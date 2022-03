Stopala su vam uvijek hladna? Ovo je nekoliko mogućih uzroka

Tijelo vam se hladi

Neki pojedinci se prirodno osjećaju hladnije češće od drugih. Iako je to ponekad simptom zdravstvenog stanja, često je jednostavno pitanje niže mišićne mase, kaže dr.med. Aarti Agarwal. Oni koji su hladniji mogu imati relativno manju mišićnu masu za svoje tijelo, a budući da mišići stvaraju toplinu, njihova tijela mogu pokušati zadržati toplinu preusmjeravanjem topline s njihovih ekstremiteta poput vaših ruku i stopala.

Loša cirkulacija

Ako imate lošu cirkulaciju, vaša krv možda neće teći tako slobodno ili brzo koliko bi trebala, a budući da cirkulacija može utjecati na tjelesnu temperaturu, ovaj smanjeni protok krvi može uzrokovati da se osjećate hladno, rekao je dr. Agarwal. Krvne žile u stopalima i rukama su neke od najmanjih i najosjetljivijih pa loša cirkulacija može uzrokovati da vam stopala i ruke budu posebno hladni.

Stres

Ako se osjećate izrazito pod stresom ili tjeskobno, vjerojatno će se aktivirati reakcija vašeg tijela "bori se ili bježi". Kada se to dogodi, povećat će se broj otkucaja srca i krvni tlak, a možda ćete primijetiti da dišete jače. To je zato što vaše tijelo radi na usmjeravanju resursa, poput krvi, hranjivih tvari i kisika, na vaše glavne mišićne skupine. Budući da vaše ruke i stopala nisu glavna mišićna skupina, tijekom stresa može doći do smanjenja protoka krvi.

Imate nedovoljno aktivnu štitnjaču

Hipotireoza znači da je štitnjača nedovoljno aktivna. Štitnjača je mala žlijezda u prednjem dijelu vašeg vrata, a njezin je zadatak da proizvodi hormone koji utječu na način na koji vaše tijelo koristi energiju. Ako imate hipotireozu, vaša štitnjača ne proizvodi dovoljno ovih hormona. To može postupno uzrokovati usporavanje vašeg tijela i slabije funkcioniranje. I zbog toga se možete osjećati umorno i depresivno. Također može uzrokovati da budete osjetljiviji na hladnoću.

Kako liječiti hladna stopala?

Istegnite ili pomaknite stopala

Kretanjem može doći do protoka krvi u vaša stopala, što vam može pomoći da ih zagrijete.

Vježbajte

Redovita tjelovježba jedan je jednostavan način za poboljšanje cirkulacije, što vam može pomoći u sprječavanju prehlade stopala prije nego što se dogodi.

Potopite ih u toplu vodu

Napunite svoju kadu ili dovoljno veliku posudu toplom vodom i pustite da se ledena stopala namaču oko 15 minuta kako bi se zagrijala i povećala cirkulacija u tom području.

Nosite čarape

Čarape su očit način za zagrijavanje i izolaciju kronično hladnih stopala, piše Real Simple.