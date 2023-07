Što znači ljubav za svaki znak? Evo kome je ljubav sve, a kome je prepreka za osjećaj slobode

Ovan

Za Ovna, ljubav je potreba koja treba biti ispunjena. Shvaćaju je kao svoje osnovno pravo i ne oklijevaju ju zatražiti. On neće oklijevati da svoju ljubav potraži na neobičnim i neočekivanim mjestima, naročito ako mu neka osoba zapne za oko. Ovan vene kada je bez ljubavi. Za osobe u ovom znaku ljubav je poput čarobnog napitka, u potpunosti ih ispunjava. Oni traže neprestanu ljubav i pokazivanje pažnje kada su u vezi. Ako ih partner zanemari i ne posveti im dovoljno pažnje, oni će se ohladiti. Mada u određenim situacijama, kada su iskreno i jako zaljubljeni, oni će odbijanje shvatiti kao izazov i neće odustati od te osobe, dok je ne uspiju osvojiti. Ono što Ovnovi još trebaju naučiti u ljubavi je da investiraju svoje povjerenje na pravi način, u pravu osobu, i u pravo vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bik

Za rođene u znaku Bika, ljubav je privrženost u svoj svojoj iskonskoj, fizičkoj i senzualnoj bliskosti. Kada im je potrebna ljubav, ona im odmah mora biti dostupna, ugodna i treba im pružiti zadovoljstvo. Oni znaju kako voljeti, ali znaju pružiti i primiti ljubav. Ljubav za njih ima sasvim jednostavno i razumljivo značenje. Bikovi su postojani i odani, cijene materijalna dobra i sigurnost i privlače ih oni koji im to mogu pružiti. Također žele u potpunosti posjedovati voljenu osobu. Pri tome pokazuju sav svoj bijes, ljubomoru, tvrdoglavost, ovisnost i posesivnost. Ono što osobe u znaku Bika još trebaju naučiti je fleksibilnost, sposobnost da oproste kada ih netko povrijedi ili odbije te bolje slušati i razumjeti partnera.

Foto: Dreamstime

Blizanci

Za Blizanca ljubav je osjećaj udobnosti i sigurnosti koji ih čini sretnim i pruža im zadovoljstvo. S druge strane, ljubav je i prepreka za osjećaj potpune slobode. U pozitivnom smislu, ljubav za njih predstavlja ugodnu i prijatnu povezanost s partnerom. U negativnom smislu, ljubav kod njih može izazvati osjećaj ozlojeđenosti, jer u određenim situacijama shvaćaju ju kao ograničenje. U takvim okolnostima, Blizanci mogu pokazati površno ponašanje, sklonost ka prevari i nepouzdanost. Ako nastave promatrati vezu kao jedan vid obveze, onda će ta ljubav za njih izgledati samo kao puki osjećaj obveze i barijera za njihovu slobodu i neovisnost. Osobe u znaku Blizanaca u ljubavi još trebaju naučiti cijeniti nedodirljivu, toplu i nježnu stranu ljubavi.

Rak

Za rođene u znaku Raka ljubav je mreža emotivne sigurnosti, potreba koja je iznad svih ostalih i nešto što bi prvenstveno trebalo nastati iz iskrenosti i prijateljstva. Ljubav za njih predstavlja najljepši osjećaj. Njihova ogromna potreba za ljubavlju izaziva u njima osjećaj duboke sentimentalnosti. Sva prošla iskustva, osjećaji gubitka i razočaranja, čine da osobe u znaku Raka postanu emotivne, velikodušne i senzualne. Iako su povučeni i očvrsnuli od životnih udaraca, ipak njihov čitav svijet počiva na temeljima emocija i sentimentalnosti. Njima je potrebno pravo ljubavno gnijezdo, u kojem će se osjećati sigurno i ispunjeno. Osobe u znaku Raka u ljubavi još trebaju naučiti kako se opustiti i prepustiti te se otvoreno izražavati.

