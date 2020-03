Vraća se natapirana frizura i velika kosa inspirirana 60-ima

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Top sastojak: Zašto našoj koži treba hijaluronska kiselina?

Nosile su je Catherine Deneuve, Betty Draper u Mad Man-u, Betty Ford, Jacqueline Kennedy i sve ostale dame koje su se brinule o svom nježnom, ženstvenom izgledu u šezdesetima, kad je velika natapirana kosa bila mega hit. Prozvana je i košnicom - u originalu beehive, a prema njoj je napravljen i mjuzikl "Hairspray".

I Stepfordske supruge su je voljele, jer podignuta na tjemenu i izvijena prema van, u bob varijanti i ukrašena satenskom trakom, ultimativni je simbol nježne, drage ženice.

Tapiranu kosu imala je na nedavnoj reviji Bella Hadid, jer Marc Jacobs vraća ovu chic kosu na scenu. Gigi je pritom odjenula večernju haljinu i visoke rukavice te podsjetila upravo na Prve Dame i one koje obilaze državne gala večere i crveni tepih.

No, nije samo Bellina kosa tapirana, sličan je izgled imala i Kaia Gerber na lookbooku za Loewe. Frizer Simone Mason podignuo joj je kosu i gotovo od nje napravio skulpturu.

Foto: CR Book

Novi magazin CR Fashion Book predstavlja naslovnicu s Kim Kardashian West, Naomi Campbell i Cher koje izgledaju poput špijunki iz šezdesetih, odjevene u skinny crnu robu, s velikom kosom i šiškama.

- Inspiracija za kose prvo je bila Priscilla Presley u šezdesetima. No, kad sam joj to rekla, Cher je komentirala - oprostite, bila sam tada živa - i pokazala nam vlastitu fotografiju iz toga doba - istaknula je frizerka Serena Radaelli za The Times, koja je za snimanje naslovnice frizirala Cher.

- Velika je kosa na neki način neustrašiva - dodala je Radaelli.

- Neko vrijeme tapirana je kosa bila simbol visoke klase, otkrivala je činjenicu da žena ima vremena čitav dan sjediti kod frizera - komentirala je Stellene Volandes, urednica magazina Town & Country.

Jedan od najpoznatijih autora tapirane kose bio je frizer Kenneth Battelle, koji je frizirao Marilyn Monroe i Jacqueline Kennedy.

To je oduvijek bila frizura za isticanje nakita, za svečane prigode i one koje zahtijevaju sate i sate priprema. Bila je dio večernje kulture, iako se u šezdesetima tapirana kosa nosila i tijekom dana, bila kraća ili duga.

Visoko natapirano tjeme, sa satenskom trakom ili kraljevskim rajfom simpatičan je retro look koji jedva čeka da se vrati vrijeme događanja i sređivanja.

- Za dobru tapiranu kosu treba vam pravi češalj i mnogo laka za kosu - podsjeća frizerka Radaelli. To i barem pola sata vremena.

