Rakovi će upasti u vrući trokut, a Blizanci će ljeto dugo pamtiti

Planetarni utjecaji ukazuju da bi ovo ljeto moglo mnogima promijeniti izgled ljubavnog života, ističe vrsna astrologinja Julijana Oremović. U srpnju će biti mnogo izazova koji će vam pomoći u donošenju odluka, dok će kolovoz biti mjesec vrućih susreta i nezaboravnih avantura. Mnogi će se zaljubiti i donijeti velike odluke vezane uz svoju ljubavnu budućnost. Blizanci bi mogli imati ljeto za pamćenje jer će imati pregršt novih prilika za druženje, upoznavanje, za flert i ostvarenje nove veze, možda i sa strancem. Mnogi Rakovi bi mogli ovo ljeto biti na emotivnoj prekretnici. Ljubavni trokut nije isključen. U život Riba bi mogao ući netko u koga će se bezglavo zaljubiti.

Ovan

U potrazi za avanturama

Zvijezde će naglasiti vašu potrebu za nesputanim životom i novim erotskim iskustvima pa ćete bračne spone doživljavati kao okove. Vrući ljetni dani uzburkat će vaše hormone i pojačati glad za novim ljubavnim doživljajima. Tijekom srpnja okolnosti vam neće uvijek ići na ruku. Mogući su nesporazumi u bračnoj komunikaciji ili čekanje da se onaj pravi/prava javi. Pomrčine 16. u mjesecu mogla bi dugoročno donijeti neke promjene u vašem obiteljskom i privatnom životu. Moguće je i da stabilnost vaše veze bude narušena zbog susreta sa starom ljubavi ili neriješenim problemima iz prošlosti.

U kolovozu će vaše emocije, kao i potreba za avanturom biti naglašeni. Mnogi bi se mogli zaljubiti i pronaći nove izvore uživanja. To je vrijeme kada ćete biti puni energije i samopouzdanja. Lako privlačite pažnju drugih, a ako ste u vezi, partner će imati razloga za ljubomoru.

Sretni dani: 1., 2., 9., 19. i 20. kolovoza

Idealni partner: Strijelac

Erogene zone: Kosa, uši, tjeme, glava, usne i lice

Bik

Preporod u rujnu

Otvoreni za nove doživljaje lako ćete upoznavati nove osobe. Često ćete potaknuti razgovor s osobama koje vam se učine zanimljive. Privlačit će vas osobe koje imaju neobičnu životnu priču ili upečatljive interese. Čeznete li za novom ljubavnom pričom, prednost ćete davati razumu. Vaši osjećaji ostat će pod kontrolom uma, pa će vas više impresionirati nečiji uspjeh ili dobar izgled od romantike i nježnosti. Tijekom srpnja i kolovoza možete biti nezadovoljni jer osoba koja vas zanima ili vas ne primjećuje ili se vaš odnos ne razvija u željenom smjeru. Iluzija će se raspuknuti kao balon od sapunice. Osoba koja vam je izgledala čarobno dok ste je osvajali, pretvorit će se u sasvim običnog i pomalo napornog partnera s kojim teško pronalazite zajedničke teme za razgovor. No vaše vrijeme za ljubav dolazi krajem kolovoza i potrajat će cijeli rujan. Netko poseban ulazi u vaš život. Ako ste u vezi ili braku, odnos će se poboljšati, riješit ćete stare probleme.

Sretni dani: 21. i 22. kolovoza; 3., 4., 17. i 18. rujna.

Idealan partner: Rak

Erogene zone: Svi dijelovi vrata

Blizanci

Ljeto za pamćenje

Pred vama je burno, uzbudljivo ljeto u kojem imate sve uvjete za uživanje, zabavu, za ostvarenje svojih ljubavnih snova. Osim manjih zastoja i nesporazuma (od 7.7. do 1.8.) koji bi mogli narušiti vašu komunikaciju s partnerom i ostvarenje nekih planova kojima se radujete, ipak ćete uživati i to bez zadrške. Očekuje vas mnogo kretanja, susreta, razgovora, kraćih putovanja, izleta. Neće vas držati mjesto. Posebno sretne trenutke doživjet ćete u prvoj polovini kolovoza kada vaš odnos napreduje. Bliskost i strast će se produbiti. Ako ste sami, prva polovina kolovoza nudi pregršt novih prilika za druženje, upoznavanje, za flert i ostvarenje nove veze, možda i sa strancem. Od kraja kolovoza i tijekom rujna očekuje vas rješavanje nekih pitanja vezanih uz dom i stanovanje i tu može doći do manjih nesporazuma s voljenom osobom. Ideje i planovi će vam se razlikovati. Morat ćete uložiti trud kako biste pronašli kompromis.

