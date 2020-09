Što sve smijete stavljati u kućni kompost, a što je bolje izbjeći?

Ukoliko u svom dvorištu radite kompost i u njega stavite stvari kojima tamo nije mjesto, mogli biste si 'na vrat navući' razne životinje, ali i nametnike

<p>Alyssa Eiklor, analitičarka zaštite okoliša iz odjela za gospodarenje otpadom iz Odjela za zaštitu okoliša u Vermontu objašnjava da se gotovo svaki biljni i životinjski proizvod na kraju može pretvoriti u kompost. No nekima će od njih biti potrebno više topline i vremena. To zapravo nije problem za komercijalne objekte koji imaju ogromne gomile komposta kojima se profesionalno upravlja. Međutim, problem je kada ste kućni komposter zabrinut zbog privlačenja nametnika i glodavaca u svoje dvorište, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/what-can-be-composted-rules-for-backyards-and-commercial-sites" target="_blank">MindBodyGreen</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (pepeo pomaže u vrtu):</p><h2>Što se može kompostirati, a što ne?</h2><p><strong>Da:</strong></p><p><strong>Ne:</strong></p><p><strong>Ovisi:</strong></p><p><strong>Papirnati ručnici:</strong> Papirnati ručnici koji su izbijeljeni ili su došli u kontakt s proizvodima za čišćenje ne smiju se kompostirati jer sadrže neželjene kemikalije. Prirodni, neizbijeljeni papirnati ručnici (koji obično imaju smeđu boju) trebali bi biti u redu - sve dok se nisu koristili za upijanje kemikalija ili ste u njih puhali nos, kihali i slično.</p><p><strong>Prehrambeni proizvodi:</strong> Dobre vijesti za one koji često zaborave što im je u hladnjaku. Pljesniva hrana i dalje se može kompostirati. </p><p>- To su dijelovi procesa razgradnje, pa nisu razlog za zabrinutost - kaže Eiklor. </p><p><strong>Mliječni proizvodi:</strong> Mliječni proizvodi tehnički su kompostabilni jer potječu od živih bića, ali to je jedan od sastojaka koji može privući životinje u vaše dvorište.</p><p><strong>Žitarice:</strong> Ponekad ćete vidjeti kako kućni komposteri izbjegavaju sirove ili kuhane žitarice jer im treba neko vrijeme da se razgrade i mogu privući životinje. Ali Eiklor kaže da bi trebali biti u redu sve dok su potpuno zakopane u vašu hrpu, kombinirane sa zemljom i ako hrpu redovito miješate.</p><p><strong>Ulja i hrana natopljena uljem:</strong> Iako ne biste trebali bacati velike količine ulja ili masti za pečenje u kompost, male količine bit će u redu, kaže Eiklor. </p>