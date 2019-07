Što sve može uzrokovati suhu, 'ljuskavu' kožu i što joj pomaže

Za jako suhu kožu lica krivac može biti vrijeme, pogotovo ako se stanje pogoršava tijekom zime, kad je vlažnost niža a zrak hladniji, kaže dermatolog i autor knjige 'Glow: The Dermatologists Guide to a Whole Foods Younger Skin Diet', dr. Rajani Katta.

No, možete patiti i od nekih drugih poremećaja i stanja kože koji mogu uzrokovati crvenilo i ljuskanje na nekim njenim dijelovima, a proizvodi za koje mislite da vam pomažu, zapravo često mogu pogoršati stanje. Evo što kažu dermatolozi, što sve može izazvati iritaciju i suhoću kože - i kako si možete pomoći.

UZROCI:

Promjene vremena

Premda zima ima tendenciju da više osuši kožu, i ljeto može uzrokovati ljuskavu i suhu kožu, kaže dr. Angela Lamb, ravnateljica Dermatološkog fakulteta u Westside Mount Sinai i objašnjava su potencijalni razlozi opekline od sunca, slana vode i klimatizacija koja djeluje na gubitak vlage.

- Stanice kože su građene od proteina koji se isušuju kad nisu hidrirani, objašnjava, i kaže da kožu tako možemo usporediti sa cvijetom koji se osuši bez vode ili 'komadom sušenog voća'.

Foto: Thinkstock

Ekcem; atopijski dermatitis

Pojam ekcem se odnosi na cijelu skupinu kožnih bolesti, a kod svih su rezultat suhe pahuljaste mrlje koje mogu i svrbjeti, ili poprimiti crvenu boju i oticati. Medicinski najrašireniji ekcem je upravo atopijski dermatitis, koji je jako česta pojava. Inače, više od 31 milijuna ljudi u SAD-u ima neki oblik ekcema. Atopijski ekcem može utjecati na različite dijelove tijela, ali obično je najgori na licu, i to između očiju i nosa.

Liječnici nisu potpuno sigurni što uzrokuje ekceme, ali vjeruju da su u pitanju razni čimbenici - poput genetike, temperaturnih promjena, stresa, bakterija i hormonskih promjena. Korištenje nježnih, hidratantnih proizvoda može pomoći u liječenju ekcema na licu, ali razgovor s dermatologom može pomoći da dogovorite plan liječenja koji neće dodatno pogoršavati simptome.

Kontaktni dermatitis

Kontaktni dermatitis je oblik ekcema znanog i kao alergijski kontaktni dermatitis, a promjene na koži se događaju kad ona postane osjetljiva na određenu tvar i toj istoj tvari u više navrata izložena. Obično prođu dva do tri dana od kontakta s onim što nam smeta, do početka alergijskog osipa.

Foto: bowie15

Seboreični dermatitis

Još jedan oblik ekcema popraćen crvenom, ljuskastom kožom u ili između obrva, u naborima pored nosa ili na tjemenu glave (perut). Stručnjaci vjeruju da je povezan s kvascem koji se nalazi u mastima kože.

- Iako se koža može činiti suhom, ljuštenje je zapravo posljedica upale, a često se javlja kod ljudi s masnom kožom - kaže dr. Katta, i dodaje da se stanje često pogoršava tijekom hladnih i suhih mjeseci.

Psorijaza

Psorijaza i ekcem često izgledaju slično, ali su različita stanja. Psorijaza je autoimuna bolest, što znači da nije uzrokovana iritantima. Često se manifestira s mrljama na koži koje izgledaju kao ljuskice koje su podignute. Ako imate kronično suhu i ljuskavu kožu na kojoj se javlja nešto kao osip, posjetite dermatologa da vam odredi pravilnu dijagnozu, savjetuje dr. Lamb.

Bakterijske ili gljivične infekcije

Korisne gljivice i bakterije žive na koži i unutar tijela, ali ponekad do nje i u njene slojeve mogu prodrijeti i štetne bakterije koje izazivaju infekciju. Takve infekcije kože mogu izgledati poput ekcema, jer se manifestiraju suhim, crvenim i pahuljastim mrljama na koži koje ponekad mogu i svrbjeti.

Foto: fotolia

Ako je vaša tipična suhoća popraćena i bolnim ranama, mjehurićima ispunjenim gnojem ili crvenilom koje kao da se širi, posjetite liječnika. Kod kožnih infekcija može porasti temperatura, a mogu se pojaviti i simptomi slični gripi.

