To ni sami sebi ne žele priznati: Ovo su najveće neugodne tajne svih horoskopskih znakova

Ovan

Priznali Ovnovi to naglas ili ne, oni znaju da je varanje zbog pobjede nešto u čemu si ne mogu pomoći. Iako ponekad to uspiju kontrolirati, uvijek su u iskušenju.

Bik

Bikovi se možda ponašaju ponosno i hladnokrvno, ali duboko u sebi oni su vrlo nesigurni i nepovjerljivi. Ali ako se zaljube u nekoga i osjećaju da je ta osoba prava, za njih su otvorene knjige.

Blizanci

Blizanci su poznati po prekidanju sa svojim partnerom zbog gluposti. Mnogi ih doživljavaju kao plitka bića jer prekidaju bez ikakvog čvrstog razloga. Međutim, prema njima, ako im partner nije uzvratio poruku ili nazvao, možda su i zbog toga prekinuli. Čak su i s prijateljima vrlo oprezni. Oni nikada nikome ne otkrivaju svoje 100% pravo ja jer ne vole biti ranjivi prema bilo kome.

Rak

Rak ne voli sve svoje prijatelje. Osjećaju da su superiorniji od svih njih, međutim, nikada neće prekinuti veze ni s kim od njih. Još jedna tajna povezana s njima je da se zapravo osjećaju vrlo ranjivo. Grade debele zidove ili postavljaju stražu. Pokazuju se kao sređena bića, ali nisu ni blizu tome. Rakovi će učiniti sve da zaštite svoj imidž.

Lav

Najveća tajna Lavova je da su ljubomorni na sve. Pokušat će se dočepati onoga što drugi imaju jer ljubomora izjeda njihovu prosudbu kao nikog drugog. I zapravo vole biti pod svjetlima reflektora.

Djevica

Djevica je izvrsna u lažnom komplimentiranju. Zato nikada ne vjerujte u ono što kažu. Ako vas i pohvale, to je vjerojatno iz pristojnosti. Drugo, one previše misle. Djevice se moraju opustiti i svi oko njih im to savjetuju.

Vaga

Vage su hladnog srca i veliki manipulatori. Lagano nagovaranje drugih da rade ono što žele njihova je jača strana. Nemaju ni krivnje ni srama pa to ni ne očekujte od njih. Još jedna tajna koju imaju je da se boje biti sami. Ali, oni to nikada neće priznati.

Škorpion

Škorpioni su mračni, osvetoljubivi i imaju previše tajni. Natjerat će vas da pričate sve o sebi, ali kada su oni u pitanju, tu su vrlo tajnoviti.

Strijelac

Strijelci bježe od etiketiranja odnosa i to kako. Možda vas jako vole, ali kada je riječ o predanosti, očekujte da će otrčati. Stoga morate biti super strpljivi.

Jarac

Oprost nije njihova jača strana. Jarci nikad ne zaboravljaju. Ili će vas isključiti iz svog života ili vam zagorčati život. Također, izbjegavaju upadati u situacije u kojima njihova slabost može izaći na vidjelo. Vole izgledati snažno i besprijekorno. Ali znaju da su iznutra gnjecavi.

Vodenjak

Njihovo 'bezazleno zezanje' s partnerima njihovih prijatelja zapravo je flert, no oni to nikad neće prihvatiti. Također, Vodenjaci se ne snalaze dobro s grupama ljudi oko sebe. Osjećaju se izgubljeno i misli im odlutaju. Pokušavaju se povezati, ali ne uspijevaju.

Ribe

Samo da bi privukli pozornost, Ribe ponekad dodaju malo svojim plačnim pričama. Oni su iskreni, ali s pomakom, kako bi pridobili tu simpatiju. Također, imaju vrlo nježno srce, kao od čipke. Ne dopuštaju drugima da im tako lako dodirnu srce, kako bi se zaštitili, piše TOI.