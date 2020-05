Što sve može živjeti na prljavoj četki za kosu većina ne zna...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 'Šišanje za 15 dana, a ako ćete pramenove - vidimo se u lipnju'

Šokantno izvješće znanstvenika sa Sveučilišta Arizona pokazuje da su četke za kosu idealno stanište za razmnožavanje bakterija, čak više nego zahodska školjka ili zdjelica za pseću hranu, piše Glamour.

Otkrili su kako prosječnu četka za kosu nastanjuje više od 3500 kolonija bakterija po četvornom centimetru zahvaljujući nakupljanju stanica mrtve kože i ostacima proizvoda za njegu kose. Čini se da upravo to odgovara mikrobima.

Foto: Dreamstime

- Ljudi podcjenjuju važnost čistoće četki i češljeva za kosu, no ona je iznimno važna. Ako ih ne čistite, to vodi do prijenosa bakterija sa češlja na vaše vlasište. Kosa će se zbog toga činiti masnom i beživotnom - kaže Neil Barton, vlasnik salona Neil Barton Hair.

Iako su uglavnom bezopasne, bakterije mogu ostaviti neugodan miris te prouzročiti iritaciju kože.

- Gledajte na to ovako. Ako ste upravo oprali kosu i zatim preko nje prijeđete četkom koju nikad niste očistili, zapravo ispočetka prljate čistu kosu - kaže Barton.

Foto: Dreamstime

Stoga se nameće pitanje kako temeljito očistiti četku ili češalj.

- Savjetujem da najmanje triput na tjedan iz češlja ili četke odstranite vlasi koje se ondje nakupljaju nakon češljanja, a zatim jedanput na tjedan ili svaka dva tjedna operete otopinom šampona i mlake vode. Ako imate dugačku kosu, to biste trebali činiti i češće - savjetovao je Neil.

- Jednostavno umočite četku u toplu vodu pomiješanu s par kapi nježnog šampona za kosu kako biste oslobodili masnoće koje su se nagomilale na četki i omogućili njezino dubinsko čišćenje - zaključio je on.

