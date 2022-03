Užurbani život ostavlja trag na očima, one znaju djelovati umorno i teško, no vizualno to možemo nekako popraviti.

- Godinama radim sa ženama koje djeluju umorno, to je naša svakodnevica. No, kako bih dala dojam naspavanosti, koristim unutar i oko oka olovku boje kože. Olovka ide i ispod oka, no ne smije biti bijela, jer je ona previše oštra, biram ton kože - izjavila je vizažistica Lynsey Alexander za Vogue.

Dodaje kako su idealne one olovke za oči koje nisu pretjerano kremaste, jer se to može brzo razmazati, a osim toga može ući u samo oko.

Liniju vucite blagim pokretima, jer je to osjetljivi, tanki dio kože. Pritom treba paziti da linija bude tik uz oko, kako bi prekrila eventualno crvenilo ili neke druge nepravilnosti koje nastaju radi umora.

Kad smo neispavani, oči su prve koje nas izdaju. Stoga su ovakvi trikovi praktični ne samo za jači make-up, već i svaki dan, jer neutralna je olovka gotovo nevidljiva, neprimjetna, možemo je nositi i na minimalnu šminku.