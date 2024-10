Stomatolog Davor Ćurković o smrti djevojke nakon vađenja zuba: 'Može biti više uzroka...'

Uvijek se mogu dogoditi komplikacije i moramo biti na oprezu, no u ovom slučaju ne znamo dovoljno detalja da bismo mogli zaključiti je li riječ o nekoj pogrešci stomatologa ili su se stvari zakomplicirale i bez toga, kaže dr. dent. med. Davor Ćurković iz stomatološke ordinacije u Zagrebu komentirajući vijest o tome da je 16-godišnja djevojka iz Sarajeva preminula uslijed komplikacija nakon što je u jednoj privatnoj klinici izvadila zub.

Odmah po vađenju zuba gnoj se proširio niz vrat i izazvao infekciju koja je završila sepsom pa je hitno, u kritičnom stanju, prebačena u Klinički centar u Sarajevu, no liječnici joj nisu mogli pomoći.

- Kad se javi pacijent s upalom zuba, u pravilu prepisujemo antibiotik i trebalo bi ga piti dok upala posve ne splasne. No pacijenti često traže da se zub izvadi što prije jer ne mogu izdržati od bolova, pa ponekad to i napravimo. U tom slučaju pacijent treba piti antibiotike od dva do tri dana i ako stvari idu nabolje, tad vadimo zub i kiretiramo područje oko zuba kako bismo otvorili puteve da preostali gnoj iscuri. Pacijent obavezno mora nastaviti s antibioticima još nekoliko dana i u tom slučaju obično nema komplikacija - pojašnjava dr. Ćurković.

Kaže kako u praksi nikad nije doživio neku zaista ozbiljnu komplikaciju te situacije niti ovako drastičan slučaj infekcije. Teško je procijeniti što je dovelo do toga.

- U ovom slučaju ne znamo je li pacijentica pila antibiotike dovoljno dugo prije vađenja zuba, kao i je li ih pila poslije toga, jer se često dogodi da pacijenti, kad prestanu bolovi, jednostavno na svoju ruku prestanu piti lijek. Također, ne znamo je li problem u tome što nakon vađenja nije dobro otvorena rana da bi preostali gnoj iscurio ili je do infekcije došlo na neki drugi način - kaže dr. Ćurković.

Infekciju nije morao izazvati samo gnoj iz zuba, jer u našoj slini postoji na stotine tisuća bakterija koje kod otvorene rane mogu dospjeti u krvotok i izazvati infekciju.

- Jedino što u ovom slučaju možemo reći je da je ovaj slučaj dobar podsjetnik pacijentima, ali i našoj struci. Nama da je važno dobro procijeniti smijemo li zub vaditi dok upala još traje, da olakšamo pacijentu muke, a pacijentima da ne bi trebali raditi pritisak na stomatologa ako smatra da je bolje pričekati. Također, pacijenti nikad ne bi smjeli prestati s antibioticima na svoju ruku, prije nego što su popili terapiju koju im je stomatolog prepisao - zaključuje dr. Davor Ćurković.