KAKO SE RIJEŠITI SUHE, PERUTAVE KOŽE LICA

Ako je perutanje blago i pogorša se s promjenom vremena, pokušajte slijediti ove savjete dermatologa kako biste izgladili, hidratizirali i izliječili ten.

Ako vam se stanje kože ipak ne poboljša s nekim od ovih savjeta, obratite se svom dermatologu kako biste bili sigurni da imate dobru dijagnozu, a onda on po potrebi može prepisati i lijekove na recept.

Foto: Dreamstime

1. Nježno čišćenje

Ako vam je koža vrlo suha, preporučujem nježno i hidratantno sredstvo za čišćenje, kaže dr. Katta, i ističe da odaberete bilo koje nježno sredstvo za čišćenje, dok god je bez sapuna koji dodatno isušuje.

- Potražite kremaste formule za pranje lica bez mirisa, koje su guste kao kreme, a dodatnu će vam hidratizaciju pružiti sastojci kao što su hijaluronska kiselina, glicerin i ceramidi, kaže dr. Katta.

2. Hidratantna krema

On preporučuje i nanošenje neke 'teške' hranjive kreme (idealno dok je koža malo vlažna nakon čišćenja) umjesto losiona.

- Izbjegavajte proizvode koji sadrže alkohol (koji će suhu kožu dodatno iritirati) i potražite hidratantne i umirujuće sastojke kao što su hijaluronska kiselina, ceramidi, aloe vera, shea maslac, urea, zobena kaša i skvalen - savjetuje dermatolog.

Foto: kobrin_photo

3. Nježni piling

Ako imate crvene i ljuskaste dijelove na koži, što manje tretirate kožu, bolje. Piling može biti učinkovit način otklanjanja mrtvih stanica kože koje dovode do ljuštenja, ali budite oprezni, da ne pogoršate suhoću i iritaciju, kaže dr. Lamb.

- Umjesto snažnih kemijskih pilinga, za skidanje mrtvih stanica koristite ručnik od mikrovlakana (nježno trljajte kružnim pokretima). Piling nemojte raditi češće od dva do tri puta tjedno, a uvijek nakon njega nanesite hidratantnu kremu - kaže dr. Katta koji preporučuje i da izbjegavate ove proizvode i tretmane dok vam se simptomi ne poboljšaju:

- kemijske pilinge sa salicilnom, glikolnom i drugim alfa hidroksilnim kiselinama, jer će u većini slučajeva isušiti kožu.

- pilinge za lice koji sadrže ugljen, šećer, perle ili bilo koje druge grube sastojke, koji mogu dodatno poremetiti barijeru kože ako je već suha i ljuskava.

- jaka sredstva za čišćenje koja se obično prodaju za masnu kožu jer često sadrže sastojke za isušivanje.

4. Salicilna kiselina, ali oprezno

Po potrebi koristite sredstvo koje sadrži salicilnu kiselinu, ako uz dermatitis imate crne mitesere ili akne. Tada dr. Katta preporučuje jače sredstvo za čišćenje koje sadrži salicilnu, koja pak nježno uklanja mrtve stanice kože i otvara pore. Za početak, kaže, odaberite sredstvo sa svega 1 ili 2 posto kiseline.

Foto: Thinkstock

5. Nemojte pretjerivati ​​s lijekovima za akne

Klasični lijekovi za suzbijanje akni kao što su benzoil peroksid, salicilna kiselina i retinolska kiselina mogu biti super učinkoviti u liječenju tvrdoglavih bubuljica, ali mogu i dodatno skinuti prirodne masnoće koja su na koži.

Svačija je koža drugačija, pa ćete možda morati eksperimentirati dok ne pronađete učinkovitu rutinu i proizvode koji vam ne uzrokuju iritaciju, a one za liječenje akni je najbolje koristiti svaki drugi dan - ali ako primijetite suhu kožu na licu, smanjite na svaka tri dana. I obavezno nakon nanesite hidratantnu kremu nakon.

6. Koristite ovlaživač zraka

Ovlaživači zraka pomažu da se poveća vlagu u zraku, a time i u koži, pogotovo dok spavate, kaže dr. Lamb.

7. Pazite na temperaturu vode pri tuširanju

Dugo tuširanje pretoplom vodom neće učiniti ništa dobro za suhu kožu, dapače - pretopla voda može oštetiti kožu i dovesti do suhoće i ljuštenja, piše portal Prevention.