Lav

Za Lava ljubav je romansa, vatrena, jasna, pjenušava i predivna, nalik na one iz romantičnih filmova i bajki. Oni obožavaju biti zaljubljeni i divan im je osjećaj kada vole i kada su voljeni. To izaziva u njima mnoštvo pozitivnih i lijepih emocija. Lavovi umiju voljeti i samog sebe, ali i cijeli svijet. Imaju sposobnost da bez ikakvih pritisaka, očekivanja i uvjetovanja izvuku ispunjenje i zadovoljstvo iz voljenih osoba. Oni umiju voljeti i pružiti ljubav, ali očekuju isto zauzvrat. Njihova potreba i nagon za dominacijom i moći ispoljava se i u vezi s partnerom. Lavovi ne zabušavaju što se tiče velikodušnosti i pažnje prema partneru. Oni očekuju da im se zahvalnost pokaže otvoreno i iskreno i da im se ukaže poštovanje. Osobe u znaku Lava u ljubavi još uvijek trebaju naučiti biti skromni kao i da je u ljubavi podjednako važno davati koliko i uzimati.

Foto: 123RF

Djevica

Za Djevice ljubav je misterija kojoj se željno očekuju predati. U ljubavi su na rubu svjesnog razmišljanja, ne žele znati ništa više od onog što vide. A stvari koje ne vide, za njih možda uopće i ne postoje. U potpunosti su posvećeni vezi i partneru, ali u ljubavi vide i njenu praktičnu stranu. Pošto su konstantno zaokupljeni razmišljanjem i planovima, ne umiju se opustiti u potpunosti. Često je njihova najveća ljubav njihov posao, njihova kuća i mjesto gdje mogu stvoriti savršenu atmosferu. Savršenstvo ih inspirira i pokreće. Dobar partner ih treba pokušati opustiti i odagnati ozbiljnost i opreznost koja im je konstantno na umu. Djevice u ljubavi još trebaju naučiti osjetiti strast i toplinu. Potrebna im je i sposobnost da razumiju da je ljubav mnogo više od čiste analize i računice i da ima mnogo dublje značenje.

Vaga

Za rođene u znaku Vage ljubav je harmonija. Spajanje umova koje je izbalansirano, ni u kom slučaju nije ekstremno i vodi do sretnih i ugodnih rezultata za obje strane. U Vaginom staloženom, simetričnom i skladnom svijetu, ljubav se vezuje za ljepotu. Venera, vladajući planet Vage, ulijeva u ove osobe duboko ukorijenjeno poštovanje za estetiku, simetriju i sklad. Nekad ovo može predstavljati i problem za njih, jer se može dogoditi da ne uspiju shvatiti dublje značenje ljubavi. Potrebno im je dosta vremena da odaberu savršenog partnera, jer žele da im po svemu odgovara. Pošto su šarmantne i elegantne, Vage rijetko imaju problema u pronalaženju obožavatelja, ali im je, ponekad, potrebno mnogo vremena da se odluče. A za to vrijeme, dok razmišljaju, potencijalni partner može otići razočaran, jer mu je dosadilo čekati. Vage odmah znaju jesu li zaljubljene i uživaju u svim detaljima koji prate zaljubljenost i udvaranje. Vage još trebaju naučiti da je ljepota u očima onoga koji promatra. Sklad zaljubljenih srca i kompatibilnost je važnija od izgleda. Važno je dublje značenje same ljubavi.

Škorpion

Za Škorpiona ljubav je žudnja za jedinstvom koja ih obuzima u potpunosti i prati ih tijekom čitavog života i utječe na njihova mišljenja i izbore. Za njih je ljubav vrhunsko osjećanje, vrijedno svake žrtve, kod njih je to izraženo i bolje ju razumiju na jedan više fizički, tjelesni način. Pomoću intimnosti oni pronalaze i razumiju nepoznato, prelaze fizičke barijere i dodiruju akorde vlastite svijesti, što ih beskrajno opčinjava. Nije ni čudo što intimnost s partnerom ima ogroman značaj u njihovom životu. Osobe u znaku Škorpiona još uvijek trebaju naučiti značaj toga da je ljubav davanje i predaja. Ispunjenje u ljubavi treba biti obostrano.

