Što znači biti dobar lider: Odnos s ljudima trebao bi biti prioritet

Osjećaj ljudske povezanosti je ono što pokreće najinovativnija rješenja, a dobar lider može biti pokretač takvog procesa. Zaposlenici se osjećaju cijenjeno i ulagat će trud još više

<p>Gotovo svi iznimno uspješni ljudi slažu se da je kod lidera najvažnije da je usredotočen na one ispod sebe i da stvari radi u njihovom interesu - samo takvi će vođe, piše portal <a href="https://www.inc.com/marcel-schwantes/real-leadership-qualities-signs.html" target="_blank">Inc.com</a>, postići izuzetne rezultate.</p><p>A ono što nekog čini liderom 'poseban' je umni sklop, razumijevanje drugih i neprekidan rad na sebi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO o mlađoj sestri sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una koja bi mogla preuzeti njegovo mjesto </strong></p><h2>1. Pokažite da ste čovjek, a ne netko iznad svih</h2><p>Osnivač tvrtke 'ALEU - The Leadership Development Company'<strong> Monte Williams</strong> kaže kako je kod lidera najvažnije da pokažu da su ljudi, a ne netko iznad svih. </p><p>- Lideri trebaju uložiti svoje vrijeme da svoje zaposlenike prvo shvate kao ljude, a zatim to znanje primijene u poslovanju: tako će svi stvoriti dublju povezanost sa kompanijom i njezinom svrhom - kaže Williams. Tvrdi da je kao vođa neophodno stvoriti vrijeme za odnos sa svojim timom na ljudskoj razini.</p><p>- Osjećaj ljudske povezanosti je ono što pokreće najinovativnija rješenja - kad se kao vođe povežemo s ljudima postajemo glavni pokretači tog procesa - dodao je.</p><h2>2. Potičite usavršavanje i učenje</h2><p>Izvršni direktor NICE inContact <strong>Paul Jarman</strong> vjeruje da je najvažnije učenje i konstantno usavršavanje:</p><p>- Kad ste otvoreni i zauzimate se za sve koji s vama rade svaka je interakcija ujedno i prilika za rast - kako osobni tako i profesionalni - podijelio je Jarman.</p><p>Ako pristanete na stalno učenje i usavršavanje, kaže Jarman, manje je vjerovano da ćete ikad prihvatiti 'stvari kakve su bile' i stari način rada i posao nikad neće nazadovati već će se razvijati.</p><h2>3. Empatijom poboljšajte komunikaciju</h2><p>Većina se lidera slaže da se posao u konačnici svodi na međuljudske odnose. A jedna od glavnih osobina koja pomaže njegovanju tih odnosa je empatija. Izvršni direktor i osnivač D1 Traininga <strong>Will Bartholomew</strong> oslanja se, kaže, na poticanje empatije kako bi potaknuo rad svojih zaposlenika.</p><p>- Kad su ljudi skupa po 40 sati tjedno ili više, postoje naravno i povremena neslaganja. No kad potičete empatično okruženje promovirate razumijevanje drugih gledišta, a to će ublažiti nesuglasice i pomoći će vašem timu da dođu do bržih rješenja - rekao je Bartholomew.</p><p>Bartholomew kaže i da 'uvijek nastoji što više komunicirati i ohrabruje i druge da to rade - što će svima pomoći da se bolje razumiju i slažu.</p><h2>4. Razvijajte zdrave odnose</h2><p>Voditeljica kulture raznolikosti u Grant Thorntonu<strong> Rashada Whitehead</strong>, kaže da lideri trebaju pokazivati da su im ljudi i međuljudski odnosi na prvom mjestu.</p><p>- To je najlakše jednostavnim pozdravljanjem zaposlenika sa "dobro jutro", obraćanjem svakome s imenom i kratkim razgovorom s ljudima.</p><p>S tim ćete, dodaje, pokazati da se zanimate za one kojima upravljate i da ne postupate prema njima samo kao prema zaposlenima čija je jedina svrha dovršavanje zadataka.</p><p>- Dobri lideri započinju zdrave rasprave i razmjene ideja kako bi što bolje upoznali članove svog tima ili zaposlenike. Oni traže mišljenje drugih kako bi upoznali i one koji im inače ne prilaze. To pomaže u izgradnji povjerenja među zaposlenicima i jača motivaciju - zaključila je.</p><p> </p>