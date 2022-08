Što uzimanje pauze uistinu može značiti za vašu vezu?

Veze mogu biti teške. Javljaju se sukobi i izazovi, a razlika u mišljenjima između vas i partnera stvara napetost i uskoro ste spremni otići na 'odmor' i provesti neko vrijeme razdvojeni. Iako se pauza može činiti kao najbolja opcija za oboje, kada veza postane teška, to je zapravo jedna od najgorih stvari koju možete učiniti za vezu, u smislu načina na koji vi i partner rješavate sukobe.

Stvar s prekidima, odnosno pauzama u vezama, je ta da djeluju kao neka vrsta 'flastera' za privremeno rješavanje problema. One pružaju priliku da na trenutak pobjegnete od dileme koja vas je potaknula da provodite vrijeme razdvojeni, ali ne uspijevaju se zapravo pozabaviti problemom i potencijalno ga riješiti.

Nakon što pauza završi i vi i partner se vratite jedno drugome, problem je i dalje tu, lebdi, prisutan u pozadini, i čeka da u budućnosti ponovno dođe na red.

Kada ste u dugogodišnjoj vezi, sigurno se više puta ukazala prilika, pa i želja, da se odmorite jedno od drugog. Međutim, kad god se susretnete s problemom koji bi vas mogao razdvojiti, pametnije je odlučiti ostati i uhvatiti se s njim u koštac i tako mu stati na kraj.

Rješavanje problema, u trenutku kada se pojavi, s partnerom daleko je najbolji način za rješavanje sukoba u vezi, umjesto da ga izbjegavate putem izolacije i udaljenosti koje dolaze s pauzom.

Koliko god se privremeni prekid čini privlačnim, on doista može biti najdestruktivnija stvar koja će se ikada dogoditi u vezi.

Pravljenje pauza moglo bi potaknuti narušavanje povjerenja, pojavu pogrešne komunikacije, a kasnije čak i dovesti do trajnog prekida.

Ako često pravite stanke i imate poteškoća s rješavanjem izvornog problema koji je potaknuo isti taj prekid, možda biste trebali razmisliti zašto je komunikacija postala inferiorna u odnosu na odvojeno provođenje vremena.

Ako postane očito da ste se počeli oslanjati na prekide kako bi izbjegli rješavanje problema, to može biti znak da trebate ozbiljno razmotriti stanje svoje veze i utvrditi ima li ili nema potencijala za poboljšanje.

Komunikacija je apsolutno najvažnija komponenta svakog odnosa, bilo da je navedeni odnos intiman, prijateljski ili obiteljski, i iako može biti teško smisliti prave riječi za raspravu o određenom problemu, suočavanje i razgovor, prije nego kasnije, ona će donijeti dugoročne koristi vama i drugima.

Ako razmišljate o odmoru od partnera, dvaput razmislite o budućim implikacijama koje bi to moglo izazvati. U početku se to može činiti primamljivom opcijom, ali to bi mogla biti najgora stvar koja vam se ikada dogodila, prenosi YourTango.

