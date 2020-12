Proučavanje i dijeljenje snova s partnerom produbiti će vezu

<p>Dijeljenje i proučavanje snova je nešto što parovi mogu zajedno raditi. Ako tražite način da se više povežete između sebe i svog partnera, razmislite o tome da zajedno započnete proučavati vlastite snove.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ponekad netko drugi može protumačiti naše snove bolje od nas. Snovi nam mogu dati indikacije o stresu i izvorima stresa. Noću dok spavamo, osjećaji s kojima se nismo nosili na pravilan način pojaviti će se u našim snovima.</p><p>Što radite kad ne možete shvatiti što znače vaši snovi? Okrenite se jednom od svojih najboljih tumača snova - vašem partneru!</p><p>Vi možda nećete naslutiti što vaši snovi znače, stoga njihovo dijeljenje s partnerom može biti od pomoći. Vaš vas partner dobro poznaje i distancira se od vaših osjećaja. Ova veća perspektiva može rasvijetliti temeljne uzroke vaših osjećaja i snova.</p><p>Dijeljenje snova s ​​partnerom također može produbiti vaš osjećaj bliskosti. Snovi su puni želja, osjećaja i intimnog materijala iz naše psihe. Oni mogu potaknuti razgovore koje nikada niste vodili s partnerom o temama o kojima nikada prije niste razgovarali. To bi moglo biti posebno intrigantno za parove koji osjećaju kao da znaju 'sve' jedno o drugome.</p><p>Kada s partnerom dijelite snove, možete vježbati i važne vještine odnosa. Na primjer, možete vježbati validaciju osjećaja jedni drugih, stvarajući osjećaj razumijevanja i brige. Sve su to ključne vještine za zdrav odnos, pun ljubavi i sigurno će produbiti vašu vezu.</p><p>I naravno, dijeljenje snova može biti zabavno jer ipak nisu svi snovi stresni. Jeste li ikad sanjali otkačen san koji vas nasmije kad razmislite o tome? Ili ste sanjali nešto što vas je nadahnulo? Ako to podijelite sa svojim partnerom vjerujte i njega će možda nasmijati i nadahnuti. A dijeljenje poletnih snova može donijeti veću pozitivnu i razigranu energiju između vas dvoje.</p><h2>Kako krenuti?</h2><h2>1. Odlučite kada želite podijeliti snove</h2><p>Odlučite kada i koliko često želite zajedno dijeliti snove. Jeste li oboje sanjari i sanjate li svaku večer? Zatim razmislite o svakodnevnoj zajedničkoj praksi. Na primjer, započnite novi jutarnji ritual gdje dijelite snove za stolom za doručak kako biste započeli svoj dan. Sanjate li rjeđe? Tada biste možda željeli stvoriti posebnu atmosferu ili neki određeni dan. Na primjer, odredite 'datum iz snova' jednom mjesečno.</p><h2>2. Neka jedna osoba dijeli, a druga sluša</h2><p>Kad god dijelite snove, neka jedna osoba dijeli jedan po jedan san, a druga osoba neka sluša. Pazite da ne prekidate partnera i usredotočite se na detalje. Dok vas partner sluša, neka obrati pažnju na sve dijelove sna koji nisu jasni. Kad završite s dijeljenjem, pričajte o snu.</p><h2>3. Probajte zamisliti da ste vi to sanjali</h2><p>Kad netko od vas završi s dijeljenjem sna, neka druga osoba proba zamisliti da je to isto sanjala i što bi za nju to značilo. Na primjer, ako je vaš partner završio dijeljenje sna, počnite s izrazom 'da je to moj san' i objasnite mu kako biste vi sagledali tu situaciju. </p><h2>4. Promijenite uloge</h2><p>Jednom kad jedna osoba podijeli san, a slušatelj kaže 'da je to moj san ...', promijenite ulogu. Ako ste dijelili san, sada ste na redu da slušate partnera kako dijeli san. Kad vaš partner završi, svaki put podijelite vlastita mišljenja počevši s izrazom 'da je to moj san'.</p><p>Ako ste vi ili vaš partner pod stresom ili osjećate bilo koju vrstu napetosti u vezi, dijeljenje snova može biti izvrstan lijek. Probajte to na nekih mjesec dana i pogledajte kako se mijenjaju vaši osjećaji prema partneru. Vjerojatno ćete otkriti i naučiti nove stvari o sebi i svom partneru i produbiti svoju vezu, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/couples-dream-practice" target="_blank">Mind Body Green.</a><br/> </p>