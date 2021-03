Prema definiciji, mudrost se opisuje kao kvaliteta posjedovanja iskustva, znanja i dobre prosudbe. Biti mudar znači duboko uviđati neke stvari i duboko razmišljati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Neuroznanstvenica i autorica magazina The Source Tara Swart, objasnila je za Mind Body Green: 'Mudrost su životne lekcije koje skupljate kroz iskustvo i pohranjujete u svoje neurone, ali ih se ne prisjećate svjesno.'

Inteligencija se, s druge strane, definira kao sposobnost stjecanja i primjene znanja i vještina. Riječ je o intelektu i primjeni tog intelekta. Swart napominje da se inteligencija može definirati na nekoliko načina, uključujući emocionalnu, ali tradicionalna definicija je korištenje logike za rješavanje problema i donošenje odluka.

Razlika između mudrosti i inteligencije je odakle dolaze naše određene osobine i kako ih koristimo. Mudrost dolazi s iskustvom, što možda nećemo sami ni shvatiti, a inteligencija je u svim svojim mnogim oblicima često nešto svojstveno ili nešto na čemu svjesno radimo na poboljšanju.

- Mudrost omogućuje prepoznavanje obrazaca i donošenje odluka na temelju intuicije - kaže neuroznanstvenica, dodajući da je to više osjećaj je li nešto ispravno ili ne. Inteligencija, objašnjava ona, više se tiče podataka i znanja.

Oboje je jednako važno

Neki ljudi mogu favorizirati inteligenciju nad mudrošću ili mudrost nad inteligencijom, ovisno o njihovim vrijednostima, ciljevima i tako dalje. No, prema Tari, oboje je jednako važno.

- Kako rastete u mudrosti i iskustvu, intuicija može postati daleko moćnija od same logike. U idealnom slučaju možete vježbati oboje, tako da ne samo da možete logično pristupiti situaciji (inteligencija), već iskoristite svoj dublji osjećaj mudrosti ili intuicije da biste čitali između redaka ili vidjeli opću sliku - objašnjava Tara.

Kako ona kaže, sjajno je kad su vaša mudrost i inteligencija usklađeni, ali kad vam logika kaže jedno, a intuicija drugo, morate naučiti što će vas dovesti do boljih rezultata.

Kako znati razliku?

Evo nekoliko strategija kako prepoznati mudrost od inteligencije:

1. Primijetite odakle dolazi

Tara objašnjava da logika obično dolazi iz glave i temelji se na prikupljanju činjenica i donošenju odluka.

S druge strane, mudrost i intuiciju obično osjećate u crijevima ili srcu i dolazi s dubokim osjećajem da je to dobro za vas, a ne samo općenito. Često može biti popraćena visceralnim senzacijama poput suza ili se možete naježiti.

Primijetite kako ste došli do zaključka do kojeg ste došli. Jesu li vaše misli bile logične? To je inteligencija. Ili ste vidjeli širu sliku koja vam je omogućila da se oslonite na prošla iskustva i obrasce? To je mudrost.

2. Zapisujte

Ako želite bolje razlikovati to dvoje, Tara kaže da vam dnevnik može pomoći. Pokušajte razmisliti o vremenu kada vam je vaša inteligencija možda poslužila bolje od vaše mudrosti, i obrnuto. Možda ćete otkriti da je jedno jače od drugog ili vodi prema boljim ishodima.

3. Pitajte druge kako donose odluke

- Sljedeći put kad razgovarate s nekim i želite znati pokazuju li mudrost ili inteligenciju, jednostavno ih izravno pitajte odakle dolazi njihovo obrazloženje i na čemu se temelji. Iz njihovog odgovora obično možete naslutiti o čemu se radi - pojašnjava neuroznanstvenica.

Iako jedno nije bolje od drugog, i mudrost i inteligencija korisne su osobine. Ključno je naučiti usavršavati obje, kako bi mogli raditi u tandemu te kako bi u svakoj situaciji mogli pristupiti i s logikom i s dubljim razumijevanjem.