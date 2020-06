Stotine mrtvih dupina isplivalo na zapadnu obalu Francuske

Delfini se već desetljećima nađu u ribarskim mrežama, no znanstvenici upozoravaju da ih je sve više posljednjih godina zbog drugačije ribarske prakse

<p>Uginuli dupini pojavljuju se na atlantskoj obali Francuske u tolikom broju da su ugrožene domaće vrste ovih sisavaca, navode biolozi. </p><p>Većina ih je pronađena zapetljana u ribarskim mrežama. Mnogima su polomljene peraje i repovi ili im je mreža oštetila kožu, piše <a href="https://www.independent.co.uk/news/world/europe/dolphins-dead-france-fishing-brittany-a9588606.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0FgH-hiRDrfuW3X1ol3ZTgXSgt2KENzasqcyR7JCmkmJbLnaKP55luGXQ#Echobox=1593273981" target="_blank">Independent. </a></p><p>- Dolazi do stope smrtnosti koja prijeti opstanku populacije dupina u zaljevu Gascony - rekao je <strong>Morgane Perri</strong>, francuski morski biolog te napominje da se u posljednje tri godine svake zime bilježilo više od 1000 mrtvih dupina tijekom 4 mjeseca. </p><p>Znanstvenici vjeruju da se radi o puno većem broju stradalih dupina. Procjenjuju da je točan broj oko 10 puta veći. </p><p>Delfini se već desetljećima nađu u ribarskim mrežama, no znanstvenici upozoravaju da ih je sve više posljednjih godina zbog drugačije ribarske prakse. Posebno se to odnosi na brodove koji u paru vuku ribarske mreže u lovu na lubine. </p><p>Francuski zakon nalaže ribarima da moraju prijaviti svakog dupina i kita koji se zaplete u mrežu, no to još uvijek nije praksa.</p><p>Dupini su ranjiva skupina kada je riječ o padu jedinki s obzirom na sporo razmnožavanje i na činjenicu da trebaju izaći na površinu kako bi disali. </p><p>- Brojke su još stabilne, no jednom kada se primijeti pad, biti će prekasno - kaže istraživačica Helene Peltier. </p>