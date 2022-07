Žena će vam pobjeći ako radite ovih deset najčešćih pogrešaka

Godine iskustva bračne terapeutkinje Deborah Dunn pomogle su joj da shvati koje su to najčešće greške koje muškarci rade sa svojim partnericama. Slušajući i pomažući parovima da riješe svoje ljubavne probleme, stekla je veliko iskustvo koje često dijeli s drugima i poručuje dečkima da, ako žele biti u kvalitetnim i zdravim vezama, se potrude i pokušaju nikako ne činiti sljedeće pogreške.

1. Kriju emocije

Žene ne vole pored sebe imati muškarca koji nikada ne želi pokazati svoje osjećaje. Veliku grešku čine neki muškarci, posebno oni koji su namjerno takvi jer pogrešno smatraju kako je to odraz prave muškosti. Svaka žena želi biti voljena, mažena i željena, a to biste joj trebali što češće otvoreno pokazivati. One uživaju kada provodite vrijeme s njima. Za zdrav odnos sebičnost je pogubna. Nemojte misliti samo na svoje potrebe.

2. 'Nasilnik'

Nasilje može biti emocionalno, verbalno ili fizičko. Ako muškarac ne poštuje ženu već joj, umjesto pohvala, često iznosi uvrede, izruguje joj se ili ju ponižava, ne može ni očekivati sretnu vezu sa svojom partnericom.

3. Manipulacija romantikom

To je ogromna karakterna mana zbog koje će takvi muškarci najčešće ostarjeti sami. Nijedan vid manipulacije nije dobar, i ne može iznjedriti normalan, kvalitetan odnos koji bi trebao potrajati.

4. Želi da ga se 'dadilja'

Muškarci koji očekuju od žena da im budu kao majke nisu rijetkost, pa su često skloni se ponašati poput djece. Ironično, istovremeno im to smeta i optužit će ženu što se prema njima odnosi kao majka, a ne žena.

5. Žena je sluškinja

Neki muškarci smatraju da su njihove žene tu kako bi im služile. Vjeruju da se moraju brinuti o svim njihovim potrebama i prikazivat ih okolini u dobrom svjetlu.

6. Očekuje sve

Ovakav tip muškaraca smatra da se samo žena treba truditi oko njihove ljubavne veze, kao i to da samo o njoj ovisi sve što se događa u njihovom odnosu. Ovaj muškarac je pasivno-agresivan i uništava svaku nadu za zdrav odnos.

7. Žena ne smije imati svoje stavove

Njihove partnerice ne smiju biti slobodne ni neovisne kao što ne smiju imati svoje vlastite stavove. Ovakvi tipovi često svojim ženama uskraćuju novac, ljubav i slobodu kako bi im one bile pokorne.

8. U redu je varati

Ovakvi dečki su često vrlo sumnjičavi i vrlo bezobrazni. Skloni su u isto vrijeme optužiti partnerice da one varaju njih. Također, ne libe se pred njom koketirati s drugim ženama i nimalo ih ne zanima kako se ona osjeća u tom trenutku.

9. Neka žena radi, ja ne moram

Neki muškarci ne rade, i misle da je to u redu, a nimalo se ne trude ni pronaći posao kao ni zadržati ga ako rade. To što se njihova partnerica u međuvremenu ubija od posla, na zamara ih previše. Bez pardona će uzeti njezin novac i trošiti ga. Egzistencija ih previše ne zanima.

10. Ona mora biti savršena dok on ne mora

Mnogi muškarci znaju se zapustiti, ne brinući previše o svom izgledu, ali očekuju da partnerica bude savršena. Očekuju da je vitka, lijepa, seksi. Često ćete ih čuti kako su sarkastični i kritični oko njezinog izgleda, dok će neki i prigovarati i predlagati dijetu, vježbanje, ili slične stvari.

