje nas inače muče. Tijelo tad dolazi u stanje ‘bori se ili bježi’, tad se oslobađaju hormoni stresa poput adrenalina i kortizola. Kad se tijelo malo navikne, dolazi do navale hormona sreće poput dopamina, serotonina i endorfina, zbog kojih se osjećamo sretno i opušteno - rekla je za Vogue Majdoline Jayoushe, liječnica interne medicine i izvanredna profesorica na Mount Sinai Faculty Practice Primary Care Associates u New Yorku.