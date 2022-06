Što vaše seksi poruke govore o vezi, stilu prisnosti i partneru?

Uređaji koje koristimo za slanje poslovne e-pošte ili praćenje ljudi na društvenim mrežama također se koriste i za udovoljavanje erotičnih želja.

Seksting je sada kulturna konstanta, ili se barem tako čini. Čini se da svi to rade, ali ako ste zabrinuti da to ne radite dovoljno, ili to radite previše, ne brinite - seksting je dovoljno mainstream da se proučava.

Opet, izgleda da u današnje doba su svi napaljeni, konstantno, pa tako i akademska zajednica.

Dakle, evo što znanost kaže o tome što vaš seksting (ili nedostatak istog) znači za vašu vezu.

Postoje četiri različite skupine sekstera

Studija iz 2018. godine koju su proveli Galovan i suradnici otkrila je da većina sekstera (ljudi koji šalju seksi poruke) spada u jednu od četiri različite kategorije. A ako ste zabrinuti jer uopće ne šaljete poruke seksualnog karaktera dok se čini 'da svi drugi to rade' - ne brinite, niste jedini.

Od 615 Amerikanaca i Kanađana u predanim vezama koje su proučavali istraživači, 71,5 posto uopće nije slalo poruke seksualnog karaktera (prozvani su takozvanim 'ne-seksterima' ), 14,5 posto ispitanika su bili 'verbalni seksteri koji su svoje seksualne fantazije prenosili riječima', 8,5 posto su bili 'česti' seksteri, a 5,5 posto su bili 'hiper-seksteri'.

Bez obzira na to šaljete li tonu poruka seksualnog karaktera ili ih uopće ne šaljete, pripadate značajnoj skupini istomišljenika. Ono što je stvarno važno je pronaći partnera koji spada u vašu kategoriju, piše Lifehacker.

Seksting može biti dobar za vašu vezu

Kada je riječ o sekstingu u dugoj vezi, studija je pokazala da su i česti i hiper-seksteri prijavili isto opće zadovoljstvo odnosom kao i neseksteri i njihovi vršnjaci koji šalju samo tekstualne seksi poruke, ali ukazuju na više seksualnog zadovoljstva od te dvije skupine.

- To je samo jedna studija - upozorila je dr. Barbara Greenberg, klinička psihologinja i terapeutkinja koja je pregledala nalaze i pisala o njima. Ipak, rekla je da 'možda, samo možda, to je zato što su ovi parovi otvoreniji po pitanju (svoje) seksualnosti.'

Međutim, dodaje da postoji jedan problem: 'Ljudi koji vole seksting češće varaju svoje partnere, tako da je pitanje što je bolje.'

Ako vi i vaš partner neprestano izmjenjujete seksualni sadržaj, važno je biti otvoren i komunikativan u vezi sa svojim granicama i očekivanjima kada je riječ o njihovom (i vašem) ponašanju - i s vama i s drugim ljudima.

Budite oprezni, naravno

Sve zvuči sjajno. Imate pametni telefon s kamerom, a razmjena poruka može poboljšati vaše cjelokupno seksualno zadovoljstvo. Ali zapamtite: velika većina ljudi koji su sudjelovali u istraživanju nikad nije primila ni poslala seksualnu poruku.

Tako da treba biti oprezan kome se šalje, jer neki ljudi nisu skloni toj aktivnosti.

- Ljudi koji su u dugim vezama ponekad znaju pisati o stvarima koje uživo nemaju hrabrosti spomenuti - rekla je Greenberg, ukazujući na još jedno otkriće iz studije: Seksteri su izjavili da im se ne sviđa kad im partner uzme mobitel i gleda što rade.

- Ako postoji nešto na tom telefonu što se ljudima ne bi svidjelo i što bi moglo narušiti njihovo povjerenje najbolje bi bilo da to uopće ne radite - kaže i dodaje da je 'najvažnije biti otvoren i komunikativan'.

- Moglo bi biti u redu za neke parove, ali ne za sve parove - objasnila je Barbara.

Razgovarajte s partnerom prije nego što uskočite u seksting

Barabara je naglasila važnost povjerenja u bilo kojoj vezi u kojoj se odvija seksting, ističući rizike u slanju eksplicitnih poruka ili fotografija nekome s kim niste u predanoj vezi.

- Ipak, ljudi to rade stalno. Ali ako želite poslati seksi snimku ili fotografiju, najmanje što možete učiniti je prvo pitati osobu kojoj namjeravate to poslati - objašnjava.

U dužim i predanim vezama bitno je biti otvoren s partnerom. Recite mu što želite i pitajte ga što misli o tome.

- Ako želite više sekstinga, potaknite tu temu, recite mu na primjer: 'Mislim da bi bilo tako seksi da mi pošalješ seksi sliku dok sam u trgovini. Što ti misliš o tome? - savjetuje.

Ako ne želite takve poruke, budite jasni i o tome

Možete reći partneru: 'Hej, kad sam na poslu, nisam baš raspoložen za takve stvari. Možemo li takve stvari raditi kad sam slobodan?, savjetuje.

- Također možete reći partneru da ne volite seksting i da biste radije ojačali svoju seksualnu vezu na druge načine - kaže Barbara.

Ako vaš partner ne voli ono što vas zanima, uzmite sve to u obzir. Razgovarajte o tome. Možda ste seksualno nekompatibilni, a to je već šira i kompliciranija tema. Nemojte im iza leđa sekstati se s drugim ljudima.

Bolje je raskinuti ili zajedno pronaći nešto što oboje volite nego biti još jedan napaljeni varalica.

