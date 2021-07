Često čitamo i čujemo savjete o tome što bi svakako trebalo ubaciti u životopis želite li da vas poslodavci primijete, no rijetko se govori o tome što bi svakako trebalo izbaciti, jer može biti posve kontraproduktivno i odbiti čovjeka koji ga čita od toga da vas pozove na razgovor, piše Peter Yang, izvršni direktor tvrtke koja se bavi savjetovanjem u pisanju životopisa.

On je do sad osobno pročitao više od tisuću životopisa i uvjerio se kako u njima ima puno 'smeća' koje treba odbaciti.

Ako želite napisati životopis koji poručuje 'Zaposli me', tada treba pažljivo razmotriti svaku riječ, redak i sva postignuća s kojima se želite predstaviti, kaže Yang, uz popis detalja koje obavezno treba izbaciti, prenosi make it.

1. Nebitni hobiji i interesi

Volite kampiranje? Skupljate stari novac? Bavite se vrtom u slobodno vrijeme? Svatko ima neki hobi i većina ljudi misli da će se na temelju toga, pogotovo ako je riječ o nekoj jedinstvenoj aktivnosti, tako istaknuti u odnosu na ostale kandidate. No, menadžere za zapošljavanje nije briga kako provodite slobodno vrijeme, barem ne prije nego što ćete postati zaposlenik tvrtke.

Oni imaju rokove i veliku hrpu životopisa za pregled i trenutno su usredotočeni samo na probir kandidata koji odgovaraju zahtjevima.

Naravno, u redu je naznačiti i svoj hobi, ako je povezan s radnim mjestom za koji se prijavljujete. Ako je to, primjerice, financijski posao, opaska da se bavite ulaganjem u kriptovalute može se smatrati plusom. Ali, ako pokušavate dobiti ulogu medicinskog istraživača, nemojte se truditi s tim detaljem.

2. Previše 'mekih' vještina

Meke vještine su znanja koja ne stječemo formalnim obrazovanjem i u velikoj mjeri stječu se još doma. Riječ je o sposobnosti snalaženja među ljudima, visokoj emocionalnoj inteligenciji, fleksibilnosti, pregovaranju, kreativnosti, prilagodljivosti, reagiranju u stresnim situacijama, motivaciji...

Sigurno mislite da su te vještine jako dobra stvar. I jesu, do određene mjere. Previše kandidata pretjeruje baš s 'mekim' vještinama, a menadžeri za zapošljavanje itekako su svjesni ovog uobičajenog trika, pa biste mogli izgubiti kredibilitet kad počnete nabrajati previše toga.

- Općenito preporučujem više 'tvrdih' nego 'mekih' vještina. Na primjer, umjesto da se hvalite kako ste dobri u multitaskingu, bolje je uključiti nešto poput: 'Vodila sam više projekata od početka do završetka, što je dovelo do bitnog poboljšanja XY rezultata'.

3. Vaš portret iz ljepšeg kuta

Ako se ne javljate za ulogu glavnog glumca, uz prijavu ne treba slati svoju sliku, jer se mnogim menadžerima za ljudske resurse čini da je to pomalo neukusno. To također može dovesti do nesvjesne pristranosti. Bilo da se radi o načinu odijevanja, spolu, rasi ili samo o tome kako izgledate s obzirom na dob, sve su to stvari koje potencijalno mogu utjecati na donošenje odluke o zapošljavanju, posve nenamjerno.

S druge strane, postoji mogućnost da fotografija može utjecati na format poruke i da oteža prolazak prijave kroz sustav.

4. Osobne zamjenice

'Ja' sam ovo, 'ja' sam ono, ili 'mi smo uspjeli...'. To je vaš životopis, pa se podrazumijeva da se sve što pišete odnosi na vas. Zato, umjesto da napišete: 'upravljao sam timom od 5 zaposlenika', pod iskustvo stavite: 'upravljanje timom od 5 zaposlenika'.

5. Pogrešna vrsta e-pošte

Menadžeri za zapošljavanje žele kandidate koji su barem donekle tehnološki upućeni, što znači da bi zastarjela adresa e-pošte, primjerice s AOL-a ili Hotmaila, mogla biti jako krivi potez. Ako niste sigurni što je u trendu, jednostavno se držite G-maila ili Outlooka.

6. Vaša poštanska adresa (ako se prijavljujete izvan države)

Uključivanje vaše poštanske adrese u životopis nekada je bila uobičajena praksa. No, ako planirate preseliti zbog posla, bolje ju je izostaviti, jer neki poslodavci mogu uzeti u obzir samo kandidate s lokalnog područja.

Oni koji rade izbor kandidata za posao ne trebaju znati točno gdje živite tijekom rane faze procesa zapošljavanja. Također, ako netko zlorabi vaše podatke, to može predstavljati sigurnosni rizik.

Ako se javljate za posao u drugom gradu ili državi, ne ostavljajte adresu - dovoljno je naznačiti kada planirate preseljenje u taj grad ili državu, što poslodavcu daje do znanja od kada može računati na vas.

7. Radna mjesta starija od 10 do 15 godina

Ako niste tek nedavno diplomirali te ako ste viši izvršni direktor s desetljećima iskustva u branši, nemojte nizati više od četiri ili pet radnih mjesta u zadnjih 10 do 15 godina. Naime, što je posao koji ste radili stariji, to će manje zanimati one koji odlučuju o zapošljavanju, osim ako nije riječ o nekoj izuzetno kvalitetnoj kompaniji i jako dobroj poziciji na koji ste radili.

Umjesto da se vraćate na staro radno iskustvo, iskoristite dragocjeni prostor u životopisu da razjasnite nove poslove i postignuća i ono u čemu ste se specijalizirali.