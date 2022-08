Što za vašu vezu znači ako se partneru i dalje sviđaju druge?

Podrazumijeva se da oni koji su ludo ljubomorni, do te mjere da prate kretanje supružnika pomoću GPS-a ili unajmljuju privatne detektive da ih promatraju, imaju ozbiljnih problema. Većina je bila prevarena i izdana ili im je jednostavno učinjeno nešto 'loše' na neki način.

Neki su i sami varali ili sudjelovali u aferama. Ali na kraju mnogi isto tako žele i mogu krenuti dalje, od prošlih iskustava i slomljenih srca, i početi održavati zdrave odnose temeljene na uzajamnom povjerenju i poštovanju.

Ako primijetite da partner baca pogled na nekog drugog, možete reagirati na dva načina - ili požuriti s prosuđivanjem na temelju svojih emocija i odmah pomisliti da vas želi ostaviti ili protumačiti da on ne pokušava namjerno vas uzrujati i da je sasvim u redu da mu i drugi budu privlačni.

Drugi ljudi su svuda oko nas i teško ih je ne primijetiti. Partner zbog toga ne mora biti razvratan, bez poštovanja ili neprikladan, iako postoje i takvi. Ali velika je razlika između promatranja i nedoličnog ponašanja

Ako nemate povjerenja u partnera, ako ste u strahu da će vas prevariti, onda ste ili s pogrešnom osobom ili trebate raditi na sebi i na tome zašto ste tako nesigurni. Uvijek će se naći netko na koga ćete biti ljubomorni.

Uvijek će postojati muškarac ili žena koji izgledaju bolje, barem po vašem mišljenju, ili imaju sve osobine koje mislite da vama nedostaju. Uvijek će postojati i taj strah da vas nitko nikada neće voljeti. Svi su se ponekad osjećali tako.

Međutim, ako ste u vezi ili braku, partner definitivno sreće druge ljude. Viđaju ih na poslu, na ulici, u restoranima, i uglavnom, bilo gdje gdje se drugi okupljaju. A povremeno bi partner mogao baciti pogled na nekog. Svi to rade.

Ovo i nije neki problem ako se možete nositi s činjenicom da je netko objektivno zgodan. To ne znači da će partner pokušati prići nekome. A isto vrijedi i za vas. Ako netko vraški zgodan prođe i uhvati vaš pogled na nekoliko sekundi, to ne znači da ćete varati. To samo znači da ste primijetili privlačnog pojedinca, i ništa više.

Ako gledate film i 'zaljubljeni' ste u neku filmsku zvijezdu, ne treba se bojati to reći. To sigurno nije razlog za razvod. Dopustite li vanjskim utjecajima kao što su mišljenja drugih ili koliko mislite da su drugi oko vas privlačni da utječu na to kako vjerujete jedni drugima, tada ste u prilično nezgodnoj situaciji. Mnogi nisu lojalni. Mnogi varaju.

Ali ako se namjeravate posvetiti vezi ili braku s nekim, ponekad se morate malo opustiti. Primijetiti da su drugi privlačni nije samo normalno, već je i instinktivno. Izgradnja povjerenja u okrilju uzajamnog poštovanja i uzajamnog prihvaćanja ono je što pravi odnos čini kvalitetnim. Naučite razlikovati što su pravi problemi u vašem odnosu od onog što je jednostavno vaša nesigurnost, donosi YourTango.

