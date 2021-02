- Neki od snova rezultat su naših unutarnjih sukoba. Emocija se probudi u nama, ali mi je odmah potiskujemo koristeći svoj svjesni um. Kasnije, emocija pronalazi način kako se izraziti i to u našim snovima - pojasnio je psiholog Hanan Parvez i slikovito to opisao.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Na primjer, naiđite na profil starog prijatelja na društvenim mrežama. Odavno niste razgovarali s njim. Dok razmišljate o njemu, sjetite se i nekih njihovih loših osobina. To vas potakne da ponovno razmislite biste li ga stvarno trebali opet vidjeti. U ovom ste slučaju svjesno potisnuli želju za susretom s tim prijateljem pa ćete ga vjerojatno susresti u snu kao izraz potisnutih osjećaja - nastavio je.

Napominje da se potiskivanje osjećaja ne događa samo kad to radimo svjesno, već i kad je, iz bilo kojeg razloga, izražavanje osjećaja ometano.

- Recimo da su vam se počele javljati misli kako biste jeli čokoladu. Tada vas iznenada nazove netko važan. Odgovarate na poziv i zaboravite na jedenje čokolade. Emocija ili želja da jedete čokoladu nije imala priliku proniknuti u vašu svijest. Nenamjerno je potisnuta. Zbog takvih se stvari često čini kao da sanjamo trivijalne stvari - dodao je.

Spomenuo je da postoje izravni snovi kad, na primjer, sanjamo prijatelja koji nam je i u stvarnom životu prijatelj. Ali, postoje i simbolični snovi.

- Otkrivanje simbolike vašeg sna može biti nezgodno. Dobar početak je zapitati se: 'Na što me podsjeća ovaj simbol? Što mi prvo pada na pamet?'. Um koristi asocijacije za stvaranje simbolike. Simboli su subjektivni i mogu se razlikovati od osobe do osobe. Na primjer, letenje jednoj osobi može značiti slobodu, a drugoj uspjeh ili uzdizanje iznad drugih ljudi - objasnio je ovaj psiholog.

- Ovakva vrsta sna, gdje sanjamo da nas netko progoni, je češća nego što bismo pomislili. Tijekom većeg dijela naše evolucijske povijesti bježanje od nečega što nas progoni bilo je presudno za naš opstanak. To je mehanizam duboko usađen u naš mozak. Ako vam um želi simbolikom prenijeti izbjegavanje, najbolji način za to je proganjanje. Bježanje i progonstvo lako su dostupne asocijacije za izbjegavanje koje um može koristiti. To se čak i u našem jeziku odražava u rečenicama poput: 'Zašto bježite od svojih problema?' - kaže Hanan Parvez.

- Toliko smo fascinirani jurnjavom i progonom da mnogi popularni filmovi uključuju dugotrajno naganjanje i djeluju zabavno većini ljudi koji s nestrpljenjem čekaju ishod potjere. U snovima o proganjanju doslovno bježimo od svojih problema. Znači da nam san, simbolizmom ili ne, pokušava reći da bježimo od nečeg zabrinjavajućeg ili od problema. To može biti bilo koja vrsta brige, od zdravstvenih preko financijskih do problema u vezama - nastavio je.

Znači, ukoliko postoji ozbiljan i važan problem koji u posljednje vrijeme izbjegavate, um vam ponekad mora servirati san u kojem vas netko proganja kako bi vas 'prodrmao' i potaknuo na akciju.

- Zamislite noćne more kao svoju podsvijest koja vas hvata za ramena i brzo protrese ne bi li vas probudila vezano za važan problem koji uporno izbjegavate - rekao je psiholog i napomenuo da snovi u kojima nas netko proganja mogu biti izravni ili simbolični.

Na primjer, u snu vas može loviti osoba koju poznajete i koja može u stvarnom životu imati neki razlog da vas progoni. Tu nema simbolike jer se radi o stvarnom problemu. Slično, ako ste u stvarnom životu nekoga povrijedili, moguće je da ćete sanjati tog čovjeka kako vas lovi u snu, a vi panično bježite.

- San može odražavati vašu krivnju koji pokušavate izbjeći ili strah od osvete te osobe - pojasnio je Parvez.

- Ali, snovi se znaju koristiti i simbolima. Figura koja vas progoni tada bi mogla biti osoba, životinja, čudovište, duh ili čak netko skroz nepoznat, ili nešto drugo. Vaš um ne zna kako prezentirati, recimo, financijske probleme pa to može prikazati kao san u kojem vas progoni siromaštvo - dodao je.

- Ako simbol sna izaziva strah u vama, tad se zapitajte od čega trenutno strahujete u stvarnom životu.Ukoliko se usredotočite na svoje dominantne emocije u snu i u budnom životu, lako ćete izvući značenje iz svojih snova, a da se pritom ne izgubite u labirintu simbolike snova - pojasnio je i napomenuo kako valja obratiti pažnju i na vlastiti odgovor na situaciju koja se pojavila u snu.

- U snovima u kojima vas progone, obratite pažnju na ono što radite. Ako jednostavno preplašeno bježite od opasnog napadača, to može značiti da ste bespomoćni pred velikim životnim izazovom ili da još niste učinili ništa kako biste se suočili s nekim problemom. Ukoliko se pokušavate suprotstaviti ili odbiti napadača, obratite pažnju kakav je ishod - pobjeđujete li ili gubite - pojasnio je ovaj psiholog.

- Ako sanjate suprotstavljanje napadaču, ali borba nikako da prestane, to bi moglo značiti da se osjećate zaglavljeno u nekom životnom problemu i nemate nikakvo rješenje na vidiku. Ukoliko se suprotstavite i pobijedite, to bi mogao biti prikaz nedavnog izazova koji ste prevladali u životu. Ako se suprotstavite i izgubite, to bi moglo značiti da ste zapravo izgubili nadu - dodao je, a prenosi portal psychmechanics.com.