Sretni dani: 1., 27. i 28. srpnja; 9. i 10 kolovoz.

Idealni partner: Strijelac

Erogene zone: Ramena i ruke, osobito unutarnji dio podlaktice

Rak

Na velikoj prekretnici

Ako ste slobodni, mogli biste se zaljubiti ili šarmom u potpunosti zaluditi suprotnu stranu. Osobito zanimljivo bit će u srpnju kada će vas utjecaj Venere proljepšati. Lako je moguće da vaš udvarač bude znatno mlađi od vas, no to vas neće smetati. No duhovi prošlosti vas slijede. Postoji nešto što niste još sami sa sobom riješili. Moguće je i da vam se svidi osoba koja će vas potaknuti da se ozbiljnije pozabavite svojim brakom i zapitate se kuda i kako dalje. Ljubavni trokut nije isključen. Rastrzanost između prošlosti koja nije riješena i obećavajuće budućnosti potaknut će vas da razmislite kako dalje. Zbog toga bi mnogi Rakovi mogli biti ovo ljeto na prekretnici. Većina vaših dilema bit će riješena kroz kolovoz kada vam se otvaraju neke nove mogućnosti i jasnije vidite što vam je činiti. Netko će vam dati vrlo koristan savjet, a i shvatit ćete kome je istinski stalo do vas.

Sretni dani: 11., 29. i 30. srpnja; 26. i 27. kolovoza

Idealan partner: Ribe

Erogene zone: Grudi, pogotovo bradavice, donji dio trbuha

Lav

Nova ljubav čeka na vas

Najvažnija tema za vas ovoga ljeta bit će ljubav, osjećaji i odnosi s drugim osobama. Duboko u sebi bit ćete sigurni da je ovo važno razdoblje u vašem ljubavnom životu, pa ćete pokušati učiniti sve da ne pogriješite, da ne zamijenite ljubav sa strašću, ili prijateljstvom. Čak i ako vam je teško povjerovati, sve to možete imati u odnosu s jednom osobom i pri tome možete biti potpuno spontani i iskreni. Vaša taština i ego će se istopiti pred naletom jakih osjećaja, pa ćete za voljenu osobu činiti stvari za koje ste mislili da su odraz slabosti ili pretjerane vezanosti. Iako će vašoj okolini djelovati kao da ste potpuno izgubili glavu, svaka stvar koju učinite za voljenu osobu bit će vaša iskrena odluka i želja. Uživat ćete u ulozi zaštitnika i zaista ćete se truditi da u ljubavnom odnosu ne namećete svoje želje ili stavove. Jedina stvar koju morate kontrolirati tijekom cijelog ljeta su nestrpljenje i brzopletost.

Sretni dani: 1., 2., 9. 10. kolovoz

Idealan partner: Ovan

Erogene zone: Leđa, donji dio kralježnice, trtica, kosa

Djevica

Ljeto velikih odluka

Pred vama je zanimljivo ljeto. Iako se po naravi ne plašite samoće, jer vam je ona draža od lošeg društva, ovog ljeta će vam se spontano dogoditi ljubav. Upoznat ćete osobu s kojom ćete brzo razviti razumijevanje, bliskost i što je vama najvažnije - duboko prijateljstvo. Zajednički interesi, dugi i zanimljivi razgovori bit će pouzdan temelj na kojem se može početi graditi kvalitetan odnos. U srpnju i kolovozu očekujte promjenjivo emocionalno razdoblje. Privuče li vas osoba sklona davanju komplimenata i laskanju, razmislite zbog čega vam toliko prijaju. Dopustite li sebi lijepim riječima bez pokrića dati na većem značaju od ljudskih vrlina, mogli biste se uplesti u mrežu skorog razočaranja. Učinit ćete si veliku uslugu ne budete li brzopleto žurili u novu vezu. No ono što će se početi odvijati krajem kolovoza i tijekom rujna odredit će vašu budućnost, bez obzira jeste li sami ili ne. Očekuje vas vrijeme intenzivnih strasti, a jedna odluka sve će promijeniti.