Foto: Boggy

Strijelac

Za rođene u znaku Strijelca ljubav je prava i vječna, ali i nešto što ih može zaobići i zbog toga je moraju pronaći, istražiti, povratiti i zadržati, prije nego što je zauvijek izgube. Strijelci su u suštini nesigurni. Njihove nesigurnosti su pažljivo zamaskirane njihovom komunikativnom, druželjubivom i iskrenom pojavom. Pošto se često plaše stvarnosti, oni traže utočište u idealiziranju, i u tome nekada znaju pretjerati. Posjeduju snažan duh i volju za istraživanjem. Plaše se pogledati dublje u svoje osjećaje i zbog toga im se može dogoditi da ne iskuse potpuno ispunjenje u ljubavi. Pretjerano su obazrivi po pitanju prostora i slobode i zbog toga nekad mogu pomisliti da će ih ljubav sputati i vezati, a ne osloboditi. Ipak, njihovi partneri mogu puno toga naučiti iz njihovog zaraznog idealizma, optimizma i entuzijazma. Osobe u ovom znaku u ljubavi još trebaju naučiti lekcije iz odanosti i predanosti.

Jarac

Za rođene u znaku Jarca ljubav je uzajamna razmjena zadovoljstva koja donosi potrebnu sigurnost, mir i zadovoljstvo. I nasuprot općem mišljenju, ljubav im je vrlo važna. Za njih ona predstavlja povezanost i odgovornost, ali i senzualnost i stabilnost. Njihova ozbiljna vanjština može prikriti njihovu nježnu i blagu stranu ličnosti, ali oni u potpunosti razumiju ljubav. Kada se oslobode i otvore prema partneru, obasut će ga s naletima razuzdane strasti i ekstremnom sigurnošću u sebe, što može biti izuzetno očaravajuće. Privlače ih bogati i uspješni. Ipak, bogati po njihovom shvaćanju nisu oni koji su rođeni takvi, već oni koji su vrijedni i to su postali radom i trudom. Njihova obitelj ima veliki značaj u njihovom životu. Zbog toga, kada vole, prihvaćaju tu osobu kao člana obitelji, rijetko se odlučuju na kombinacije za jednu noć i površna flertovanja. Osobe u znaku Jarca u ljubavi još uvijek trebaju naučiti kako se opustiti, bezuvjetno se predati i biti nesebični.

Vodenjak

Za Vodenjaka ljubav je svježina i nešto novo, nesebična i ugodna. Vodenjaci žele ispitati dubine i raspon ljubavi, prije nego što u potpunosti prihvate njezin oblik i postojanje. Za njih kao humanitarce Zodijaka, ljubav je univerzalna i nesebična. Snažno vjeruju da se može biti nepristran i jednak u svim sferama života. Vodenjaci uvijek imaju puno prijatelja. Sa svojom privlačnom osobnošću, vizionarskim pristupom i tolerancijom, vrlo rijetko osjete oskudicu u prijateljstvima i obožavateljima. Oni vole nove i moderne pristupe svemu pa i ljubavi. Za njih je izazov mijenjanje konvencija i tradicije u načinu udvaranja i ljubavi. Zbog toga, mnogi neće oklijevati da razmotre opcije između više potencijalnih partnera, prije nego što se istinski prepuste ljubavi. Pošto su otvorene prirode, često pomiješaju neformalna prijateljstva s ljubavlju. Zbog toga im se često događa da osjete prazninu, neispunjenost ili zbunjenost u ljubavi. Osobe u znaku Vodenjaka još trebaju naučiti u ljubavi da je važno u potpunosti se predati i da sumnjičavosti nije mjesto u ljubavi.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Ribe

Za rođene u znaku Ribe ljubav je nesebično osjećanje, čudo koje upotpunjuje, stvara cjelinu i zahtjeva potpuno predavanje. Za njih je ljubav više davanje nego primanje i ima dosta zajedničkog sa kreativnošću i filozofijom. Ali zbog njihove promjenjive prirode, mogu pokazati sklonost da se kreću od jednog do drugog, konstantno u potrazi za pravom ljubavlju i dubljim značenjem. One ipak mogu biti vjerne, čvrsto vezane za svoje ideale, ne zbog toga što ne uspijevaju vidjeti druge izbore i značenja, već što jednostavno znaju da je to ono pravo. Osobe u znaku Riba u ljubavi još trebaju naučiti činjenicu da ljubav obuhvaća sve, da je kompletna i da može motivirati osobu da živi i nastavi dalje, da ljubav jeste i može biti najveća motivacija u životu, piše Atma.