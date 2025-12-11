Obavijesti

Lifestyle

ZNATE LI?

Što znači certifikat kvalitete za vaše kapsule?

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 3 min
Što znači certifikat kvalitete za vaše kapsule?
2
Foto: PROMO

Certifikat kvalitete je mjerljiva potvrda da je proizvod nastao u kontroliranom sustavu upravljanja i da zadovoljava jasno propisane standarde

Za kapsule s biljnim ekstraktima, vitaminima i mineralima to znači provjerenu čistoću sastojaka, precizno doziranje, sljedivost svake serije i dokumentiranu sigurnost. Takva potvrda štiti potrošača, ali i tvrtku koja želi graditi dugoročno povjerenje na konkurentnom tržištu dodataka prehrani.

Što certifikat stvarno potvrđuje

  • Da proizvođač radi u uređenom sustavu upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane.
  • Da su sirovine provjerene: identitet, čistoća, prisutnost potencijalnih kontaminanata (teški metali, pesticidi, mikrobiologija).
  • Da je proizvodnja validirana: strojevi, higijena, obuka osoblja, kontrolne točke procesa.
  • Da svaka serija ima sljedivost (LOT/batch), rok valjanosti i dokumentaciju, uključujući Certifikat analize (CoA).
  • Da je deklaracija vjerodostojna: stvarni sadržaj u kapsuli odgovara onome što piše na oznaci proizvoda.

Drugim riječima, certifikat nije ukrasna naljepnica, nego dokaz o discipliniranom poslovanju i odgovornosti prema kupcu.

Standardi i oznake koje vrijedi poznavati

  • HACCP – sustav analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka; temelj sigurnosti hrane i zakonska obveza u industriji prehrane.
  • ISO 22000 – sustav upravljanja sigurnošću hrane koji nadograđuje HACCP i uvodi strogu kontrolu procesa kroz cijeli lanac.
  • FSSC 22000, IFS, BRCGS – međunarodno priznati shematski standardi koje često traže ozbiljni partneri i trgovci za dodatnu razinu povjerenja.
  • GMP za dodatke prehrani – dobre proizvođačke prakse koje osiguravaju dosljednost serija, validaciju procesa i urednu dokumentaciju.
  • ISO 9001 – sustav upravljanja kvalitetom orijentiran na procese, rizike i zadovoljstvo kupaca.
  • Dodatne oznake kao što su Vegan/Vegetarian, bez GMO-a, Halal/Kosher ili potvrde o odsutnosti alergenata pomažu specifičnim skupinama potrošača.

Što više relevantnih certifikata proizvođač drži i održava, to je veće jamstvo stabilne kvalitete i sigurnosti.

Foto: PROMO

Zašto je to važno baš za kapsule

Kapsule su kombinacija omota (najčešće HPMC biljnog podrijetla ili želatine) i aktivne tvari s eventualnim pomoćnim sastojcima. Kvaliteta se ogleda u:

  • točnom doziranju i ujednačenosti punjenja
  • kontroliranoj brzini raspadanja kapsule
  • odsutnosti nepoželjnih aditiva; primjerice, sve je važnije birati formulacije bez titanijeva dioksida
  • dokumentiranoj mikrobiološkoj čistoći i niskim razinama teških metala
  • jasno označenim alergenima i transparentnoj listi sastojaka

Za kupca to znači manji rizik, predvidljiv učinak i informiranu kupnju.

Kako certifikati štite potrošača i tvrtku

  • Povjerenje i reputacija: potvrde i standardi olakšavaju odluku o kupnji te smanjuju sumnju, osobito u online kupnji.
  • Upravljanje rizicima: sustav pravovremeno prepoznaje i spriječava nesukladnosti, što štiti i potrošača i proizvođača.
  • Prednost na tržištu: certificirani proizvođač lakše postaje pouzdan partner trgovinama, ljekarnama i distributerima.
  • Uštede: manje reklamacija, manje povrata i brže rješavanje eventualnih upita kupaca.

Kada je cijeli lanac – od sirovine do gotovog proizvoda – pod nadzorom, tvrtka gradi održivo poslovanje, a kupac dobiva stvarnu vrijednost.

