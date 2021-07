Ovan

Srodna duša za Ovna je netko tko je zabavan i veseo, ima dovoljno samopouzdanja da se može nositi s Ovnom i dovoljno energije da ga prati u njegovim podvizima.

POGLEDAJTE VIDEO: Kemija ljubavi

Ovan voli brzo živjeti, uvijek je pun energije i želi 'živjeti' punim plućima. Nema vremena za depresiju i mračne misli, gleda prema naprijed i uvijek je spreman na rizik kako bi ostvario svoje snove.

Potencijalne srodne duše: Ovan, Lav, Strijelac, Blizanci i Vodenjak.

Bik

Za Bika je srodna duša netko tko je fokusiran na njega, vjeran i romantičan. Predanost jedan drugome je za Bika zauvijek i jednom kad donese odluku, to je to za njega.

Osoba koja je srodna duša Biku mora pokazati da mu je odana isto toliko koliko je Bik odan. Ljubav i romantika te pouzdanje u partnera su faktori koji su presudni za vezu. Bik ne igra igre, ne voli gubiti vrijeme na njih, iskren je i direktan od starta i kad osjeti da je pronašao srodnu dušu, potpuno će joj se predati.

Potencijalne srodne duše: Rak, Jarac, Djevica i Ribe.

Blizanci

Blizanci vole avanturu u vezi i bitno im je da njihov partner ima smisla za humor, da je inteligentan i jakog karaktera kako bi u vezi uvijek bilo zanimljivo.

Ako vas Blizanci odaberu da za partnera, možete se osjećati počašćeno jer su jako izbirljivi i točno znaju što traže od partnera. Za njih, idealna osoba je netko tko je zabavan, interesantan i inteligentan.

Potencijalne srodne duše: Lav, Vaga, Ovan i Vodenjak.

Rak

Srodna duša za Raka je inteligentna, senzualna i nježna osoba koja suosjeća s drugima. U njoj pronalazi nekoga tko će u potpunosti razumjeti njegovo viđanje svijeta i tko će mu uzvratiti ljubav koju daje.

Rak je pun ljubavi i ima veliko srce, a njegova srodna duša treba biti puna nježnosti kako bi ga osvojila. Uz to, potrebno je osvojiti i njegov um, stoga su poželjni dugi noćni intelektualni razgovori i maženje koje će mu jasno pokazati da je voljen i željen.

Potencijalne srodne duše: Škorpion, Bik, Ribe i Djevica.

Lav

Za Lava je srodna duša netko tko je siguran u sebe, sposoban zadržati njegovu pažnju i interes te je dovoljno tajanstven da uvijek Lavu potiče znatiželju.

Čovjek koji je pun samopouzdanja i ne otkriva puno o sebi je kao magnet za Lava. Srodna duša Lava je uz to avanturističkog duha i ne boji se riskirati. Uvijek ima niz tema za razgovor i potiče ga da stalno otkriva nove tajne svojeg partnera.

Potencijalne srodne duše: Blizanci, Vaga, Strijelac i Ovan.

Djevica

Srodna duša Djevice je ambiciozna, posvećena njoj i vezi, sofisticirana i komplicirana.

Djevica puno daje svojem partneru pa isto tako traži nekoga tko će biti sposoban replicirati tu ljubav i ulaganje u vezu. Njezina srodna duša treba biti društvena, voljeti fine stvari u životu i dovoljno ambiciozna da si ih može priuštiti. Ljudi koji su zadovoljni s tim što imaju ili su skloni 'jadanju o svojoj sudbini', a bez volje da to promijene, nikako neće naći sreću u vezi s njom.

Potencijalne srodne duše: Škorpion, Jarac, Rak i Bik.

Vaga

Vagina srodna duša je samopouzdana, ugodne je vanjštine i pametna.

Vage imaju jako visoke standarde kod biranja partnera i u ljubavi neće pristati na ništa manje od onog što si zacrtaju. Srodna duša Vage je potpuni paket - izgled, pamet i samopouzdanje. Uz to, partner koji zna što želi, ima cilj i dovoljno je ambiciozan da ide za njim će oduševiti Vagu, a budući da imaju oko za estetiku, izgled je isto tako presudan faktor.

Potencijalne srodne duše: Blizanci, Vodenjak, Strijelac i Lav.

Škorpion

Strastveni Škorpion traži kod srodne duše nekoga tko će mu biti stalni izazov i tko će ispuniti njegovu potrebu za strašću.

Njegova ljubav je duboka, intenzivna i kad voli - voli cijelim srcem. Srodna duša Škorpiona će uvijek hraniti njegovu strast, maštovita je i inteligentna. Kako vole intrigu, tražit će partnera koji neće odmah pokazati 'sve svoje boje' već će s vremenom otkrivati malo po malo o sebi kako bi Škorpion uvijek bio zainteresiran i osjećao misteriju oko svoje srodne duše.

Potencijalne srodne duše: Riba, Djevica, Jarac i Rak.

Strijelac

Ovaj znak traži srodnu dušu koja će ga prihvatiti točno takvog kakav je, koja je slobodnog duha i koja ga neće pokušavati promijeniti.

Strijelac jako cijeni svoju slobodu i neovisnost stoga traže i od svoje srodne duše da mu daju potrebnu slobodu jer posesivno ponašanje je nešto što ne mogu podnijeti. Srodna duša Strijelca voli zabavu, otvorena je za nove ideje i avanture. Ako osjete da ih netko doživljava kao projekt te da im želi nametnuti rutinu i pravila, zatvaraju se i bježe dalje.

Potencijalne srodne duše: Lav, Vodenjak, Ovan i Vaga.

Jarac

Jarac u srodnoj duši traži nekoga tko je otmjen, elegantan i zanimljiv te će okupirati njegove misli, a u vezi biti vjeran i pažljiv.

Ovaj znak je poprilično izbirljiv što se tiče partnera i tražit će nekoga tko će imati onaj poseban dašak elegancije i stila te biti pun samopouzdanja i ponosan na sebe. Ovaj znak treba partnera na kojeg će se moći osloniti.

Potencijalne srodne duše: Ribe, Bik, Djevica i Škorpion

Vodenjak

Srodna duša ovog znaka je netko tko voli zabavu, ima dobar smisao za humor i talentiran je u kuhinji.

Čovjek koji želi pravu ljubav s Vodenjakom mora biti ekstrovert koji se voli zabavljati i avanturističkog je duha, piše Atma. Ako, uz to, još ima malo uvrnuti smisao za humor, to je za Vodenjaka pun pogodak. Vodenjak se voli smijati i kroz humor ćete ga moći nagovoriti na bilo što. Također, Vodenjaci vole dobro jesti, pa je snalaženje u kuhinji veliki plus.

Potencijalne srodne duše: Vaga, Ovan, Blizanci i Strijelac

Ribe

Ribe traže srodnu dušu koja je kreativna, otvorena prema novim stvarima i s kojom će se 'sanjarski' povezati.

Ovaj znak ne shvaća život previše ozbiljno, jer najviše vremena provodi u svojem imaginarnom svijetu. U srodnoj duši traže samouvjerenost, kreativnu crtu te nelinearno razmišljanje. Treba im netko s kim mogu komunicirati, a potom i povezati se, na sanjarski, dubok i emotivan način.

Potencijalne srodne duše: Rak, Jarac, Bik, Škorpion