Sretni dani: 30. kolovoza; 3., 4., 7., 8. rujna

Idealan partner: Vaga

Erogene zone: Trbuh, pupak, stražnjica

Vaga

Između dvije vatre

Srpanj će biti mjesec u kojem biste mogli češće upadati u stanja nezadovoljstva i preispitivati svoju ljubavnu situaciju. Odnos s partnerom bit će zahtjevniji jer će razumijevanje biti narušeno, a moglo bi se pojaviti i nepovjerenje. Postoji li netko drugi? Je li mi vjeran/vjerna? Ako ste sami, bivša ljubav će vam često ulaziti u misli. To prevrtljivo razdoblje prestat će s ulaskom u kolovoz kada se budite iz tog čudnog i letargičnog sna. Opet ste puni energije, osjećate se zavodljivo i spremno za zabavu. Osvajate svojim osmjehom i šarmom. Ono što bi moglo započeti u kolovozu, svoj će epilog dobiti u rujnu kada će se neke kockice posložiti i shvatit ćete što uistinu želite. Moguća je i tajna ljubav, odnosno sjedenje na dvije stolice. Bit će vam teže donijeti odluku, no ona će se nekako iskristalizirati do kraja ljeta. Sredinom rujna obratite pažnju na jedan susret ili razgovor.

Sretni dani: 5. kolovoz; 1., 2., 10., 14. rujna.

Idealni partner: Vodenjak

Erogene zone: Trtica i stražnjica

Škorpion

U potrazi za ravnotežom

Ako ste na početku nove ljubavi, uživat ćete u velikom zanosu, neće vam biti potreban nitko drugi osim voljene osobe. Smanjenje strasti i euforije polovinom srpnja i tijekom prve polovine kolovoza povećat će vašu kritičnost, pa ćete uočavati mane i nedostatke. Bit ćete svjesni stvari koje nikada nećete promijeniti na voljenoj osobi, ali se zbog toga vaši osjećaji neće bitno umanjiti. Povremeno ćete prigovarati, a odmah zatim činiti sve da odobrovoljite partnera. Promjene u vašem raspoloženju bit će izazvane nepredvidljivim miješanjem mašte i stvarnosti pa ponekad nećete ni sami znati što vam stvara nezadovoljstvo. Na samom kraju kolovoza pronaći ćete dobru emotivnu ravnotežu. Bit će vam jasno što želite od osobe s kojom ste u vezi i kako će se vaš odnos razvijati. Osim strasti, uz partnera će vas vezati zajedničke navike u kojima ćete uživati, slične želje i planovi. Osjećaj da sve možete reći osobi koju volite i da vaši nesporazumi ne utječu na ljubav između vas, učvrstit će vas u želji da se trudite oko vašeg odnosa.

Sretni dani: 11., 12. srpnja; 3. i 4., 12. rujna

Idealni partner: Ribe

Erogene zone: Genitalije

Strijelac

Želja za flertom

Vaše strijele ljubavi s nevjerojatnom točnošću pogađat će sredinu odabrane mete, stoga, ne gubite vrijeme s površnim avanturama već budite odaberite točno ono što želite i čemu stremite. Imate priliku upoznati nekog posebnog tko će vas osvojiti svojim intelektom, ali i integritetom. U prvoj polovini kolovoza pružit će vam se prilika za ljubav, moguće je da to bude na nekom putovanju ili izletu s prijateljima. Ipak, pripazite kako vam u ključnom trenutku zavođenja vaša nesputana nestrpljivost ne bi postala glavni neprijatelj. Dajte drugoj strani vremena. Nalazite li se u stalnoj vezi, umjesto da potpuno uživate u svom odnosu, sve češće ćete sebe nalaziti u razmišljanjima kako biste najradije svu tu predvidivu svakodnevicu, ozbiljnost i odgovornost zauvijek ostavili iza sebe te tako neopterećeni okušali strast i sreću s nekim drugim.

Vrući ljetni dani pobudit će u vama maštu i želju za flertom i erotskim pustolovinama, pa je i takav scenarij moguć.