Kako Corpus Sana gleda na kvalitetu i sigurnost

Corpus Sana surađuje s proizvođačima koji primjenjuju GMP i certificirane sustave upravljanja, a svaka serija proizvoda prolazi standardizirane kontrole i revizije. Naglasak je na čistim, znanstveno provjerenim sastojcima te jasnoj i poštenoj deklaraciji. Kapsule su oblikovane s fokusom na stabilnost i sljedivost, a potrošaču je osigurana transparentnost kroz dostupne podatke o seriji i mogućnost provjere dokumentacije. Kupnja je dodatno zaštićena sigurnim plaćanjem, besplatnom dostavom za narudžbe iznad 45€, 24/7 podrškom i mogućnošću besplatnog povrata u skladu s Uvjetima poslovanja, što cijeli proces čini jednostavnim i pouzdanim.

O berberinu i odgovorna očekivanja

Berberin je sastojak biljnog podrijetla koji je predmet velikog interesa zbog istraživanja vezanih uz metabolizam i regulaciju glukoze. U svakodnevnom govoru nerijetko se naziva “prirodnim ozempicom”, no takva usporedba je pojednostavljena i može dovesti do pogrešnih očekivanja. Berberin nije zamjena za propisanu terapiju niti je ekvivalent lijekovima na recept, a osobe s kroničnim stanjima trebaju se savjetovati s liječnikom prije uporabe bilo kojeg dodatka prehrani.

Upravo ovdje certifikati i dokumentacija čine razliku: potvrđuju identitet berberina, čistoću ekstrakta, odsutnost kontaminanata i točnu deklaraciju doze. Kvaliteta i sigurnost polazište su za realna očekivanja i odgovorno korištenje proizvoda.

Kako čitati oznake i donijeti sigurnu odluku o kupnji

  • Provjerite postoji li navod o standardima (npr. GMP, ISO 22000, HACCP) te tko je izdao certifikat.
  • Potražite podatke o seriji (LOT/batch) i roku valjanosti; to jamči sljedivost i svježinu.
  • Obratite pažnju na listu sastojaka, kapsulni omotač (HPMC ili želatina), alergene i pomoćne tvari.
  • Zatražite ili pregledajte skraćeni Certifikat analize (CoA) za sastojke i gotov proizvod, osobito ako ste osjetljivi na određene tvari.
  • Usporedite deklariranu dozu s preporukama proizvođača i svojom osobnom situacijom; u slučaju nedoumica potražite stručni savjet.

Kada se oznake, standardi i certifikati sagledaju zajedno, certifikat kvalitete postaje praktičan alat za sigurnu i informiranu kupnju kapsula koje podupiru vašu svakodnevnu vitalnost, energiju i ravnotežu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Što izluđuje svaki znak Zodijaka - Bika promjene rutine, Djevicu nered, Škorpiona prevara...
GAĐA IH 'U ŽICU'

Što izluđuje svaki znak Zodijaka - Bika promjene rutine, Djevicu nered, Škorpiona prevara...

Svakodnevne životne situacije česti su izvor stresa, no svaki znak Zodijaka ima druge okidače zbog kojih "luduje". To su Raku prekidi veze, a Jarcu tuđe laži
Pred nama je sezona prekida veza, evo kako se svaki znak Zodijaka nosi s krajem ljubavi
LJUBAVNI BRODOLOM

Pred nama je sezona prekida veza, evo kako se svaki znak Zodijaka nosi s krajem ljubavi

Iako je blagdansko vrijeme obično rezervirano za obitelj i ugodna druženja, vrijeme oko Božića i Nove godine također je i vrijeme kada najviše ljudi prekida svoje veze
Evo koji pas je idealan za vas prema vašem znaku Zodijaka
SAVRŠENI LJUBIMAC

Evo koji pas je idealan za vas prema vašem znaku Zodijaka

Stručnjaci su analizirali karakterne osobine pojedinih znakova horoskopa i pridružili im pasmine pasa s kojima bi se mogli dobro slagati - provjerite imate li 'pravog' ljubimca uza se

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025