Sretni dani: 13., 14. srpnja te 9., 10. i 18. kolovoz

Idealni partner: Lav

Erogene zone: Kukovi i bedra, posebice njihova unutrašnja strana

Jarac

Vrijeme odluka

Ovo ljeto pruža vam priliku da učvrstite i poboljšate svoj brak, sad je samo pitanje što vi želite. Probuđena strast može učvrstiti međusobnu privlačnost i dati novi smisao vrućim ljetnim noćima. Budete li na ljetovanju, u opuštenom ugođaju oslobodit ćete se svih stega, zaboravljajući na probleme koji su do jučer nagrizali vaš odnos. Do kraja srpnja održavat ćete sklad, no već od početka kolovoza sumnja i nepovjerenje ispriječit će se između vas dvoje. Umjesto da otvoreno pokažete emocije i da pitate partnera sve što vas zanima, šutjet ćete poput ribe opterećujući i sebe i njega nepotrebnim brigama i strahovima. Imate li djecu, poželjet ćete neko vrijeme biti sami s njima, bez obzira što druga strana bude htjela. A nekako ćete i slutiti da bi se vaš partner najradije malo maknuo od svega... Okolnosti će se poboljšavati od kraja kolovoza, a tijekom rujna imate priliku uočiti sve prednosti života udvoje i odlučiti što dalje.

Sretni dani: 23. kolovoz; 7., 8. i 9. rujan.

Idealni partner: Bik

Erogene: Područje oko pupka. Koljena, noge i ramena

Vodenjak

Privlačite pozornost

Osjećaj da lako možete postići sve što želite i da vas ništa ne može spriječiti u planovima, može biti dvosjekli mač. S jedne strane imate povećanu energiju, hrabrost i maštovitost, ali upravo takva raspoloženja mogu umanjiti vaš oprez i racionalan odnos prema stvarima. Ovo ljeto je povoljno za zabavu, flert, nove ljubavi i maštanje o budućnosti, ali pri konkretnim postupcima i odlukama poslušajte savjete osoba koje vas okružuju. Ako se često susretnete s negodovanjem partnera, prijatelja, roditelja ili suradnika kada im govorite o svojim idejama, razmislite još jednom koliko su one ostvarive. Od sredine srpnja pa sve do kraja ljeta počinje ugodno i zabavno razdoblje. Naći ćete se u vrtlogu događaja, često ćete izlaziti, upoznavati nove osobe i uživati jer ćete uvijek biti u centru pažnje. Lako je moguće da će vas zainteresirati osoba koja je zauzeta ili će postojati konkretne prepreke za sretnu ljubavnu vezu. Upravo takve, pomalo nemoguće i neuhvatljive stvari će vas potpuno okupirati i raspirivati vašu maštu do neslućenih granica.

Sretni dani: 18., 19. srpnja; 14., 15. kolovoza

Idealni partner: Blizanac

Erogene zone: Potkoljenice i gležnjevi

Ribe

Burna iskustva u rujnu

Ljeto će početi s puno obećanja i optimističnih planova. Sa svojom drugom polovicom intuitivno ćete se sporazumijevati, no intimnim prijateljima ipak ćete priznati da vam nedostaje više strasti ispod plahti. Mjesec vaše vladavine, srpanj, provest ćete dosta konfuzno. Vodit ćete intenzivniji društveni nego ljubavni život, a vaš će vam partner biti nekako stran i pomalo nedokučiv. Nakon srpanjske neizvjesnosti, u kolovozu će vam se činiti da ste progledali i napokon stekli pravi uvid u svoju vezu. Obuzet će vas mir i ispuniti nada da stvari nisu tako nepopravljive kako vam se tek nedavno činilo. Stoga, želite li godišnji odmor iskoristiti kako biste vratili sjaj svom braku ili vezi, izaberite kolovoz kao mjesec najvećih mogućnosti. A zbivanja koja će uslijediti krajem tog mjeseca i tijekom rujna donijet će veliku prekretnicu u vaš ljubavni život. Kao da će vam mnogo toga napokon postati jasnije. Lako je moguće da vam u život uđe osoba u koju ćete se bezglavo zaljubiti.

Sretni dani: 20., 21. srpnja; 16. i 17. kolovoza; 13. rujna.

Idealni partner: Škorpion

Erogene zone: Stopala